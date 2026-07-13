À quelques semaines de sa présentation officielle, le Google Pixel 11 Pro Fold se dévoile : une nouvelle fuite a montré la présence de quelques changements discrets mais intéressants.
Google prévoit de présenter ses nouveaux smartphones lors d'un évènement qui aura lieu le mois prochain. Les tarifs de ces portables ont également été révélés en avance. À l'approche du grand jour, les fuites se multiplient, comme celle qui a partagé les premiers rendus du Pixel 11 Pro Fold. On en sait aujourd'hui un peu plus sur ce téléphone pliant.
Une nouvelle fuite permet d'en savoir plus sur le Pixel 11 Pro Fold
Une image partagée hier via le canal Telegram de MysticLeaks relance les rumeurs au sujet du futur Pixel 11 Pro Fold. On peut y voir le dos du fameux téléphone, dans une teinte baptisée « Pine » (« Pin » en français), relativement proche du coloris Jade que l'on connaissait déjà. Mais ce changement est loin d'être le seul notable.
Sur le modèle Pixel 10 Pro Fold, le flash LED se trouvait à droite du bloc photo, séparé des capteurs. Sur le nouveau cliché, on constate que ce bloc s'est allongé et que le flash y a été intégré, sur la gauche. Une modification qui laisse penser que Google a peut-être fait un peu de place pour un capteur plus imposant, mais cela reste à confirmer. Le téléobjectif et le grand-angle n'ont, quant à eux, pas bougé.
On espère qu'il ne s'agit pas de changements purement esthétiques et que des améliorations sont réellement prévues du côté de la qualité des photos.
Un nouveau smartphone qui fait la part belle aux corrections ?
Cette histoire de flash déplacé a de quoi intriguer : ces nouvelles modifications ont-elles, par exemple, vocation à faire de la place à la fonction Pixel Glow, repérée dans la dernière bêta d'Android 17 et qui pourrait intégrer un éclairage à l'arrière des futurs appareils de la gamme ? Le mystère reste entier.
- Excellents écrans
- Autonomie (enfin!)
- Certification IP68
Il reste encore beaucoup de zones d'ombres mais les rumeurs semblent aussi indiquer que Pixel 11 Pro Fold pourrait être plus fin et plus léger que son grand-frère, ce qui serait un soulagement pour les utilisateurs : le Pixel 10 Pro Fold est, en effet, l'un des pliables les plus lourds de sa catégorie.
On en sait donc encore relativement peu sur le futur Pixel 11 Pro Fold, mais une chose est sûre : Google semble être conscient des défauts de son prédécesseur et plusieurs corrections sont dans les tuyaux.