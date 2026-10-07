Le Google Pixel 11 est pour vous si vous aimez les smartphones compacts qui font de belles photos avec une autonomie solide. Si le gaming n’est pas votre priorité, ni le Wi-Fi 7, c’est encore mieux. Un flagship moderne en promo à 849 euros par les temps qui courent, on ne dit pas non.

Par contre si vous cherchez absolument un smartphone pour jouer, un modèle futureproof sur tous les plans, il ne va pas vous séduire. Pour ça, il vaut mieux aller voir du côté des Samsung Galaxy S26 ou des Honor Magic 8 Pro, mieux dotés côté hardware et parfois même moins chers.