Les économies sont au rendez-vous cet été avec 12 mois offerts sur les frais de gestion de votre Pass Télépéage Classic. Commandez-le dès à présent pour en bénéficier durant vos trajets.
Pour bénéficier de cette offre avec le Pass Télépéage Classic, vous avez simplement à renseigner le code promo ULYS2612.
C’est une économie concrète de 26,40 € que vous réalisez sur un an. L’offre Pass Télépéage Classic est sans engagement, et comprend divers avantages dont celui de vous aider à optimiser vos trajets.
Les points forts du Pass Télépéage Classic :
- Une offre sans engagement
- 1 an de frais de gestion offerts avec le code promo associé
- Badge gratuit les mois non utilisés
Votre badge de télépéage est gratuit dès cet été
Commandez votre Pass Télépéage Classic, il est gratuit pour un an
L’offre proposée sur le Pass Télépéage Classic comprend plusieurs points forts. Le premier est de vous permettre d’économiser sur les frais de gestion mensuels de votre badge de télépéage.
Le deuxième, c’est que vous le recevez rapidement par La Poste, en quelques jours seulement après votre commande.
Le troisième point clé, c'est que l’installation de votre badge de télépéage est simple. Votre Pass Télépéage Classic est fourni avec un support autocollant. Fixez-le sur le pare-brise de votre véhicule de classe 1, 2 ou 5. Vous pouvez facilement le retirer si vous ne comptez pas l’utiliser.
Utilisez-le pendant un an sans frais. Seuls les franchissements de barrière de péage restent à votre charge.
En circulation, votre Pass Télépéage Classic vous donne accès à toutes les voies de télépéage sur les autoroutes françaises. Il vous aide à gagner du temps.
Votre Pass Télépéage Classic vous évite d’avoir à vous soucier de votre ticket, ou encore de votre moyen de paiement. Sur les barrières de péage en flux libre, il vous permet de régler la note automatiquement.
Vous pouvez donc pleinement vous concentrer sur le trajet que vous souhaitez effectuer.
Une application Ulys complète
Ce qui distingue les offres d’Ulys sur le marché, c’est l’accès à son application mobile. Téléchargez-la dès la souscription à votre offre Ulys Classic. L’application est disponible pour smartphone sous Android, ou iOS.
À partir de cette dernière, vous pouvez anticiper vos trajets. Ulys vous renseigne précisément sur la tarification des barrières de péage rencontrées selon la classification de votre véhicule. C'est une première source de stress évitée.
Une fois en route, votre application Ulys peut jouer un rôle de GPS, en tenant compte du trafic en temps réel. Vous pouvez adapter vos temps de pause selon la circulation sur les aires d’autoroute rencontrées.
Enfin, vous suivez sereinement votre consommation mensuelle en quelques clics. Vos factures sont actualisées sur votre espace personnel. Vous optimisez plus facilement votre budget, sachant que le prélèvement n’intervient qu’au 15 du mois suivant.
Des options disponibles pour voyager à l’étranger
Vous pouvez ajouter des options mensuelles à votre offre Pass Télépéage Classic. Deux formules sont disponibles, en supplément de votre formule. L'une permet de circuler sur les autoroutes espagnoles et portugaises. L'autre est réservée aux autoroutes italiennes.
Ces options représentent un coût additionnel. Vous pouvez souscrire à l'option Espagne-Portugal contre 2 euros par mois supplémentaires. L'option Italie vous revient à 2,40 euros par mois, avec des frais d'activation de 15 euros spécifiquement pour ce pays.
Souscrivez dès à présent à votre offre Pass Télépéage Classic
En renseignant votre code promo ULYS2612, vous obtenez 12 mois de frais de gestion offerts sur l’offre Pass Télépéage Classic. Les frais d’activation vous sont également soustraits de la facture.
Cette offre est sans engagement, vous pouvez la résilier quand bon vous semble. Au-delà des 12 premiers mois, les frais de gestion pour l’offre Pass Télépéage Classic s’élèvent à 2,20 € par mois d’utilisation.
Votre Pass Télépéage Classic facilite également votre paiement dans plus de 1000 parkings équipés à travers l’Europe, dont de nombreux aéroports et gares.
Des frais s’appliquent en cas de non-utilisation de votre badge pendant plus de 14 mois consécutifs. La livraison de votre pass par voie postale vous revient à 4,90 €.
Avec ses nombreuse offres, le service de télépéage Ulys est particulièrement complet et flexible. L'application mobile développée accompagne les conducteurs dans tous leurs trajets. En plus de faciliter votre passage aux télépéages, l'appli sert à trouver les bornes de recharge électriques à proximité, des places de parking, les aires de jeux pour les jeunes enfants ou encore les services et enseignes disponibles sur les aires d'autoroute. Elle vous permet également de suivre vos dépenses liées au télépéage, parking, etc., pour vous aider à gérer votre budget.
- Sans engagement
- + de 1000 parkings en Europe
- Suivi trajet et conso via l’appli
- 0€ si non utilisé
- Coût supplémentaire pour les formules Europe
- Support client pas toujours réactif