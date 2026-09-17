Google déploie cette semaine son nouveau Pixel Drop, qui fait la part belle à la lutte contre les arnaques.
Le mois de septembre est très chargé pour Google. Après un Android Drop qui se penchait plutôt sur les questions de confort et d’accessibilité, le géant de la Tech a démarré cette semaine le déploiement de la mise à jour stable Android 17 QPR1. Sans surprise, le Pixel Drop vient de suivre, avec plusieurs évolutions côté sécurité pour ces smartphones. On vous explique.
Avec le nouveau Pixel Drop, votre clavier veillera désormais au grain
Google a annoncé le lancement de son nouveau Pixel Drop dans un récent article de blog. En plus de la fonction de bien-être numérique « Pause Point », que nous avons évoquée dans un précédent article, la mise à jour intègre notamment dans Gboard une fonctionnalité de détection d’arnaques bien utile : « Lorsque vous commencez à taper une réponse à un message suspect, une bulle d’avertissement « Probablement une arnaque » s’affiche juste au-dessus de votre clavier », explique notamment Google dans une page de support dédiée.
Cette nouveauté, qui apporte une couche de sécurité supplémentaire à toutes les messageries, est, pour l’instant, réservée au marché américain, pour les appareils Pixel 6 et ultérieurs. Pour plus de confidentialité, le traitement des informations est réalisé en temps réel et en local.
On se rappelle qu’un système de détection des arnaques permettait déjà à la firme d’envoyer des alertes dans Google Messages lorsqu’une communication semblait suspecte. Disponible aux États-Unis, il vient d’être étendu à 9 pays ainsi qu’à 6 nouvelles langues et, bonne nouvelle, la France fait partie du lot. On espère que Google généralisera rapidement l’intégration de la détection d'arnaques dans Gboard.
Bien d’autres nouveautés au programme
Mais ce n’est pas la seule amélioration à laquelle vont avoir droit les appareils Pixel. Le widget VIP, déployé l’an passé, a été entièrement repensé pour coller davantage aux besoins des utilisateurs : « vous pouvez utiliser des actions rapides pour appeler ou envoyer un SMS à vos contacts VIP d'un simple geste, directement depuis votre écran d'accueil. De nouveaux badges de notification, visibles d'un seul coup d'œil, vous garantissent de ne jamais manquer un message urgent ou non lu. Vous pouvez également passer sans effort d'un contact VIP à l'autre à l'aide du menu flottant situé en bas de l'écran ».
Du côté des Pixel Watch, plusieurs nouveautés sont aussi au rendez-vous : en plus d’avoir corrigé de nombreux bugs, Google a boosté la fluidité de la fonction « Raise to talk » (« Lever pour parler » en français) et enrichi les intégrations de « One Handed Gestures » (« Gestes à une main »). Le géant de la Tech ne donne toutefois pas plus de précisions sur le sujet.
Enfin, les fans d’Harry Potter vont pouvoir personnaliser leurs fonds d’écran, leurs icônes et les sons de leurs téléphones grâce à l’arrivée de nouveaux packs, lancés à l’occasion de la sortie de nouvelles éditions audio intégrales sur Audible. La plateforme offre au passage deux mois d’essai gratuits aux propriétaires de Pixel.