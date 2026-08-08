Le PC Gamer Lenovo LOQ Tower 26ADR10 s’adresse aux joueurs qui recherchent une configuration fixe capable d’encaisser les titres récents sans multiplier les compromis techniques. Sous son châssis au panneau latéral transparent, la tour associe un processeur AMD Ryzen 7 8745HX à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 dotée de 12 Go de mémoire GDDR7, un duo pensé pour le jeu en 1080p comme en 1440p. Ce bon plan repéré chez Boulanger permet d’accéder à cette configuration pour 1 699,99 euros au lieu de 1 999,99 euros, soit une remise de 300 euros. Dans un marché où le moindre composant informatique voit son tarif grimper depuis le début de l’année, une offre de cette ampleur sur une tour aussi équipée mérite l’attention de tout joueur en quête d’une machine évolutive.

Vendue avec Windows 11 préinstallé, cette tour Lenovo se positionne comme une alternative crédible aux PC portables gamer équipés de la même carte graphique, sans les compromis thermiques propres aux formats compacts.