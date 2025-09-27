Dans le cadre de son récent State of Play, Sony a confirmé l'arrivée d'une nouvelle franchise Microsoft sur sa PlayStation 5, à savoir Flight Simulator. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que la célèbre simulation aérienne débarquera pour les fêtes de fin d'année.
Depuis plus de quarante ans, Microsoft Flight Simulator incarne ce rêve d’aviation virtuelle ultime. Symbole d’exigence et de réalisme, il mêle passion aéronautique et prouesses techniques. Avec désormais des paysages photoréalistes et sa précision de pilotage, il transforme chaque joueur en commandant de bord, du cockpit d’un Cessna aux longs courriers traversant le globe. Déclinée sur Xbox en 2021, la licence aérienne arrive (pour la première fois) sur PlayStation.
Flight Simulator s'envole sur PlayStation en 2025
Développé par Asobo Studio, Flight Simulator 2024 se veut le simulateur de vol grand public le plus avancé au monde, permettant de se glisser aux commandes de plus de 125 avions : ULM, dirigeables, avions de chasse, aéronefs à rotor… Lancé en fin d'année dernière sur PC et Xbox, le titre prépare son atterrissage sur la console de Sony.
À l'instar des autres versions, cette mouture PS5 de Flight Simulator 2024 recevra des mises à jour du monde gratuites, ainsi que des mises à jour du simulateur. On y retrouvera aussi la boutique foisonnant de nouveaux avions, aéroports et bien d’autres contenus créés par la communauté.
Des optimisations pour la DualSense et pour la PS5 Pro (et le PS VR2 en 2026)
Du côté des développeurs, on promet évidemment une adaptation soignée, qui prendra notamment en compte les fonctionnalités immersives de la manette DualSense, notamment les gâchettes adaptatives, qui réagiront selon la vitesse et le type de sol, tout en reproduisant la traînée aérodynamique due à l’assiette.
Les contrôles gyroscopiques, la barre lumineuse, le pavé tactile ou encore le micro et le haut-parleur seront eux aussi mis à contribution. Asobo Studio promet avoir « dompté » la puissance de la PS5, mais aussi de la PS5 Pro, qui devrait profiter de diverses optimisations pour une expérience impeccable.
Le contenu restera le même, à savoir la possibilité de régler son propre vol, mais aussi de prendre part au nouveau système de carrière qui aide les nouveaux venus à apprendre les ficelles du pilotage sur de nombreux types d’avions. Les joueurs pourront également franchir le mur du son à bord du premier jet supersonique civil américain, le démonstrateur XB-1 Boom Supersonic.
Enfin, Flight Simulator 2024 sur PS5 profitera d'une mise à jour en 2026, permettant aux joueurs équipés d'un PlayStation VR2 de prendre leur envol au travers du casque de réalité virtuelle de Sony.
C'est le 8 décembre prochain que Flight Simulator 2024 se posera sur PlayStation 5. Pour toute précommande, les joueurs pourront profiter de Northrop T38-1 Talon en guise de bonus offert.
Ceux qui précommanderont les Éditions Deluxe, Premium Deluxe ou Aviator profiteront de leur côté d’un accès anticipé au simulateur dès le 3 décembre.
