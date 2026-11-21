Que vous désiriez optimiser votre réseau Wi-Fi, passer au Wi-Fi 7 ou encore compléter un réseau eero déjà installé, le routeur Amazon eero 7 se présente comme un bon investissement à ce prix. Son installation s’avère plutôt simple grâce à son application bien conçue.

Si vous résidez dans un logement sur plusieurs étages où plusieurs pièces sont mal desservies, vous aurez peut-être besoin de plusieurs appareils eero pour obtenir une couverture satisfaisante, ce qui peut augmenter l’investissement, y compris en tenant compte de la promotion.