Google ne cherche même plus à préserver la surprise. Le Pixel 11 Pro Fold se dévoile dans un teaser officiel de 15 secondes, à huit jours de l'événement Made by Google du 12 août. « Pour changer de téléphone, il faut être ouvert à la nouveauté. Et à ce qui s'ouvre », glisse la marque.

La vidéo confirme un appareil très proche du Pixel 10 Pro Fold, avec un grand écran externe allongé et un bloc photo horizontal légèrement remanié. Le flash et le microphone rejoignent notamment la découpe supérieure en forme de pilule.

Un pliant affiné plutôt que réinventé

Google garde sa fiche technique sous clé. Mais d'après les rendus CAD diffusés par OnLeaks et plusieurs fiches techniques apparues prématurément en ligne, le Pixel 11 Pro Fold réunirait un écran OLED interne de 8 pouces (20,3 cm de diagonale) et une dalle externe de 6,4 pouces (16,3 cm), tous deux à 120 Hz. La puce Tensor G6 (gravée en 2 ou 3 nm, les fuites divergent) serait épaulée par 12 ou 16 Go de mémoire vive, tandis que la batterie atteindrait plus ou moins les 4 800 mAh.

Au dos, Google conserverait ses trois capteurs photo de 48, 10,5 et 10,8 mégapixels, avec un zoom optique 5x. Le vrai progrès serait physique. Le poids reculerait de 258 à 239 grammes et l'épaisseur tomberait à 10,1 mm une fois le téléphone fermé.