Toutefois, MagicOS 10 se distingue de l’OS de Cupertino par une IA déjà présente et efficace. En plus de la foultitude d’outils maison et de ceux fournis par Google, le constructeur ajoute la détection de deepfakes et de clonage de voix en temps réel lors des appels. La fourniture de mises à jour majeures d’Android et des patchs de sécurité est garantie pendant six ans.