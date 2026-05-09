Alors que le Pixel 11 n'est pas encore sorti, une première fuite concerne déjà la puce destinée au Pixel 12. Si les informations sont pour l'instant limitées, les secrets se percent assez rapidement.
Le Pixel 11 n'est pas attendu avant la fin de l'année, mais les informations sur les futures générations de smartphones Google continuent de circuler bien en avance. Un leaker connu sous le nom de MysticLeaks, actif sur Telegram, affirme que le processeur Tensor G7, qui devrait équiper les futurs smartphones de Google, les Pixel 12, porterait le nom de code interne "Lajolla", ou "LaJolla". Une référence probable au quartier de La Jolla, situé à San Diego, en Californie.
Juste un nom, mais les détails techniques ?
Ce nom de code s'inscrirait dans la continuité des habitudes de Google, qui tend à donner à ses puces Tensor des noms faisant référence à des zones géographiques californiennes. Le Tensor G5, qui équipe les Pixel 10, était ainsi surnommé "Laguna", tandis que le Tensor G6 à venir, prévu pour les Pixel 11, répond au nom de code "Malibu".
- Design très réussi
- Compatible Qi 2
- Un téléobjectif, enfin !
Pour le moment, aucun détail technique sur le Tensor G7 n'a filtré. Les Pixel 12 ne sont par ailleurs pas attendus avant 2027, ce qui laisse encore beaucoup de temps avant d'en savoir davantage sur les caractéristiques de cette puce.
Les détails du Tensor G6 bien connus
Du côté du Tensor G6 en revanche, les informations sont déjà nombreuses. La puce destinée aux Pixel 11 serait gravée en 2 nm par TSMC et embarquerait un processeur central à sept cœurs cadencé à 4,11 GHz, un GPU PowerVR CXTP-48-1536, ainsi qu'un modem MediaTek M90. Des améliorations seraient également au programme concernant la puce de sécurité, le processeur dédié à l'intelligence artificielle (TPU) et le processeur de traitement d'image (ISP).
Google a jusqu'ici privilégié les capacités liées à l'IA dans ses puces Tensor, plutôt que la performance brute. Cette orientation distingue ses processeurs de ceux proposés par Qualcomm, MediaTek ou Samsung sur le segment haut de gamme.