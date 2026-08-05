Lancé en 2023 comme héritier du MX Keys original, ce clavier vise avant tout les usages bureautiques intensifs plutôt que le gaming. Il est actuellement affiché à 69,99 € sur la fiche produit Cdiscount , soit une remise de près de 42 % par rapport à son tarif conseillé de 119,99 €. Ce positionnement s'adresse en priorité aux personnes qui alternent plusieurs appareils dans la journée, entre ordinateur professionnel et machine personnelle, et qui recherchent une frappe silencieuse au quotidien.

À l'approche de la rentrée, l'écart de prix avec l'offre Amazon récemment repérée par la rédaction en fait actuellement l'une des meilleures options pour se procurer ce modèle sans attendre une prochaine période de soldes.