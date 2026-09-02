Google souhaite que son IA Gemini devienne tout bonnement indispensable et c’est pourquoi ses équipes ont développé plusieurs nouvelles fonctionnalités utiles. La première, nommée « Motion Assist » est disponible sous Android 17 et est activable depuis les paramètres rapides. Elle a été conçue pour lutter contre le mal des transports : en voiture, de petites bulles colorées suivant le mouvement du véhicule se superposent à l’écran. Elles permettent de « faciliter la transition entre ce que vous voyez et les mouvements de la voiture ».