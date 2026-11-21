L’Amazon eero 7 est un routeur Wi-Fi qui peut vous permettre d’améliorer la couverture sans fil de votre logement. À l’occasion du Black Friday, son prix baisse de 30 % pour atteindre les 139,99 € chez le cybermarchand.
Vous pouvez avoir une connexion fibre performante mais un réseau Wi-Fi qui ne suit pas. Cela peut s’expliquer par l’épaisseur des murs de votre logement ou par sa configuration. Pour pallier le problème, vous pouvez vous équiper d’un routeur Wi-Fi Amazon eero 7, dont le prix passe de 199,99 € à 139,99 € pour le Black Friday. Ce modèle prend en charge le Wi-Fi 7 et peut fonctionner seul ou avec d’autres appareils eero pour étendre la couverture. C’est une opportunité d’améliorer votre réseau Wi-Fi au prix d’un investissement raisonnable.
Le routeur Wi-Fi 7 Amazon eero 7 est disponible à 139,99 € au lieu de 199,99 € chez Amazon.
Pourquoi choisir l’Amazon eero 7 ?
- Pour son Wi-Fi 7 : il prend en charge les appareils récents tout en restant compatible avec les générations précédentes.
- Pour ses ports réseau : deux prises Ethernet à 2,5 Gbit/s permettent de relier la box et un équipement filaire.
- Pour son évolutivité : il peut rejoindre un réseau eero existant ou accueillir d’autres boîtiers pour agrandir la couverture.
Un réseau qui se configure à l’aide d’un smartphone
L’application eero sur Android ou iOS accompagne l’installation de l’Amazon eero 7. Le routeur principal doit être raccordé à la box par l’intermédiaire d’un câble Ethernet, puis positionné dans un endroit dégagé afin de diffuser le signal. Pour trouver le bon emplacement, vous pouvez vous aider de l’application. Si certaines pièces restent mal couvertes, vous pouvez envisager d’installer une autre borne eero afin de créer un réseau maillé. Dans tous les cas, la mise en place est très guidée.
Du Wi-Fi 7, mais sans bande 6 GHz au programme
Si l’eero 7 d’Amazon prend en charge les appareils jusqu’au Wi-Fi 7, il faut néanmoins souligner qu’il utilise uniquement les bandes 2,4 et 5 GHz. Il ne s’agit donc pas d’un routeur Wi-Fi 7 tri-bandes, puisqu’il exclut le 6 GHz de son fonctionnement. Par ailleurs, certaines fonctions avancées, comme le filtrage de contenus et des protections supplémentaires, nécessitent un abonnement eero Plus pour être exploitées.
✅ Les points forts
- Compatibilité Wi-Fi 7.
- Deux ports Ethernet à 2,5 Gbit/s.
- Possibilité d’étendre un réseau eero existant.
❌ Les limites
- Absence de bande Wi-Fi 6 GHz.
- Certaines fonctions avancées réservées à eero Plus.
Amazon propose l’eero 7 à 139,99 €, avec la livraison offerte, dans le cadre du Black Friday.
Que vous désiriez optimiser votre réseau Wi-Fi, passer au Wi-Fi 7 ou encore compléter un réseau eero déjà installé, le routeur Amazon eero 7 se présente comme un bon investissement à ce prix. Son installation s’avère plutôt simple grâce à son application bien conçue.
Si vous résidez dans un logement sur plusieurs étages où plusieurs pièces sont mal desservies, vous aurez peut-être besoin de plusieurs appareils eero pour obtenir une couverture satisfaisante, ce qui peut augmenter l’investissement, y compris en tenant compte de la promotion.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo stockage en ligne : pCloud brade son Pack 3en1 à vie à 579 € au lieu de 1 517 €
- ExpressVPN à 3,49 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts pour le Black Friday (-80%)
- CyberGhost VPN à 1.99€/mois + 4 mois offerts, pour le Black Friday (-83%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait REDbySFR 250Go 5G Voyage à 12,99 €/mois sans engagement pour le Black Friday
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,91 €, + 3 mois offerts
- Intego ONE Complete à 2,71 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-50 %)
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.