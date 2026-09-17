Mais ce n’est pas la seule amélioration à laquelle vont avoir droit les appareils Pixel. Le widget VIP, déployé l’an passé, a été entièrement repensé pour coller davantage aux besoins des utilisateurs : « vous pouvez utiliser des actions rapides pour appeler ou envoyer un SMS à vos contacts VIP d'un simple geste, directement depuis votre écran d'accueil. De nouveaux badges de notification, visibles d'un seul coup d'œil, vous garantissent de ne jamais manquer un message urgent ou non lu. Vous pouvez également passer sans effort d'un contact VIP à l'autre à l'aide du menu flottant situé en bas de l'écran ».