Le Galaxy Z Flip 8 reprend la formule du clapet chère à Samsung : un écran de 6,9 pouces qui se replie en un bloc de 85,7 mm de haut, complété par un second écran de 4,1 pouces à l’extérieur. JoyBuy propose le Galaxy Z Flip 8 Graphite 512 Go à 879 €, contre 1 499 € de prix conseillé, soit 41 % de remise.

Ce tarif, à peine deux mois après la sortie, passe aussi 20 € sous l’offre éclair lancée par Samsung fin septembre sur la même capacité, avec un code promo. L’offre vise ceux qui veulent un smartphone haut de gamme compact sans payer le prix de lancement. Attention, le chargeur n’est pas fourni dans la boîte.