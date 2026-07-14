Google a officiellement convié la presse le 12 août 2026 à New York pour dévoiler sa gamme Pixel 11. Le Tensor G6 utiliserait le procédé de gravure 2 nm de TSMC, la même plateforme visée par l’A20 d’Apple, avec potentiellement un mois d’avance sur l’iPhone 18.
Si les informations se confirment, Google se retrouverait pour la première fois dans la même génération de procédé que son rival californien sur le terrain du silicium. Selon Android Authority, le Tensor G6 serait fabriqué sur le nœud N2 de TSMC, le procédé 2 nm actuellement en phase de montée en cadence. L’A20 attendu dans l’iPhone 18 viserait la même plateforme, mais Apple ne présenterait sa gamme qu’environ un mois après. L’événement Made by Google, fixé au 12 août à 18 h (heure de New York), a été avancé d’une semaine par rapport au Pixel 10, présenté le 20 août 2025. La Pixel Watch 5 sera également au programme.
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Tensor G6 en GAA : prime core à 4,11 GHz et TPU Santafe, mais un GPU PowerVR en retrait
Le Tensor G6 adopterait l’architecture GAA (Gate-All-Around), une évolution par rapport aux transistors FinFET utilisés jusqu’au 3 nm. Cette géométrie enveloppe le canal conducteur sur quatre faces, ce qui permettrait de réduire les fuites de courant et d’augmenter les fréquences d’horloge sans hausse proportionnelle de la consommation. Les spécifications qui circulent évoquent un cluster CPU à sept cœurs avec un prime Core ARM C1-Ultra cadencé à 4,11 GHz, et des gains d’efficacité énergétique de 15 à 20 % sur le Tensor G5. Le G6 embarquerait également un nouveau TPU baptisé « Santafe », dédié à l’inférence Gemini en local, ainsi que la puce de sécurité Titan M3.
Ce tableau n’est pas sans ombre. Les fuites pointent vers un GPU PowerVR C-Series CXTP-48-1536, une architecture antérieure à celle du G5. Google semblerait donc encore privilégier l’efficacité IA au détriment des performances graphiques brutes. Pour les usages gaming intensifs, cette trajectoire mérite d’être notée : un bond de procédé ne compense pas nécessairement un recul d’architecture GPU.
Quatre à six semaines d’avance sur l’A20 et une hausse d’environ 100 € pour le Pixel 11
Apple viserait lui aussi le nœud N2 de TSMC pour son A20, attendu dans l’iPhone 18 lors d’une keynote en septembre. Si le calendrier tient des deux côtés, le Pixel 11 pourrait être le premier flagship à commercialiser ce procédé, avec quatre à six semaines d’avance. C’est une position inédite pour Google, dont les Tensor ont longtemps accusé un retard de génération sur les puces Apple.
Cette avance a un prix. Les fuites tarifaires convergent vers une hausse d’environ 100 € en Europe, avec un stockage de base qui passerait à 256 Go sur toute la gamme. Le Pixel 11 d’entrée de gamme serait attendu aux alentours de 900 $ aux États-Unis, contre 799 $ pour son prédécesseur. À noter également : le Tensor G6 abandonnerait le modem Exynos de Samsung au profit d’un MediaTek M90, une rupture de dépendance qui traduit une volonté de diversification dans la chaîne d’approvisionnement.
Le 12 août nous dira si Google peut tenir sa promesse technique. La question qui restera après les premiers benchmarks ne sera probablement pas celle du procédé de gravure, mais celle du GPU en retrait et d’une hausse tarifaire qui alourdit la facture sans garantie de progrès visible au quotidien. Google a rarement eu une fenêtre aussi ouverte pour s’imposer face à Apple dans le cycle hardware annuel.