L’offre proposée sur le Pass Télépéage Classic comprend plusieurs points forts. Le premier est de vous permettre d’économiser sur les frais de gestion mensuels de votre badge de télépéage.

Le deuxième, c’est que vous le recevez rapidement par La Poste, en quelques jours seulement après votre commande.

Le troisième point clé, c'est que l’installation de votre badge de télépéage est simple. Votre Pass Télépéage Classic est fourni avec un support autocollant. Fixez-le sur le pare-brise de votre véhicule de classe 1, 2 ou 5. Vous pouvez facilement le retirer si vous ne comptez pas l’utiliser.