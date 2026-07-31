Des visuels haute résolution au rendu très officiel viennent de circuler sur le prochain smartphone pliant de Google. Le Pixel 11 Pro Fold se dévoile en vert sombre, légèrement plus compact que son prédécesseur, à quelques semaines de son annonce officielle.
C'est une nouvelle fuite signée Evan Blass. Dans sa newsletter Leakmail, le célèbre leaker a publié une série de visuels haute résolution du Pixel 11 Pro Fold, à l'allure si officielle qu'ils semblent tout droit sortis des supports de communication de Google. Le smartphone pliant apparaît dans une finition verte plus sombre que le « Jade » de l'an dernier, avec son nouveau module photo, sa Glow LED et l'intégration de Gemini. Rien de véritablement inédit au premier regard, à un détail près : le nouveau modèle semble afficher une silhouette légèrement plus fine que son prédécesseur.
Pixel 11 Pro Fold : un design quasi inchangé, mais plus fin selon une fuite d’Evan Blass
À première vue, le nouveau modèle ne bouleverse pas la formule adoptée par Google. Le Pixel 11 Pro Fold conserve une apparence familière et reprend les grandes lignes de son prédécesseur. Les images mettent toutefois en avant plusieurs éléments qui méritent une attention toute particulière, à commencer par les dimensions du téléphone. Les espaces autour des ouvertures dédiées aux haut-parleurs ainsi que des boutons semblent en effet plus réduits que sur le Pixel 10 Pro Fold. Une vue du smartphone entrouvert donne également l'impression d'un appareil plus fin.
Cela correspond d'ailleurs à une précédente fuite, qui évoquait une épaisseur de 10,1 mm une fois le téléphone replié, contre 10,8 mm pour le modèle précédent. La différence resterait donc inférieure à un millimètre, mais pourrait tout de même modifier légèrement la prise en main du Pixel 11 Pro Fold.
Google encore en retard sur Samsung en matière de finesse ?
Même avec cette réduction d'épaisseur, le smartphone pliant de Google resterait plus imposant que certains de ses concurrents. Les informations disponibles le placeraient notamment face au Motorola Razr Fold, annoncé à 10,1 mm lorsqu'il est fermé.
Le Pixel 11 Pro Fold serait également plus épais que le Galaxy Z Fold 8 de Samsung, donné à 9,7 mm. Il resterait par ailleurs éloigné du Galaxy Z Fold 8 Ultra sur ce terrain. Les images montrent aussi des bordures d'écran et une conception matérielle qui semblent relativement épaisses face aux modèles proposés par le constructeur sud-coréen.
Pour le reste, ces nouveaux visuels ne révèlent pas de changement majeur. Google semble conserver une base esthétique déjà connue pour cette nouvelle génération de smartphones pliants. Il ne reste désormais plus qu'à sagement patienter jusqu'au 12 août prochain, jour où se tiendra l'événement Made by Google 2026.