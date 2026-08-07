Alors que la rentrée approche à grands pas, l'envie d'un poste de jeu correctement équipé refait surface, sans pour autant vouloir y consacrer un budget conséquent. L'écran PC Gamer SKILLKORP SKP M24 profite justement d'une remise de 29 % chez Boulanger, qui fait chuter son prix à 99,99 € au lieu de 139,99 €. On retrouve une dalle Fast IPS 240 Hz, une fréquence habituellement réservée à des écrans plus onéreux. Ce bon plan s'adresse avant tout aux joueurs occasionnels, aux étudiants ou aux ados en quête d'un écran polyvalent sans faire exploser le budget de la rentrée.

Un tarif qui reste cohérent pour un modèle capable d'afficher 240 images par seconde, une donnée à surveiller de près pour qui pratique des jeux compétitifs ou rapides.