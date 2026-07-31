À première vue, le nouveau modèle ne bouleverse pas la formule adoptée par Google. Le Pixel 11 Pro Fold conserve une apparence familière et reprend les grandes lignes de son prédécesseur. Les images mettent toutefois en avant plusieurs éléments qui méritent une attention toute particulière, à commencer par les dimensions du téléphone. Les espaces autour des ouvertures dédiées aux haut-parleurs ainsi que des boutons semblent en effet plus réduits que sur le Pixel 10 Pro Fold. Une vue du smartphone entrouvert donne également l'impression d'un appareil plus fin.

Cela correspond d'ailleurs à une précédente fuite, qui évoquait une épaisseur de 10,1 mm une fois le téléphone replié, contre 10,8 mm pour le modèle précédent. La différence resterait donc inférieure à un millimètre, mais pourrait tout de même modifier légèrement la prise en main du Pixel 11 Pro Fold.