Lancée cet été par CANAL+, RAT+ La Totale réunit en un seul abonnement les chaînes du groupe, Apple TV, HBO Max Standard, Netflix Standard avec publicité, Paramount+ Standard, Ciné+ OCS ainsi que les chaînes sportives beIN Sports, Eurosport, CANAL+ Sport et CANAL+ Foot. Réservée aux 18-25 ans, vous pouvez souscrire à cette offre tout-en-un directement depuis la boutique CANAL+, sur présentation d’une pièce d’identité et hors box des opérateurs. Ce format vous conviendra particulièrement si vous partez en vacances avec plusieurs applications de streaming installées sur votre téléphone ou votre tablette et que vous cherchez à alléger cette gestion le temps de l’été. Si vous n’utilisez qu’une seule plateforme, en revanche, l’intérêt de la formule reste plus limité.

Le tarif reste par ailleurs bloqué jusqu’à la veille de vos 26 ans, un détail à connaître avant de vous engager, même si aucune durée minimale ne vous est imposée.