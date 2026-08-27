Counterpoint vient de produire les derniers chiffres des smartphones vendus lors du second trimestre 2026 au niveau mondial. Et le partage entre Android, iOS (et Harmony) n'est pas extrêmement étonnant.

Android affiche ainsi 75% des appareils vendus durant cette période, contre 20% pour iOS, et 5% pour Harmony. Mais si l'on compare avec la même période il y a un an, on peut observer que la part d'Android est en fait en recul, passant de 79 à 75%. Du côté d'iOS, c'est l'inverse, puisque sur an, on peut au contraire noter une hausse de 3% de la part de marché (17 à 20%).