Si les informations se confirment, Google se retrouverait pour la première fois dans la même génération de procédé que son rival californien sur le terrain du silicium. Selon Android Authority, le Tensor G6 serait fabriqué sur le nœud N2 de TSMC, le procédé 2 nm actuellement en phase de montée en cadence. L’A20 attendu dans l’iPhone 18 viserait la même plateforme, mais Apple ne présenterait sa gamme qu’environ un mois après. L’événement Made by Google, fixé au 12 août à 18 h (heure de New York), a été avancé d’une semaine par rapport au Pixel 10, présenté le 20 août 2025. La Pixel Watch 5 sera également au programme.