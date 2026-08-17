Il était attendu de pied ferme, le Google Pixel 11 est enfin sorti. Cependant, tous les utilisateurs ne semblent pas ravis par le nouveau smartphone de Google, ils le disent clairement.
Après des mois de rumeurs et de fuites, Google a officiellement présenté sa gamme Pixel 11. Comme attendu, le géant technologique a mis en avant ces smartphones comme l’une des meilleures options du marché. Pourtant, l’accueil réservé par les utilisateurs semble mitigé, voire franchement critique pour certains.
Un enthousiasme limité parmi les fidèles de la marque
Dès l’annonce officielle, plusieurs discussions ont émergé sur Reddit, où des utilisateurs interrogeaient la communauté sur leur intention d’acheter ou non les nouveaux modèles. Les retours recueillis indiquent qu’une majorité de fans de Pixel ne compte pas passer à la génération 2026.
Dans un fil de discussion portant sur le choix entre les versions 256 Go + 12 Go de RAM et 512 Go + 16 Go de RAM, nombreux sont ceux qui ont déclaré conserver leur appareil actuel. Certains évoquent leur satisfaction avec un Pixel 10 Pro, tandis que d’autres, utilisant des modèles plus anciens comme le Pixel 6a ou même le Pixel 4a, estiment ne pas avoir de raison de changer. Un utilisateur, se présentant comme un fan de la marque depuis plus de huit ans, a exprimé son mécontentement, jugeant que les derniers modèles accusent un retard face à des concurrents comme l’iPhone 17, sorti un an plus tôt.
Des évolutions jugées insuffisantes
Les critiques portent principalement sur l’absence d’améliorations majeures par rapport aux générations précédentes. Pour le modèle de base, les changements se limitent à une nouvelle puce Tensor, une recharge sans fil légèrement plus rapide et une batterie augmentée de … seulement 15 mAh.
Côté versions Pro, la fonction HiLight constitue la seule nouveauté notable. Le reste des spécifications reprend celles des modèles précédents, avec une particularité : la capacité des batteries a été réduite sur les trois appareils Pro par rapport à leurs prédécesseurs.
Par ailleurs, les rumeurs concernant un passage du Tensor G6 à une gravure en 2 nm (au lieu de 3 nm) ont été démenties par Peng Yu-chun, vice-président matériel chez Google. Une telle évolution aurait pu améliorer les performances, l’autonomie et la gestion thermique.
Enfin, les prix ont augmenté de 100 dollars par rapport à la génération précédente. Le Pixel 11 est ainsi proposé à 899 dollars, contre 799 dollars pour le Pixel 10 à son lancement.
Des promotions comme seul levier d’achat ?
Si beaucoup d’utilisateurs excluent un achat au tarif plein, certains se disent prêts à considérer les nouveaux modèles en cas de réductions ou d’offres de reprise avantageuses. Google a d’ailleurs déjà envoyé des coupons de réduction allant jusqu’à 250 dollars à certains inscrits, baissant ainsi le prix du modèle de base à 649 dollars. Des remises supplémentaires pourraient s’ajouter via les programmes de reprise.
Un utilisateur a ainsi indiqué qu’il n’achèterait pas le Pixel 11 à son prix initial, mais qu’il pourrait se laisser tenter avec une offre promotionnelle adaptée.
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