Qui l’eût cru ? Microsoft va donner un coup de fouet à l’écosystème PS VR2 de la PS5, en rendant compatible un certain Flight Simulator avec le casque de réalité virtuelle de Sony.
Depuis décembre dernier, les joueurs PlayStation 5 peuvent eux aussi profiter de l’excellent Flight Simulator 2024 de Microsoft. Un titre qui n’a cessé de se bonifier au fil des mises à jour, qui tire profit de la puissance de la PS5 Pro… et qui va bientôt se montrer compatible avec le casque PS VR2.
Flight Simulator arrive sur le PS VR2
Comme annoncé il y a quelques mois, une mise à jour sera déployée dans le courant de l’année afin de permettre aux propriétaires du casque de réalité virtuelle de Sony, le PlayStation VR2, de s’immerger plus pleinement dans l’expérience proposée par Microsoft Flight Simulator 2024.
Une évolution notable pour un PS VR2 dont le suivi logiciel est resté relativement discret depuis son lancement pour de nombreux joueurs, avec finalement peu de contenus majeurs spécifiquement conçus pour en exploiter les capacités.
« Vous pouvez utiliser de nombreux instruments, des poignées, des manches ou des interrupteurs. Chaque interaction doit être retravaillée en prenant en compte les manettes PS VR2 Sense afin que le joueur puisse les utiliser de manière naturelle et intuitive » explique Jorg Neumann, patron de Microsoft Flight Simulator.
Gran Turismo 7 comme exemple à suivre
Au-delà de la simple interaction avec les commandes, Microsoft indique avoir travaillé sur la fluidité d’affichage, en s’appuyant sur une approche technique adaptée aux spécificités du PS VR2.
Les équipes précisent également s’être inspirées de Gran Turismo 7, souvent cité comme l’une des expériences les plus abouties en réalité virtuelle sur la console de Sony, qui parvient à allier plaisir/confort de jeu et maîtrise technique.
Avec ses 125 avions/hélicoptères proposant des expériences variées en réalité virtuelle, Microsoft Flight Simulator 2024 ambitionne de renforcer encore le réalisme et l’immersion de la simulation de vol, aussi bien pour les passionnés que pour les nouveaux utilisateurs.
C’est donc sur le PlayStation VR2 que les joueurs console de Microsoft Flight Simulator 2024 pourront, pour la première fois, profiter d’une expérience en réalité virtuelle.
Un lancement pour le moins symbolique, puisque cette fonctionnalité fait ses débuts sur une console de Sony, alors même que la licence est historiquement associée à Microsoft.
- Un casque très confortable
- L'écran OLED HDR
- L'assistant de configuration
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique