Le Pixel 11 n'est pas attendu avant la fin de l'année, mais les informations sur les futures générations de smartphones Google continuent de circuler bien en avance. Un leaker connu sous le nom de MysticLeaks, actif sur Telegram, affirme que le processeur Tensor G7, qui devrait équiper les futurs smartphones de Google, les Pixel 12, porterait le nom de code interne "Lajolla", ou "LaJolla". Une référence probable au quartier de La Jolla, situé à San Diego, en Californie.