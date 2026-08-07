La rentrée approche et les écrans PC gamer accessibles sous la barre des 100 € restent rares. Boulanger fait chuter le prix de l'écran SKILLKORP SKP M24 à 99,99 €, une offre à examiner de près avant d'équiper un poste de jeu ou de travail.
Voici l'écran PC Gamer SKILLKORP SKP M24 à 99,99 € au lieu de 139,99 € chez Boulanger !
Alors que la rentrée approche à grands pas, l'envie d'un poste de jeu correctement équipé refait surface, sans pour autant vouloir y consacrer un budget conséquent. L'écran PC Gamer SKILLKORP SKP M24 profite justement d'une remise de 29 % chez Boulanger, qui fait chuter son prix à 99,99 € au lieu de 139,99 €. On retrouve une dalle Fast IPS 240 Hz, une fréquence habituellement réservée à des écrans plus onéreux. Ce bon plan s'adresse avant tout aux joueurs occasionnels, aux étudiants ou aux ados en quête d'un écran polyvalent sans faire exploser le budget de la rentrée.
Un tarif qui reste cohérent pour un modèle capable d'afficher 240 images par seconde, une donnée à surveiller de près pour qui pratique des jeux compétitifs ou rapides.
Pourquoi choisir le SKILLKORP SKP M24 ?
- Fréquence de 240 Hz : une fluidité d'affichage rarement accessible à ce niveau de prix, pensée pour les jeux d'action et les FPS compétitifs.
- Prix contenu : à 99,99 € au lieu de 139,99 €, l'écran figure parmi les moins chers du marché à proposer un tel taux de rafraîchissement.
- Confort visuel : le filtre de lumière bleue et le traitement anti reflets limitent la fatigue oculaire lors des longues sessions.
Un écran taillé pour le jeu rapide, sans négliger la bureautique
Avec sa dalle Fast IPS et son temps de réponse d'1 ms, le SKILLKORP SKP M24 vise avant tout les jeux nerveux où chaque milliseconde compte, à l'image des FPS compétitifs ou des jeux de course. La technologie AMD FreeSync limite les déchirures d'image en synchronisant le taux de rafraîchissement avec la carte graphique, un critère que notre comparatif des meilleurs écrans PC gamer identifie comme déterminant pour le confort de jeu à budget maîtrisé. Le format Full HD reste par ailleurs suffisant pour la majorité des configurations d'entrée ou de milieu de gamme, sans exiger une carte graphique surpuissante pour tenir les 240 images par seconde. En dehors des sessions de jeu, l'écran fait aussi l'affaire pour la navigation, la bureautique ou le streaming vidéo.
Une offre positionnée face à un marché très concurrentiel
Le marché des écrans gamer 24 pouces regorge de références proches, notamment chez Asus ou MSI, souvent positionnées sur des budgets similaires. Le SKILLKORP SKP M24 ne révolutionne rien, mais assume un rapport performance et prix cohérent, sans les options premium comme la dalle QHD ou les haut-parleurs intégrés que l'on retrouve sur des modèles plus onéreux.
✅ Les points forts
- Fréquence de 240 Hz pour une fluidité rare à ce niveau de prix
- Temps de réponse d'1 ms, idéal pour les jeux compétitifs
- Technologie AMD FreeSync pour limiter les déchirures d'image
- Filtre de lumière bleue et traitement anti reflets pour un confort visuel prolongé
- Pied ajustable en inclinaison et deux ports HDMI 2.1
❌ Les limites
- Définition Full HD, en retrait face aux dalles QHD de plus en plus courantes
- Absence de haut-parleurs intégrés
- Pas de fonction pivot pour un usage en mode portrait
- Luminosité de 300 cd/m², correcte sans être exceptionnelle
L'écran SKILLKORP SKP M24 est proposé à 99,99 € chez Boulanger, sous réserve des stocks disponibles au moment de la commande.
Ce bon plan Boulanger s'adresse en priorité aux joueurs qui souhaitent passer à un taux de rafraîchissement élevé sans dépasser un budget serré, ainsi qu'aux étudiants ou lycéens en recherche d'un écran polyvalent pour la rentrée. À 99,99 €, le SKILLKORP SKP M24 propose une fluidité de 240 Hz rarement accessible à ce tarif, avec les concessions attendues sur la définition et les finitions.
Les joueurs en quête d'une définition QHD ou d'une dalle plus premium devront se tourner vers des références plus chères. Pour un premier écran gamer ou une solution d'appoint à budget maîtrisé, cette offre mérite en revanche un vrai coup d'œil avant l'épuisement des stocks.
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