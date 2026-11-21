Durant ce Black Friday 2026, vous pouvez pleinement (ré)équiper votre ordinateur. Il est ainsi possible de mettre à niveau votre matériel existant.

De même, des affaires encore plus intéressantes sont à saisir pour l’achat d’un ordinateur neuf durant le Black Friday. Vous remarquez que certains PC sont vendus sans logiciel. Cela implique l’absence d’une suite bureautique, comme d'un système d’exploitation.

Grâce à Godeal24, l'achat de logiciels est vraiment peu onéreux. Prenons l’exemple concret du pack Office 2024 Pro Plus et de Windows 11 Famille. Il est disponible à seulement 32,85 € en ce moment avec l’application du code promo CLUB62.

Vous obtenez ainsi un système d’exploitation complet et grand public d'un côté. De l’autre, la dernière version en date de la célèbre suite bureautique de Microsoft, avec un support assuré jusqu’en 2029. Le point clé est de vérifier préalablement à votre achat que votre ordinateur réponde aux prérequis de Microsoft.