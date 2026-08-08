Alors que les prix des cartes graphiques et de la mémoire vive s’envolent depuis plusieurs mois, une configuration gamer complète sous la barre des 1 700 euros a de quoi surprendre. Boulanger propose justement le PC Gamer Lenovo LOQ Tower 26ADR10, une tour associant Ryzen 7 et RTX 5070, à un tarif qui mérite qu’on s’y attarde de plus près.
Le PC Gamer Lenovo LOQ Tower 26ADR10 s’adresse aux joueurs qui recherchent une configuration fixe capable d’encaisser les titres récents sans multiplier les compromis techniques. Sous son châssis au panneau latéral transparent, la tour associe un processeur AMD Ryzen 7 8745HX à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 dotée de 12 Go de mémoire GDDR7, un duo pensé pour le jeu en 1080p comme en 1440p. Ce bon plan repéré chez Boulanger permet d’accéder à cette configuration pour 1 699,99 euros au lieu de 1 999,99 euros, soit une remise de 300 euros. Dans un marché où le moindre composant informatique voit son tarif grimper depuis le début de l’année, une offre de cette ampleur sur une tour aussi équipée mérite l’attention de tout joueur en quête d’une machine évolutive.
Vendue avec Windows 11 préinstallé, cette tour Lenovo se positionne comme une alternative crédible aux PC portables gamer équipés de la même carte graphique, sans les compromis thermiques propres aux formats compacts.
Voici le PC Gamer Lenovo LOQ Tower 26ADR10 à 1 699,99 € au lieu de 1999,99 € chez Boulanger !
Pourquoi choisir le PC Gamer Lenovo LOQ Tower 26ADR10 ?
- Une configuration équilibrée : Ryzen 7 8745HX (8 coeurs, 16 threads) associé à une RTX 5070 de 12 Go GDDR7, capable de faire tourner les jeux récents en 1080p et en 1440p.
- Une remise concrète : le prix passe de 1 999,99 € à 1 699,99 €, soit 300 euros d’écart dans un contexte de hausse générale des prix des composants PC.
- Une machine évolutive : 32 Go de RAM DDR5 extensibles jusqu’à 64 Go, un SSD de 1 To et des emplacements pour disques supplémentaires.
Une configuration taillée pour le jeu, sans les compromis du format portable
Associé à 32 Go de RAM DDR5 cadencée à 5200 MHz et à un SSD de 1 To, le Ryzen 7 8745HX permet de mener de front le jeu et des tâches plus gourmandes comme le montage vidéo ou le streaming. Dans son test du Lenovo LOQ 15i Gen 10, la rédaction de Clubic soulignait déjà la puissance de la RTX 5070, capable de délivrer de bonnes performances en 1080p comme en 1440p sur les titres récents.
Sur ce modèle Tower, l’absence des contraintes thermiques propres aux formats portables permet en théorie d’exploiter cette carte graphique dans de meilleures conditions, sans les limitations de refroidissement souvent pointées sur les configurations laptop équivalentes. Le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4 complètent une fiche technique résolument tournée vers la connectivité moderne, tandis que les multiples ports USB, dont un USB-C, autorisent le branchement simultané de plusieurs périphériques.
Une tour plutôt qu’un portable : un choix à assumer selon vos usages
Contrairement aux PC portables gamer équipés de RTX 5070 que Clubic a pu recommander ces derniers mois, cette tour Lenovo mise sur l’évolutivité et la puissance brute plutôt que sur la mobilité. Elle conviendra donc avant tout aux joueurs sédentaires qui privilégient un poste fixe capable d’accueillir de futures mises à niveau, sans avoir à composer avec l’autonomie ou l’encombrement d’un portable.
✅ Les points forts
- Une carte graphique RTX 5070 récente, taillée pour le 1080p et le 1440p
- 32 Go de RAM DDR5, extensibles jusqu’à 64 Go
- Un SSD de 1 To complétable par plusieurs disques supplémentaires
- Un châssis pensé pour l’évolutivité, avec un accès facilité aux composants
- Une connectivité moderne avec Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4
❌ Les limites
- Aucun clavier ni souris fournis avec la tour
- Des logiciels préinstallés par Lenovo parfois envahissants, à désinstaller manuellement
- Un format encombrant, peu adapté aux petits bureaux
- Une alimentation de 500 W qui pourra limiter certaines évolutions futures vers des cartes graphiques plus gourmandes
Toujours proposé à 1 699,99 € chez Boulanger, ce PC Gamer Lenovo LOQ Tower 26ADR10 reste disponible sous réserve de stock.
Ce PC Gamer Lenovo LOQ Tower 26ADR10 s’adresse avant tout aux joueurs qui cherchent une configuration fixe polyvalente sans exploser leur budget. L’association du Ryzen 7 8745HX et de la RTX 5070 offre une base solide pour jouer en 1080p et en 1440p, tandis que les 32 Go de RAM DDR5 et le SSD de 1 To garantissent une utilisation fluide au quotidien, que ce soit pour le jeu ou pour des tâches plus exigeantes.
Les joueurs en quête de mobilité, ou ceux qui disposent déjà d’un clavier et d’une souris performants, trouveront ici une base cohérente à compléter selon leurs besoins. À 1 699,99 euros, dans un contexte où les composants PC ne cessent de renchérir, cette offre chez Boulanger reste une option à considérer pour qui souhaite investir dans une tour gamer durable et évolutive.
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