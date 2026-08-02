Positionnée dans la gamme d'entrée de JBL, cette enceinte mise sur la robustesse et la simplicité plutôt que sur des fonctionnalités avancées. Elle embarque une puissance RMS de 16 à 20 W selon les sources, avec deux haut-parleurs en configuration stéréo 2.0 couvrant une plage de fréquence de 65 Hz à 20 kHz. Certifiée IPX7, elle résiste à une immersion dans l'eau jusqu'à un mètre de profondeur pendant 30 minutes, un argument de poids pour une utilisation en bord de piscine ou à la plage.