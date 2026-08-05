Entre les départs en vacances et la multiplication des abonnements de streaming, trouver un forfait qui couvre à la fois cinéma, séries et sport sans multiplier vos factures relève parfois du casse-tête. CANAL+ vous propose une réponse avec RAT+ La Totale, une offre unique à 29,99 € par mois réservée aux moins de 26 ans, que nous avons passée au crible pour savoir si elle vous convient.
Lancée cet été par CANAL+, RAT+ La Totale réunit en un seul abonnement les chaînes du groupe, Apple TV, HBO Max Standard, Netflix Standard avec publicité, Paramount+ Standard, Ciné+ OCS ainsi que les chaînes sportives beIN Sports, Eurosport, CANAL+ Sport et CANAL+ Foot. Réservée aux 18-25 ans, vous pouvez souscrire à cette offre tout-en-un directement depuis la boutique CANAL+, sur présentation d’une pièce d’identité et hors box des opérateurs. Ce format vous conviendra particulièrement si vous partez en vacances avec plusieurs applications de streaming installées sur votre téléphone ou votre tablette et que vous cherchez à alléger cette gestion le temps de l’été. Si vous n’utilisez qu’une seule plateforme, en revanche, l’intérêt de la formule reste plus limité.
Le tarif reste par ailleurs bloqué jusqu’à la veille de vos 26 ans, un détail à connaître avant de vous engager, même si aucune durée minimale ne vous est imposée.
Pourquoi choisir RAT+ La Totale de CANAL+ ?
- Six services en un seul abonnement : CANAL+, Apple TV, HBO Max Standard, Netflix Standard avec publicité, Paramount+ Standard et Ciné+ OCS sont accessibles depuis une seule application.
- Le sport inclus sans option supplémentaire : beIN Sports, Eurosport, CANAL+ Sport, CANAL+ Foot et CANAL+ Sport 360 complètent l’offre sans surcoût.
- Un tarif figé jusqu’à vos 26 ans : le prix de 29,99 € par mois reste garanti jusqu'à la veille de vos 26 ans, sans engagement de durée.
Une seule application pour voyager léger cet été
L’ensemble de l’offre transite par l’application myCANAL, que la rédaction Clubic évaluait à 9 sur 10 dans son test dédié pour son ergonomie et la richesse de son catalogue. Ce point compte particulièrement si vous partez en vacances, quand la connexion internet peut être limitée et qu’il devient pratique de retrouver cinéma, séries et sport dans une seule interface plutôt que de jongler entre plusieurs applications. RAT+ La Totale reste toutefois limitée à un seul écran simultané, une restriction à anticiper si vous comptez en profiter en groupe ou en famille. Vous en tirerez le plus grand bénéfice si vous êtes déjà consommateur de plusieurs plateformes et que vous cherchez à simplifier votre consommation sans renoncer au sport.
RAT+ La Totale face au cumul des abonnements séparés
Additionnés séparément, CANAL+, Apple TV, HBO Max, Netflix, Paramount+ et Ciné+ OCS représentent une facture mensuelle de 75,99 € selon les tarifs d’août 2026, contre 29,99 € pour la formule groupée. Si vous ne suivez pas les deux univers à la fois, les formules RAT+ Ciné Séries et RAT+ Sport, facturées 19,99 € chacune séparément, resteront cependant plus économiques pour vous.
✅ Les points forts
- Un seul abonnement remplace six services de streaming et plusieurs chaînes sportives
- Une économie de 46 € par mois par rapport à la souscription de chaque service séparément
- Aucun engagement de durée, résiliation possible à tout moment
- Un tarif garanti jusqu’à la veille de vos 26 ans
- Une compatibilité large avec smartphone, tablette, Smart TV, console et boîtiers type Fire TV Stick
❌ Les limites
- Un seul écran simultané, contre quatre pour l’abonnement La Totale classique
- Netflix inclus uniquement en version Standard avec publicité, sans accès à la 4K
- Offre non disponible via les box des opérateurs Free, SFR, Orange ou Bouygues Telecom
- Formule réservée aux 18-25 ans, avec pièce d’identité obligatoire à la souscription
RAT+ La Totale s’adresse d’abord à vous si vous avez moins de 26 ans, que vous consommez déjà plusieurs plateformes de streaming et que vous suivez aussi le sport, sans vouloir gérer plusieurs abonnements en parallèle pendant vos vacances. Pour ce profil, les 29,99 € mensuels restent nettement inférieurs à la facture cumulée des services proposés séparément.
Si vous ne regardez qu’une ou deux plateformes ou que le sport ne vous intéresse pas, vous trouverez sans doute plus économique de rester sur RAT+ Ciné Séries ou RAT+ Sport à 19,99 € par mois. Avant de vous engager, mieux vaut donc lister vos usages réels pour vérifier que ce forfait complet correspond à votre consommation plutôt qu’à une envie ponctuelle.
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