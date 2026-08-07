Le week-end du 8 août 2026 s'annonce particulièrement chargé sur les autoroutes françaises : Bison Futé classe cette journée en rouge dans les deux sens de circulation, avec des difficultés attendues notamment en Île-de-France et sur l'arc méditerranéen. Pour aborder ce chassé-croisé sans multiplier les arrêts aux barrières de péage, le badge Fulli Nomade voit ses frais de mise en service et douze mois de frais de gestion offerts grâce au code ETE26.
Le Fulli Nomade est le badge de télépéage proposé par la marque du groupe APRR, conçu pour circuler sans interruption sur les autoroutes françaises, espagnoles et portugaises. À quelques heures du week-end du 8 août, journée classée rouge par Bison Futé dans le sens des départs comme des retours, disposer d'un passage automatisé aux barrières peut éviter une bonne partie de l'attente habituelle aux heures de pointe. Avec le code ETE26, il est possible de profiter de cette offre sans avancer le moindre euro de frais d'entrée jusqu'au 1er septembre 2026 inclus. Ce bon plan s'adresse en priorité aux automobilistes qui prennent la route dans les prochains jours sans être encore équipés d'un badge de télépéage.
Sans engagement, le badge Fulli se facture uniquement les mois où il circule réellement sur autoroute, ce qui en fait une option flexible aussi bien pour un usage quotidien que pour quelques trajets de vacances.
Voici le badge télépéage Fulli Nomade avec les frais de mise en service offerts au lieu de 11,00 € chez Fulli !
Pourquoi choisir le Fulli Nomade ?
- Frais de mise en service offerts : les 11,00 € habituellement facturés sont pris en charge grâce au code ETE26.
- 12 mois de frais de gestion France offerts : le tarif de 1,90 € par mois utilisé disparaît pendant un an complet.
- Facturation strictement à l'usage : aucun prélèvement les mois où le badge reste dans le tiroir.
Un badge taillé pour absorber les pics de circulation estivaux
Le badge se fixe en quelques secondes sur le pare-brise et détecte automatiquement les voies signalées par le logo « t » et « t30 », qui autorisent un passage à 30 km/h sans manipulation ni arrêt au poste de péage. Il donne également accès à plus de 900 parkings partenaires en France, en Espagne et au Portugal, ce qui dépasse le simple passage autoroutier. La facturation intervient le 15 du mois suivant les trajets, ce qui facilite le suivi budgétaire pour ceux qui étalent leurs dépenses de vacances sur plusieurs semaines. Selon le comparatif de la rédaction Clubic consacré aux badges télépéage, le Fulli Nomade obtient une note de 8,5 sur 10, notamment pour sa couverture géographique et son modèle tarifaire à l'usage, un atout appréciable lors d'un week-end comme celui du 8 août, où l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen concentrent les principales difficultés annoncées par Bison Futé.
Ce que change ce bon plan face à Ulys et Bip&Go
Sur un marché dominé par trois acteurs, Fulli se distingue par sa facturation à l'usage et l'intégration de la recharge électrique dans son application, quand certains concurrents restent centrés sur le seul télépéage. L'offre Nomade ne couvre en revanche pas l'Italie, réservée à la formule Nomade+, un point à vérifier selon votre destination avant de commander.
✅ Les points forts
- Frais de mise en service offerts, sans avance de frais grâce au code ETE26
- 12 mois de frais de gestion France pris en charge, soit une première année quasiment gratuite
- Facturation strictement à l'usage, 0 € les mois sans trajet autoroutier
- Passage sans arrêt aux voies « t » et « t30 », utile lors des pics de trafic comme ce week-end
- Accès à plus de 900 parkings partenaires en France, en Espagne et au Portugal
❌ Les limites
- Frais de gestion Espagne/Portugal (2,40 €/mois utilisé) non couverts par la promotion
- Livraison facturée en supplément : 4,90 € en France, 10,00 € hors de France
- Italie exclue de l'offre Nomade, nécessite de basculer vers Nomade+
- Des frais de 10 € s'appliquent en cas d'inutilisation du badge pendant 24 mois consécutifs
Le badge télépéage Fulli Nomade à commander avant le prochain week-end chargé chez Fulli !
Le Fulli Nomade s'adresse avant tout aux automobilistes qui n'ont pas encore de badge télépéage et qui prennent la route dans les prochains jours, à l'approche d'un week-end classé rouge par Bison Futé. L'absence de frais de mise en service et les douze mois de frais de gestion offerts rendent l'équipement quasiment gratuit pour la première année, avec une facturation qui reste alignée sur l'usage réel du badge.
Les conducteurs qui roulent régulièrement en Espagne ou au Portugal devront en revanche composer avec les frais de gestion habituels sur ces trajets, et ceux qui se rendent en Italie devront se tourner vers l'offre Nomade+. Pour un usage principalement français et quelques passages vers la péninsule ibérique, ce bon plan permet d'aborder les prochains chassés-croisés sans perdre de temps aux barrières de péage.
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