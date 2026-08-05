Le climatiseur mobile TCL P12F3CW1FR combine trois fonctions en un seul appareil : refroidissement, ventilation et déshumidification. Pensé pour les pièces d'environ 25 à 35 m², il s'installe rapidement grâce à son kit de fenêtre coulissante fourni. Alors que de nombreuses références disparaissent des rayons à chaque pic de chaleur, cette réduction disponible chez JoyBuy mérite d'être regardée de près avant que le stock ne s'épuise à son tour.

Cette remise de plus de 150 euros, proposée via l'application JoyBuy, intervient alors qu'une nouvelle canicule est annoncée avec des pics pouvant atteindre 35 à 40 °C selon les prévisions récentes, un contexte qui maintient une forte pression sur les stocks de climatiseurs mobiles chez la plupart des distributeurs.