Microsoft Flight Simulator 2024 apporte des nouveautés qui devraient considérablement enrichir l’expérience utilisateur. L’introduction d’un mode carrière permettra aux joueurs de s’engager dans des missions variées, comme des sauvetages, la lutte contre les incendies ou le transport aérien. Ce système est conçu pour offrir une dimension narrative inédite à la simulation, et peut-être attirer les curieux rebutés jusque-là par l'aspect très technique d'un simulateur.



En outre, la physique des aéronefs a été entièrement repensée. Les avions réagissent de manière plus réaliste aux conditions atmosphériques, aux turbulences et même à l’usure. Le trafic aérien et terrestre est également amélioré, rendant les environnements plus vivants et dynamiques. L’ajout de nouveaux aéroports détaillés et d’avions emblématiques enrichit encore le contenu.