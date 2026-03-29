Comme annoncé il y a quelques mois, une mise à jour sera déployée dans le courant de l’année afin de permettre aux propriétaires du casque de réalité virtuelle de Sony, le PlayStation VR2, de s’immerger plus pleinement dans l’expérience proposée par Microsoft Flight Simulator 2024.

Une évolution notable pour un PS VR2 dont le suivi logiciel est resté relativement discret depuis son lancement pour de nombreux joueurs, avec finalement peu de contenus majeurs spécifiquement conçus pour en exploiter les capacités.