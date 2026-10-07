Samsung a lancé son dernier pliant à clapet au prix conseillé de 1 499 € en version 512 Go. JoyBuy l’affiche aujourd’hui à 879 €, un tarif qui répond à la principale réserve de notre test, sans effacer pour autant ses autres faiblesses.
Le Galaxy Z Flip 8 reprend la formule du clapet chère à Samsung : un écran de 6,9 pouces qui se replie en un bloc de 85,7 mm de haut, complété par un second écran de 4,1 pouces à l’extérieur. JoyBuy propose le Galaxy Z Flip 8 Graphite 512 Go à 879 €, contre 1 499 € de prix conseillé, soit 41 % de remise.
Ce tarif, à peine deux mois après la sortie, passe aussi 20 € sous l’offre éclair lancée par Samsung fin septembre sur la même capacité, avec un code promo. L’offre vise ceux qui veulent un smartphone haut de gamme compact sans payer le prix de lancement. Attention, le chargeur n’est pas fourni dans la boîte.
Le Samsung Galaxy Z Flip 8 Graphite 512 Go passe de 1 499 € à 879 € chez JoyBuy, soit 620 € d’économie sur la version la mieux dotée en stockage.
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Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Z Flip 8 ?
- Un format qui se fait oublier : Replié, il ne mesure que 85,7 mm de haut pour 180 g. Déplié, il descend à 6,1 mm d’épaisseur, et la pliure de l’écran est devenue quasiment invisible une fois l’affichage allumé.
- Un écran extérieur qui sert vraiment : Avec 4,1 pouces et un rafraîchissement à 120 Hz, il permet de cadrer ses selfies avec le capteur principal de 50 Mpx plutôt qu’avec la caméra frontale de 10 Mpx, sans ouvrir le téléphone.
- Sept ans de suivi logiciel : Samsung promet sept ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, de quoi garder l’appareil à jour bien au-delà de sa garantie.
Au quotidien, un clapet soigné qui chauffe vite sous la charge
Ouvert, le Flip 8 offre une dalle OLED de 6,9 pouces à 120 Hz, lumineuse et saturée. De jour, le capteur principal de 50 Mpx livre des clichés nets aux couleurs vives, et la vidéo profite d’une stabilisation très efficace. Galaxy AI ajoute la gomme magique, la traduction en temps réel et la retouche photo guidée à la voix. Les fonctions agentiques restent en revanche indisponibles en Europe.
Dans notre test du Galaxy Z Flip 8, nous avons surtout relevé une chauffe marquée : sous un test de stress 3DMark, la stabilité de l’Exynos 2600 tombe à 50 %. Les joueurs réguliers et les amateurs de photo de nuit trouveront mieux ailleurs. La batterie de 4 300 mAh tient la journée sans marge, et la recharge filaire plafonne à 25 W, soit environ 1 h 30 pour un plein. Pour les messages, les réseaux sociaux et la photo en journée, le Flip 8 reste très agréable à vivre.
Face au Flip 7 et à la concurrence, un écart qui se resserre
Notre test reprochait surtout au Flip 8 son prix, pour une évolution jugée trop sage : mêmes dimensions que le Flip 7 et capteurs photo hérités du Flip 6. En août, le Flip 7 se trouvait autour de 800 €, ce qui rendait le nouveau modèle difficile à défendre. À 879 €, l’écart devient modeste pour un appareil plus récent, un peu plus léger et doté de 512 Go. Pour le situer face au Motorola Razr 60 Ultra ou au Xiaomi Mix Flip, notre comparatif des meilleurs smartphones pliants détaille les forces de chacun.
✅ Les points forts
- Format compact et pliure quasiment invisible
- Écrans lumineux à 120 Hz, dedans comme dehors
- Photos de jour et vidéo stabilisée convaincantes
- Sept ans de mises à jour promis par Samsung
- 512 Go de stockage et 12 Go de mémoire vive
❌ Les limites
- Chauffe marquée dès que la charge s’allonge
- Recharge lente à 25 W, chargeur non fourni
- Autonomie juste, sans marge en fin de journée
- Photo de nuit limitée, capteurs repris du Flip 6
Sur la fiche JoyBuy, vérifiez que le coloris Graphite et la capacité de 512 Go sont bien sélectionnés : le prix de 879 € porte sur cette version.
À 879 €, le Galaxy Z Flip 8 ne change pas de nature : c’est toujours un clapet très abouti dans sa forme, mais timide dans ses nouveautés. Ce qui change, c’est l’équilibre entre ce qu’il coûte et ce qu’il apporte. La réserve centrale de notre test visait un prix que les améliorations ne justifiaient pas. Avec 620 € de remise, elle perd l’essentiel de son poids.
L’offre s’adresse à ceux qui veulent un smartphone compact, lisible sans être ouvert et suivi pendant des années, avec de la place pour leurs photos et vidéos. Les joueurs assidus et ceux qui rechargent souvent en journée ont intérêt à regarder un modèle plus endurant. Si vous avez déjà un Flip 6 ou un Flip 7, le gain reste mince. Pour un premier pliant à clapet, ce tarif rend enfin le dernier modèle de Samsung défendable.
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