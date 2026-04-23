En succédant directement au Honor 400, le nouvel Honor 600 fait l’impasse sur la série 500, la gamme « numéraire » étant renouvelée deux fois par an en Asie. Commercialisé à partir de 549 €, le nouveau venu a de quoi étonner, mais pas où on l’attendait.
- L'Honor 600, vendu à partir de 549 €, affiche un design inspiré de l'iPhone 17 Pro avec un châssis en fibre composite.
- Son écran AMOLED de 6,57 pouces et son processeur Snapdragon 7 Gen 4 promettent des performances et une qualité d'affichage impressionnantes.
- La batterie de 6 400 mAh offre une excellente autonomie et une charge rapide à 80 W, avec un logiciel basé sur Android 16.
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Un design tellement…
Pour concevoir le design du 600, Honor n'est pas aller chercher bien loin. Ou plutôt si : en Californie, et plus précisément à Cupertino. Du découpage des tranches à la courbure des angles, "l'hommage" rendu à l'iPhone 17 Pro est si vibrant qu'il en devient presque gênant. Même le choix des coloris — Noir, Golden White et surtout ce fameux Orange — semble tout droit sorti des nuanciers de la Pomme.
La ressemblance s’arrête là. Le 600 est fait d’une fibre composite plutôt que de verre. Cela lui permet de conserver un poids contenu à 185 grammes malgré des dimensions généreuses de 156 x 74,7 x 7,8 mm.
Le châssis de métal mat renforce la solidité de l’ensemble. Les bordures entourant l’écran sont étonnamment fines, puisqu’elles se réduisent à 0,98 mm sur les quatre côtés - plutôt rare et bienvenu à ce niveau de prix. L’Honor 600 affiche une triple certification IP68, IP69 et IP69K qui le rend étanche à l’immersion ainsi qu’à la projection d’eau chaude à haute pression.
Un écran et des performances à la hauteur.
L'écran AMOLED de 6,57 pouces affiche 2728 x 1264 pixels ainsi qu’une luminosité maximale de 8000 nits en pic HDR. En théorie, visionner un film sous un soleil de plomb ne devrait poser aucun problème. La fréquence de rafraîchissement variable monte à 120 Hz maxi et s’ajuste automatiquement en fonction du contenu affiché.
Sous le capot, l’Honor 600 intègre le nouveau SoC Snapdragon 7 Gen 4 de Qualcomm. Par rapport au Snapdragon 7 Gen 3, les performances sont en hausse de 27 % tandis que le GPU Adreno 722 affiche un très prometteur +30 %. La mémoire vive embarquée est de 8 Go et le stockage se compose de 128, 256 ou 512 Go de Flash non extensible selon la version.
Photographie : une stabilisation de haut niveau
Côté photographie, l’Honor 600 reprend la recette éprouvée de l’Honor 400, les caractéristiques techniques restant identiques à un gros détail près. La stabilisation du module principal a été retravaillée afin de la rendre conforme à la norme CIPA 6.0.
En clair, cela veut dire que la stabilisation est au niveau de ce que propose un appareil photo hybride. Pas mal du tout.
La caméra dorsale se compose toujours de 2 modules :
- Principal : capteur 200 Mpx de 1/1,4" ; objectif ouvrant à f/1,9 ; stabilisation optique + numérique
- Ultra grand-angle / macro : capteur 12 Mpx ; objectif ouvrant à f/2,2
Pas de changement pour la caméra frontale qui hérite du capteur 50 Mpx et de l’objectif grand-angle ouvrant à f/2 de son aîné. Les éventuelles évolutions se joueront au niveau des algorithmes de traitement d’image : on le vérifiera lors de notre prochain test.
Une batterie généreuse dans un châssis plus fin
La batterie au silicium-carbone passe de 5 300 à 6 400 mAh, et Honor semble maîtriser de mieux en mieux cette technologie : il se paie le luxe de fournir cette capacité dans un produit plus fin de 0,5 mm par rapport à l’an dernier
Le constructeur garantit que la batterie conservera 80 % de sa capacité nominale au bout de cinq années d’utilisation. La charge filaire 80 W permet de retrouver 100 % d’énergie en seulement 57 minutes — avec le chargeur maison, non fourni. On pourra aussi tirer parti de la charge filaire inversée 27 W afin de dépanner d’autres appareils ou accessoires lors d’un déplacement.
Logiciel : Android 16, MagicOS 10 et de l’IA partout
Pour le logiciel, c’est Android 16 et la surcouche maison MagicOS 10 qui s’y collent. Cette dernière rend un hommage plus qu’appuyé à l’interface Liquid Glass d’iOS : décidément, la Pomme les obsède !
Toutefois, MagicOS 10 se distingue de l’OS de Cupertino par une IA déjà présente et efficace. En plus de la foultitude d’outils maison et de ceux fournis par Google, le constructeur ajoute la détection de deepfakes et de clonage de voix en temps réel lors des appels. La fourniture de mises à jour majeures d’Android et des patchs de sécurité est garantie pendant six ans.
Prix et disponibilité
Le smartphone est disponible dès le 23 avril, avec des options de stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go, respectivement à 549,90 €, 649,90 € et 699,90 €. La version 512 Go sera exclusivement disponible sur Honor.com.
Des offres de lancement sont valables jusqu’au 6 mai. Si la déclinaison 128 Go ne change pas de prix, les modèles 256 Go et 512 Go tombent à 499,90 € grâce à un coupon de réduction, le 512 Go bénéficiant en plus d’une assurance bris d’écran de 12 mois sans supplément.