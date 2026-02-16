Derrière l'humour potache de cette campagne se cache un malaise plus profond. En Europe, la dénatalité devient un sujet politique brûlant. En France, le débat a explosé début 2026 après les chiffres catastrophiques de l'Insee. À droite, on prône les allocations familiales dès le premier enfant et la « préférence nationale » pour les aides sociales. À gauche, on pointe la précarité et le coût du logement comme freins principaux. Mais personne ne propose sérieusement d'offrir des jeux vidéo aux parents.

La Norvège, malgré un système social généreux et un congé parental parmi les plus longs d'Europe, voit son taux de fécondité chuter depuis 2009. Offrir GTA VI ne changera rien à cette dynamique. Ce qui compte vraiment, ce sont les politiques de garde d'enfants, l'accès au logement, la stabilité de l'emploi et l'égalité salariale entre hommes et femmes. Komplett le sait très bien. Cette opération n'a jamais eu vocation à sauver la démographie norvégienne. Elle vise avant tout à capitaliser sur l'hystérie médiatique autour de GTA VI, un jeu qui avait déjà ému la communauté en offrant un accès anticipé à un fan en phase terminale , et dont le marketing officiel de Rockstar débutera cet été selon les dernières annonces de l'éditeur.