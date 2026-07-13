Sur le modèle Pixel 10 Pro Fold, le flash LED se trouvait à droite du bloc photo, séparé des capteurs. Sur le nouveau cliché, on constate que ce bloc s'est allongé et que le flash y a été intégré, sur la gauche. Une modification qui laisse penser que Google a peut-être fait un peu de place pour un capteur plus imposant, mais cela reste à confirmer. Le téléobjectif et le grand-angle n'ont, quant à eux, pas bougé.