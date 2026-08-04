À huit jours de sa présentation, le Pixel 11 Pro Fold apparaît dans une première vidéo officielle. Son allure évolue peu, mais Google aurait sérieusement réduit son poids et son épaisseur.
Google ne cherche même plus à préserver la surprise. Le Pixel 11 Pro Fold se dévoile dans un teaser officiel de 15 secondes, à huit jours de l'événement Made by Google du 12 août. « Pour changer de téléphone, il faut être ouvert à la nouveauté. Et à ce qui s'ouvre », glisse la marque.
La vidéo confirme un appareil très proche du Pixel 10 Pro Fold, avec un grand écran externe allongé et un bloc photo horizontal légèrement remanié. Le flash et le microphone rejoignent notamment la découpe supérieure en forme de pilule.
Un pliant affiné plutôt que réinventé
Google garde sa fiche technique sous clé. Mais d'après les rendus CAD diffusés par OnLeaks et plusieurs fiches techniques apparues prématurément en ligne, le Pixel 11 Pro Fold réunirait un écran OLED interne de 8 pouces (20,3 cm de diagonale) et une dalle externe de 6,4 pouces (16,3 cm), tous deux à 120 Hz. La puce Tensor G6 (gravée en 2 ou 3 nm, les fuites divergent) serait épaulée par 12 ou 16 Go de mémoire vive, tandis que la batterie atteindrait plus ou moins les 4 800 mAh.
Au dos, Google conserverait ses trois capteurs photo de 48, 10,5 et 10,8 mégapixels, avec un zoom optique 5x. Le vrai progrès serait physique. Le poids reculerait de 258 à 239 grammes et l'épaisseur tomberait à 10,1 mm une fois le téléphone fermé.
- Excellents écrans
- Autonomie (enfin!)
- Certification IP68
Google résiste au format passeport
Bien que Samsung a raccourci et élargi son Galaxy Z Fold 8 pour lui donner un format plus carré, proche d’un passeport, et qu'Apple devrait reprendre une géométrie comparable pour son premier iPhone pliant, Google semble préférer conserver la silhouette d'un smartphone traditionnel lorsqu'il est fermé.
Un choix certes moins spectaculaire, mais sans doute plus familier au quotidien. En ce qui concerne le prix, celui-ci devrait faire mal : il serait attendu en Europe autour des 2 000 euros. Rendez-vous sur Clubic le 12 août pour en savoir un peu plus sur ce nouveau pliant ainsi que sur le reste de la gamme Pixel 11.