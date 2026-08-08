Le Pass Télépéage Classic vous fait gagner du temps et de l’argent sur la route des vacances. L’offre en cours, avec le code ULYS2612, réduit son coût.
Grâce à l’ajout de votre code promo ULYS2612, vous économisez 26,40 € sur les frais de gestion de votre Pass Télépéage Classic.
Ulys vous offre également les frais d’activation. Cette solution se présente donc comme l’allié des familles sur le plan économique, et plus encore.
Pass Télépéage Classic sur le plan familial :
- Un trajet fluidifié par l’accès aux voies de télépéage
- Des économies sur les frais d’activation et de gestion
- L’app’ Ulys pour planifier votre trajet
Économisez également votre énergie avec votre Pass Ulys Télépéage
Un trajet fluidifié
L’un des points clés du Pass Télépéage Classic, c’est son utilité lorsque vous circulez sur les autoroutes françaises.
Une fois votre Pass Télépéage Classic commandé et reçu, vous pouvez l’installer sur votre pare-brise de véhicule de classe 1, 2 ou 5. Votre pass vous est livré avec son support autocollant. Selon votre besoin, il est amovible.
Aucune activation n’est nécessaire de votre côté. Prenez l’autoroute, et accédez aux voies réservées de télépéage.
Plus besoin de préparer votre monnaie ni de gérer un ticket : votre trajet reste fluide. Votre Pass Télépéage Classic est détecté à l’approche de la barrière de péage, et le paiement est automatisé.
Ce fonctionnement est également utile sur les péages en flux-libre. Votre note est réglée automatiquement.
Certaines voies de télépéage étant accessibles jusqu’à la vitesse de 30 km/h, vous vous évitez une décélération complète. Lorsque votre véhicule est chargé sur la route des vacances, ce sont autant de gestes appréciables.
Votre application Ulys vous sera utile
En souscrivant au Pass Télépéage Classic, songez à télécharger l’application Ulys. Cette dernière est disponible pour votre smartphone sous Android, comme iOS.
Sur le plan familial, vous pouvez planifier votre trajet. Ce dernier pourra être lancé une fois que vous serez en route, grâce au GPS inclus.
Ulys vous informe de la circulation en temps réel, mais aussi des aires de repos disponibles. Selon votre besoin, comme l’état du trafic, vous pouvez ainsi adapter votre mouvement.
Votre application Ulys vous renseigne sur les infrastructures disponibles sur les aires d’autoroute rencontrées. Animations estivales, espace de repos, infrastructure de jeu pour les enfants, ou encore service de restauration sont renseignés.
Que comprend mon offre promotionnelle en cours ?
Le code promo ULYS2612 vous inclut 12 mois de frais de gestion offerts sur le Pass Télépéage Classic. Vous vous affranchissez également des frais d’activation du badge.
La livraison par voie postale vous incombe, à hauteur de 4,90 €, et les sommes dues au franchissement d’une barrière de péage.
Votre offre Pass Télépéage Classic est sans engagement. Elle est donc résiliable selon votre souhait. Une fois la première année écoulée, vous pouvez conserver votre Pass Télépéage Classic.
Les frais s’élèveront à 2,20 € par mois d’utilisation. Si vous n'employez pas votre badge tout au long d’un même mois, il ne vous coûte rien.
Avec votre Pass Télépéage Classic, vous pouvez régler votre stationnement dans plus de 1000 parkings équipés dans toute l’Europe, y compris des aéroports et des gares.
Des options pour circuler sur les autoroutes d'Espagne et du Portugal, mais aussi de l'Italie, sont disponibles au mois sur la boutique en ligne Ulys. Elles s'ajoutent au tarif de votre offre, contre un supplément mensuel.
Avec ses nombreuse offres, le service de télépéage Ulys est particulièrement complet et flexible. L'application mobile développée accompagne les conducteurs dans tous leurs trajets. En plus de faciliter votre passage aux télépéages, l'appli sert à trouver les bornes de recharge électriques à proximité, des places de parking, les aires de jeux pour les jeunes enfants ou encore les services et enseignes disponibles sur les aires d'autoroute. Elle vous permet également de suivre vos dépenses liées au télépéage, parking, etc., pour vous aider à gérer votre budget.
- Sans engagement
- + de 1000 parkings en Europe
- Suivi trajet et conso via l’appli
- 0€ si non utilisé
- Coût supplémentaire pour les formules Europe
- Support client pas toujours réactif