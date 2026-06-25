Ce type de mesure préventive, interdire un jeu avant même sa sortie sur la base de la réputation de la licence, illustre une logique de censure qui dépasse le simple contrôle du contenu. Ce que ça dit, concrètement, c'est que GTA VI arrive avec un bagage symbolique si lourd que certains gouvernements jugent inutile d'attendre de voir le produit fini. La franchise Rockstar est devenue, au fil des décennies, un test de tolérance pour les politiques culturelles. Et visiblement, tous les pays n'ont pas la même lecture de ce que GTA VI représente pour leur société.