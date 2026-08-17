Dans un fil de discussion portant sur le choix entre les versions 256 Go + 12 Go de RAM et 512 Go + 16 Go de RAM, nombreux sont ceux qui ont déclaré conserver leur appareil actuel. Certains évoquent leur satisfaction avec un Pixel 10 Pro, tandis que d’autres, utilisant des modèles plus anciens comme le Pixel 6a ou même le Pixel 4a, estiment ne pas avoir de raison de changer. Un utilisateur, se présentant comme un fan de la marque depuis plus de huit ans, a exprimé son mécontentement, jugeant que les derniers modèles accusent un retard face à des concurrents comme l’iPhone 17, sorti un an plus tôt.