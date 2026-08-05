Repéré à 76 € chez Amazon début août, le Logitech MX Keys S retombe encore un peu plus bas chez Cdiscount, à 69,99 € au lieu de 119,99 €. Voici ce qu'il faut savoir sur ce clavier bureautique avant de valider la commande.
Lancé en 2023 comme héritier du MX Keys original, ce clavier vise avant tout les usages bureautiques intensifs plutôt que le gaming. Il est actuellement affiché à 69,99 € sur la fiche produit Cdiscount , soit une remise de près de 42 % par rapport à son tarif conseillé de 119,99 €. Ce positionnement s'adresse en priorité aux personnes qui alternent plusieurs appareils dans la journée, entre ordinateur professionnel et machine personnelle, et qui recherchent une frappe silencieuse au quotidien.
À l'approche de la rentrée, l'écart de prix avec l'offre Amazon récemment repérée par la rédaction en fait actuellement l'une des meilleures options pour se procurer ce modèle sans attendre une prochaine période de soldes.
Pourquoi choisir le Logitech MX Keys S ?
- Un tarif sous les 70 € : la remise Cdiscount ramène ce clavier premium sous le prix Amazon repéré quelques jours plus tôt.
- Une connexion à trois appareils : bascule instantanée via Easy Switch entre ordinateur, tablette ou smartphone.
- Une autonomie confortable : jusqu'à 10 jours avec le rétroéclairage activé, plusieurs mois sans, grâce à une batterie rechargeable en USB-C.
Une frappe pensée pour les longues sessions de travail
Dans son test du Logitech MX Keys S, la rédaction Clubic soulignait déjà une évolution cohérente de la série MX, sans rupture avec les qualités du modèle précédent. Les touches légèrement concaves épousent la forme des doigts et limitent la fatigue sur les sessions prolongées, tandis que les interrupteurs à ciseaux étouffent le bruit de frappe, un atout appréciable en open space ou en visioconférence.
Le logiciel Logi Options+ permet par ailleurs de programmer certaines touches et de créer des raccourcis personnalisés, une fonction utile en contexte professionnel même si elle reste loin des possibilités offertes par un clavier gaming dédié. Le châssis fin et incliné repose sur six patins en caoutchouc qui garantissent une bonne stabilité, bien que l'inclinaison elle-même ne soit pas réglable. Ce clavier s'adresse avant tout aux profils qui passent plusieurs heures par jour devant leur écran, moins aux joueurs en quête de réactivité maximale.
Face à la concurrence, un positionnement clairement bureautique
Sur le segment des claviers plats haut de gamme, le MX Keys S se mesure directement au Magic Keyboard d'Apple, avec l'avantage d'une compatibilité multi-OS plus large couvrant Windows, macOS, Linux et ChromeOS. Il n'apporte en revanche aucune fonctionnalité gaming, contrairement à certains claviers mécaniques rétroéclairés proposés à un tarif comparable.
✅ Les points forts
- Tarif sous les 70 €, une remise plus intéressante que l'offre Amazon repérée début août
- Connexion simultanée à trois appareils avec bascule rapide via Easy Switch
- Frappe silencieuse et précise grâce aux touches concaves
- Autonomie confortable, jusqu'à 10 jours avec le rétroéclairage actif
- Fabrication intégrant une part de matériaux recyclés
❌ Les limites
- Inclinaison du clavier fixe, non réglable selon la préférence de l'utilisateur
- Absence de chargeur secteur fourni, recharge uniquement via câble USB-C branché à l'ordinateur
- Certaines touches jugées surchargées de symboles selon plusieurs retours d'utilisateurs
- Aucune fonction gaming, un choix assumé mais à connaître avant l'achat
Le Logitech MX Keys S à 69,99 € chez Cdiscount, une offre à vérifier avant qu'elle ne disparaisse
À 69,99 €, le Logitech MX Keys S se positionne comme une valeur sûre pour qui cherche un clavier bureautique silencieux, confortable et pensé pour un usage multi-appareils. Cette offre Cdiscount se distingue par un tarif inférieur à celui observé récemment sur Amazon, ce qui en fait actuellement l'une des meilleures options pour se procurer ce modèle plébiscité par la rédaction et par plusieurs comparatifs indépendants.
Les personnes en télétravail, les professionnels nomades ou les créatifs qui alternent entre plusieurs machines y trouveront un compagnon fiable au quotidien. Les amateurs de claviers mécaniques ou de fonctions gaming avancées, en revanche, pourront se tourner vers d'autres références mieux adaptées à leurs usages.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2,03€ par mois pendant 2 ans (-35 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes