Le Fulli Nomade est le badge de télépéage proposé par la marque du groupe APRR, conçu pour circuler sans interruption sur les autoroutes françaises, espagnoles et portugaises. À quelques heures du week-end du 8 août, journée classée rouge par Bison Futé dans le sens des départs comme des retours, disposer d'un passage automatisé aux barrières peut éviter une bonne partie de l'attente habituelle aux heures de pointe. Avec le code ETE26, il est possible de profiter de cette offre sans avancer le moindre euro de frais d'entrée jusqu'au 1er septembre 2026 inclus. Ce bon plan s'adresse en priorité aux automobilistes qui prennent la route dans les prochains jours sans être encore équipés d'un badge de télépéage.

Sans engagement, le badge Fulli se facture uniquement les mois où il circule réellement sur autoroute, ce qui en fait une option flexible aussi bien pour un usage quotidien que pour quelques trajets de vacances.