L’un des points clés du Pass Télépéage Classic, c’est son utilité lorsque vous circulez sur les autoroutes françaises.

Une fois votre Pass Télépéage Classic commandé et reçu, vous pouvez l’installer sur votre pare-brise de véhicule de classe 1, 2 ou 5. Votre pass vous est livré avec son support autocollant. Selon votre besoin, il est amovible.

Aucune activation n’est nécessaire de votre côté. Prenez l’autoroute, et accédez aux voies réservées de télépéage.

Plus besoin de préparer votre monnaie ni de gérer un ticket : votre trajet reste fluide. Votre Pass Télépéage Classic est détecté à l’approche de la barrière de péage, et le paiement est automatisé.