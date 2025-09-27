Développé par Asobo Studio, Flight Simulator 2024 se veut le simulateur de vol grand public le plus avancé au monde, permettant de se glisser aux commandes de plus de 125 avions : ULM, dirigeables, avions de chasse, aéronefs à rotor… Lancé en fin d'année dernière sur PC et Xbox, le titre prépare son atterrissage sur la console de Sony.

À l'instar des autres versions, cette mouture PS5 de Flight Simulator 2024 recevra des mises à jour du monde gratuites, ainsi que des mises à jour du simulateur. On y retrouvera aussi la boutique foisonnant de nouveaux avions, aéroports et bien d’autres contenus créés par la communauté.