Google vient de déployer son Pixel Drop de septembre. Au programme, 5 nouveautés pensées pour faciliter votre quotidien.
Android a encore de beaux jours devant lui et Google a de nombreuses idées pour parfaire ce système. Le géant de la Tech a récemment lancé Android 17 QPR2 Bêta 4 et la disparition de Google Assistant est programmée pour cette semaine sur les smartphones. Il vient également de dévoiler son Pixel Drop du mois. Découvrons ensemble quelles améliorations seront bientôt disponibles.
Gemini au service du confort et de l’accessibilité
Google souhaite que son IA Gemini devienne tout bonnement indispensable et c’est pourquoi ses équipes ont développé plusieurs nouvelles fonctionnalités utiles. La première, nommée « Motion Assist » est disponible sous Android 17 et est activable depuis les paramètres rapides. Elle a été conçue pour lutter contre le mal des transports : en voiture, de petites bulles colorées suivant le mouvement du véhicule se superposent à l’écran. Elles permettent de « faciliter la transition entre ce que vous voyez et les mouvements de la voiture ».
La seconde, nommée « Guided Vision » (« vision guidée » en français) s’adresse aux personnes aveugles ou malvoyantes. Elle permet de partager sa caméra avec l’intelligence artificielle pour lui demander de décrire ce qui se trouve devant soi, comme des étiquettes, des menus, des objets, etc. Cette fonction, qui a été développée avec l’aide de personnes en situation de handicap, n’est toutefois pas parfaite et peut commettre des erreurs.
Troisième nouveauté IA, disponible sous Android 16 ou ultérieur : il est désormais possible de demander à Gemini de se rappeler de l’endroit où l’on a rangé des objets sans traceur. Ces derniers seront listés dans l’onglet « Find Hub ».
Google Messages également à l'honneur
Les équipes de Google ont également profité de ce Pixel Drop pour améliorer l’application Google Messages. Grâce à une intégration de Google Keep, vous allez pouvoir créer, modifier et partager des listes ou des notes directement depuis vos échanges. Il suffit, pour cela, de cliquer sur le bouton « + » visible en bas de l’écran, sur la gauche.
- L'application est gratuite à télécharger.
- On peut écrire des messages dans des groupes.
- Elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème logiciel de Google.
Il sera aussi possible de personnaliser vos conversations en cliquant sur les trois petits points en haut à droite de l'écran et en appuyant sur « Thème de discussion ». En choisissant un nouveau fond d’écran, les couleurs des bulles de texte s’adapteront automatiquement.
Ces quelques nouveautés, dont le déploiement a commencé hier, devraient ravir les propriétaires de Pixel.
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