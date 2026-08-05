Alors qu'une nouvelle vague de chaleur s'annonce et que les climatiseurs mobiles se raréfient chez la plupart des marchands, le climatiseur TCL P12F3CW1FR de 12 000 BTU reste disponible chez JoyBuy à 445,90 € au lieu de 599,90 €. Un modèle 3 en 1 avec kit de fenêtre coulissante inclus, à considérer avant que la pénurie ne s'aggrave davantage.
Le climatiseur mobile TCL P12F3CW1FR combine trois fonctions en un seul appareil : refroidissement, ventilation et déshumidification. Pensé pour les pièces d'environ 25 à 35 m², il s'installe rapidement grâce à son kit de fenêtre coulissante fourni. Alors que de nombreuses références disparaissent des rayons à chaque pic de chaleur, cette réduction disponible chez JoyBuy mérite d'être regardée de près avant que le stock ne s'épuise à son tour.
Cette remise de plus de 150 euros, proposée via l'application JoyBuy, intervient alors qu'une nouvelle canicule est annoncée avec des pics pouvant atteindre 35 à 40 °C selon les prévisions récentes, un contexte qui maintient une forte pression sur les stocks de climatiseurs mobiles chez la plupart des distributeurs.
Pourquoi choisir le climatiseur mobile TCL 12 000 BTU ?
- Un prix réduit en pleine pénurie : 445,90 € au lieu de 599,90 €, soit environ 26 % de remise, alors que plusieurs modèles concurrents affichent une rupture de stock.
- Un kit d'installation complet : télécommande, kit de fenêtre coulissante et filtre à poussière lavable sont inclus, prêts à l'emploi dès réception.
- Des fonctions pratiques au quotidien : mode automatique, minuterie 24 heures, mode veille nocturne et oscillation automatique de l'air.
Un appareil pensé pour un usage quotidien en pièce fermée
Avec ses 12 000 BTU, ce climatiseur mobile convient surtout à une chambre, un salon ou un bureau d'environ 25 à 35 m², selon l'isolation et l'exposition de la pièce. Le mode automatique ajuste la température pour limiter la consommation électrique, tandis que le mode veille adapte le fonctionnement pour un usage nocturne plus discret. La classe énergétique A et le filtre à poussière lavable simplifient l'entretien sur la durée. Comme le souligne la rédaction Clubic dans son comparatif des meilleurs climatiseurs mobiles, le niveau sonore réel et l'adéquation avec la surface de la pièce comptent souvent davantage que la seule puissance affichée en BTU sur l'emballage.
Un climatiseur mobile parmi d'autres options face à la pénurie
Face aux ruptures de stock qui touchent de nombreuses enseignes à chaque épisode de canicule, ce modèle TCL n'est pas la seule alternative disponible, mais il combine une puissance suffisante pour une pièce de taille moyenne et un tarif resté sous les 450 euros. Il ne remplace en revanche pas un climatiseur split fixe, plus performant sur la durée mais nécessitant une installation dédiée par un professionnel.
✅ Les points forts
- Trois fonctions en un seul appareil : refroidissement, ventilation et déshumidification
- Kit de fenêtre coulissante et télécommande inclus
- Classe énergétique A et filtre à poussière lavable
- Minuterie 24 heures et mode veille pour un usage nocturne
- Prix réduit alors que plusieurs concurrents sont indisponibles
❌ Les limites
- Offre proposée via l'application JoyBuy, à vérifier avant validation de la commande
- Installation à proximité d'une fenêtre nécessaire pour l'évacuation de l'air chaud
- Aucun test indépendant récent disponible sur ce modèle précis pour confirmer le niveau sonore réel
- Performances inférieures à celles d'un climatiseur split fixe sur le long terme
Le climatiseur TCL 12 000 BTU à 445,90 € chez JoyBuy : vérifiez sa disponibilité avant la prochaine vague de chaleur
Ce climatiseur mobile TCL 12 000 BTU s'adresse avant tout à celles et ceux qui cherchent une solution rapide à installer, en location comme en propriété, sans passer par un climatiseur split fixe. Le tarif de 445,90 € reste intéressant dans un contexte où plusieurs enseignes peinent à maintenir leurs stocks pendant les pics de chaleur.
Les acheteurs qui souhaitent une confirmation par un test indépendant sur ce modèle précis, ou qui préfèrent éviter de passer par une application mobile pour valider leur commande, pourront patienter ou se tourner vers une autre référence. Pour les autres, la disponibilité actuelle mérite d'être vérifiée sans trop attendre, tant les stocks de climatiseurs mobiles se renouvellent difficilement en pleine canicule.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2,03€ par mois pendant 2 ans (-35 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes