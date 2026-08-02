Pour les sorties en extérieur ou les fins d'après-midi au bord de l'eau, une enceinte portable robuste et étanche fait souvent la différence. La JBL Flip Essential 2, régulièrement citée parmi les meilleures enceintes à moins de 100 €, profite justement d'une remise chez Boulanger : 79,99 € au lieu de 109,99 €.
Positionnée dans la gamme d'entrée de JBL, cette enceinte mise sur la robustesse et la simplicité plutôt que sur des fonctionnalités avancées. Elle embarque une puissance RMS de 16 à 20 W selon les sources, avec deux haut-parleurs en configuration stéréo 2.0 couvrant une plage de fréquence de 65 Hz à 20 kHz. Certifiée IPX7, elle résiste à une immersion dans l'eau jusqu'à un mètre de profondeur pendant 30 minutes, un argument de poids pour une utilisation en bord de piscine ou à la plage.
Pourquoi choisir cette enceinte JBL Flip Essential 2 ?
- Une certification IPX7 qui autorise une immersion complète, pas seulement des éclaboussures
- Un format compact de 17,5 cm de long qui se glisse facilement dans un sac pour l'extérieur
- Un prix qui redescend sous les 80 €, en dessous du tarif moyen habituellement constaté autour de 99 €
Une autonomie qui dépend fortement du volume d'écoute
Plusieurs tests indépendants confirment que l'autonomie réelle de 10 heures annoncée par JBL se vérifie surtout à volume modéré, autour de 30% du potentiel maximal de l'enceinte. À volume élevé, cette même autonomie peut chuter à 5 ou 6 heures selon les mesures effectuées, un écart à connaître avant de partir en balade toute la journée sans prise de courant à proximité. D'autres tests plus favorables relèvent toutefois une autonomie oscillant entre 8 et 10 heures en usage courant, ce qui reste correct pour une utilisation quotidienne ou une sortie en extérieur classique.
Le compromis logique d'une enceinte d'entrée de gamme
Cette Flip Essential 2 se positionne clairement en dessous de la JBL Flip 6, sa grande sœur, avec une autonomie légèrement inférieure (10 heures contre 12 heures maximum) et l'absence de certaines fonctions avancées comme le mode PartyBoost pour connecter plusieurs enceintes entre elles. Le codec Bluetooth se limite au SBC, sans AAC ni aptX, ce qui peut légèrement affecter la qualité de streaming audio sur certains appareils compatibles avec des codecs plus avancés. Ces limitations restent cohérentes avec son positionnement tarifaire, la plupart des tests saluant un excellent compromis pour une enceinte nomade du quotidien plutôt qu'un modèle pour audiophiles exigeants.
✅ Les points forts
- Certification IPX7, résistance complète à l'immersion jusqu'à un mètre pendant 30 minutes
- Format compact et léger, facile à transporter en extérieur
- Charge rapide via USB-C, environ 3 heures pour une charge complète
❌ Les limites
- Autonomie réelle très dépendante du volume, pouvant chuter à 5-6 heures à fort volume contre 10 heures annoncées
- Codec Bluetooth limité au SBC, sans AAC ni aptX
- Absence de fonction PartyBoost pour connecter plusieurs enceintes JBL entre elles, contrairement à des modèles plus haut de gamme
À 79,99 €, la JBL Flip Essential 2 reste un choix pertinent pour une enceinte nomade robuste et étanche à petit prix, à condition de garder en tête que l'autonomie réelle dépendra fortement du volume d'écoute choisi. Une remise qui positionne ce modèle sous son prix moyen habituel, déjà considéré comme abordable sur le marché.
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