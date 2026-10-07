Le Google Pixel 11 est le dernier smartphone en date de la marque américaine, qui bénéficie des dernières avancées technologiques et IA d’Android et qui se retrouve à 849 euros au lieu de 999 euros sur Amazon pour le Prime Day.
Le Google Pixel 11 est sorti sur le marché européen depuis fin août 2026. Il vient faire tampon entre le dernier Samsung Galaxy S26 et le dernier iPhone 18 Pro. Il fait une proposition 100 % Android, sans surcouche, avec un design affiné, une autonomie en progrès et des fonctions IA de plus en plus utiles. Si son prix de quasiment 1 000 euros pouvait faire grincer des dents à son lancement, cette petite réduction de 150 euros pendant le Prime Day le rend plus intéressant que la concurrence avec laquelle il joue enfin à armes égales.
Voici le Google Pixel 11 à 849 € au lieu de 999 € sur Amazon pour le Prime Day
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Pourquoi choisir le Google Pixel 11 ?
- Pour son autonomie en hausse malgré une batterie de 4 985 mAh bien optimisée qui lui permet de tenir 18h en usage mixte, soit deux heures de plus que le Pixel 10.
- Les fonctions IA pratiques comme Rambler (pour dicter du texte dans Gboard) ou la reformulation automatique des messages avant envoi sont inédites et exclusives aux Pixel 11.
- L'appareil photo toujours aussi fiable avec un grand-angle de 48 Mpx et un téléobjectif 5x pour zoomer sans perdre en qualité.
Le Google Pixel 11, un haut de gamme polyvalent, sauf en gaming
Le Google Pixel 11 séduit par son format contenu intéressant, puisqu’il ne fait que 6,3 pouces de diagonale pour 197 grammes. Il se manie facilement à une main et son bloc photo ne dépasse que d’un millimètre du châssis. Il propose un écran OLED 120 Hz qui n’est malheureusement pas LTPO et limité au Full HD+, faisant qu'il est bien équilibré malgré tout pour la navigation et les réseaux sociaux. La puce Tensor G6 assure une bonne réactivité pour les tâches courantes mais le GPU montre ses limites en jeu 3D, avec un throttling qui lui fait perdre 50 % de ses performances après quelques minutes d’effort.
Face à ses concurrents, il ne sait pas où se placer
Le Google Pixel 11 apporte une expérience Android pure, là où l’iPhone 18 Pro fait pareil, mais avec iOS. Ici, vous êtes à la source des futures innovations Android, avec 7 ans de mises à jour garanties et des fonctions IA exclusives que les autres smartphones n’auront probablement pas. Mais sa hausse de 100 euros par rapport au Pixel 10 et l’absence de Wi-Fi 7 pénalisent son rapport qualité/prix.
✅ Les points forts
- Son profil quasi plat avec la caméra Bar qui dépasse à peine
- Les fonctions IA novatrices et utiles, notamment pour la dictée vocale
- La qualité des photos au grand-angle avec une bonne colorimétrie
- L'autonomie en progrès, et c’est la plus endurante de la gamme Pixel 11
- La recharge sans fil Qi 2.2 à 25 W
- Des MAJ garanties pendant 7 ans
❌ Les limites
- Le prix qui prend +100 € sans justification hardware claire
- Pas de Wi-Fi 7 malgré la puce Tensor G6
- Des capteurs photo datés
- Le GPU à la peine sur le gaming
- L'écran n’est pas LTPO et n’affiche que de la Full HD+
- Des fonctions IA indisponibles en France
- Recharge filaire lente : 80 minutes pour du 100 %
Grâce au Prime Day le Google Pixel 11 est à 849 € au lieu de 999 € jusqu’au 7 octobre 2026
Le Google Pixel 11 est pour vous si vous aimez les smartphones compacts qui font de belles photos avec une autonomie solide. Si le gaming n’est pas votre priorité, ni le Wi-Fi 7, c’est encore mieux. Un flagship moderne en promo à 849 euros par les temps qui courent, on ne dit pas non.
Par contre si vous cherchez absolument un smartphone pour jouer, un modèle futureproof sur tous les plans, il ne va pas vous séduire. Pour ça, il vaut mieux aller voir du côté des Samsung Galaxy S26 ou des Honor Magic 8 Pro, mieux dotés côté hardware et parfois même moins chers.
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