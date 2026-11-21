Godeal24 vous permet de compter sur des logiciels neufs à des prix bien moins élevés que sur la boutique de Microsoft. C’est le bon moment pour disposer de licences récentes sur votre appareil.
Diverses clés d'activation sont notamment disponibles pour les suites bureautiques Microsoft 365 et Office. Il est en est de même que Windows 11 pour votre système d'exploitation.
Retrouvez une sélection des meilleurs rapports qualité/prix chez Godeal24 pour ce Black Friday 2026. Le code promo CLUB62 comprend une réduction de - 62 % sur tous les packs comprenant une licence Office et Windows 11.
Votre pack est moins cher avec ce code promo
Durant ce Black Friday 2026, vous pouvez pleinement (ré)équiper votre ordinateur. Il est ainsi possible de mettre à niveau votre matériel existant.
De même, des affaires encore plus intéressantes sont à saisir pour l’achat d’un ordinateur neuf durant le Black Friday. Vous remarquez que certains PC sont vendus sans logiciel. Cela implique l’absence d’une suite bureautique, comme d'un système d’exploitation.
Grâce à Godeal24, l'achat de logiciels est vraiment peu onéreux. Prenons l’exemple concret du pack Office 2024 Pro Plus et de Windows 11 Famille. Il est disponible à seulement 32,85 € en ce moment avec l’application du code promo CLUB62.
Vous obtenez ainsi un système d’exploitation complet et grand public d'un côté. De l’autre, la dernière version en date de la célèbre suite bureautique de Microsoft, avec un support assuré jusqu’en 2029. Le point clé est de vérifier préalablement à votre achat que votre ordinateur réponde aux prérequis de Microsoft.
Pas besoin d’être informaticien pour installer ces logiciels. De nombreux tutoriels gratuits sont disponibles. Si vous avez besoin d’un bureau à distance, le pack comportant Windows 11 Professional et Office 2024 Pro Plus est en stock. Il vous est proposé à 32,95 € après la remise obtenue à l’aide du code promo CLUB62.
Des licences à l’unité sont disponibles à moindre frais
Godeal24 vous propose diverses clés d'activation pour répondre à votre besoin tout en optimisant votre budget. Pour ce Black Friday 2026, le système d’exploitation Windows 11 est vraiment peu onéreux.
Vous pouvez obtenir une licence pour Windows 11 Famille dès 12,15 €, ou encore une clé pour Windows 11 Pro contre 12,25 €.
Rappelons que la principale différence est qu’un bureau à distance est inclus dans la version Professional. Cela peut vous être utile en télétravail, ou pour administrer votre PME à distance par exemple.
Du côté des suites bureautiques, le meilleur rapport qualité/prix de ce Black Friday 2026 est pour Office 2024 Pro Plus. Elle est disponible à 22,11 € à l’unité. En pack de 3 clefs, le prix est de 61,11 €, soit 20,37 € par licence.
N’hésitez pas à demander à vos proches s’ils sont prêts à économiser tout en équipant leur ordinateur avec cette version optimisée de Microsoft Office.
Enfin, pour celles qui préfèrent la version Cloud et modulable, Office 365 Pro Plus pour 5 appareils simultanément est disponible à 35,99 € pour un an d’abonnement.
Le côté pratique, c’est que vous pouvez en disposer aussi bien sous macOS que Windows, ou encore d’Android simultanément.
Effectuez votre achat sereinement sur la boutique en ligne de Godeal24
Une fois que vous avez conclu votre achat, une livraison par mail est appliquée par Godeal24. Songez bien à vérifier vos spams, notamment en cas de premier achat.
Godeal24 est un vendeur fiable, comme en attestent les avis vérifiés sur Trustpilot, avec une note moyenne de 4,5/5.
En cas de question ou de problème, contactez le service client de Godeal24 à l’adresse service@godeal24.com, il est disponible 24h/24, 7j/7.