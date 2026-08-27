Android reste hégémonique dans les smartphones vendus au niveau mondial. Mais iOS s'affiche de plus en plus comme un système de masse important.
Dans le monde, les smartphones fonctionnent dans leur immense majorité avec soit Android, soit iOS - la seule exception importante étant HamonyOS en Chine. Un partage qui se fait évidemment en faveur d'Android, puisque la majorité des appareils intègre cet OS, quand iOS n'appartient qu'aux iPhone. Ce que confirment encore les derniers chiffres disponibles !
Android représente 75% des smartphones vendus à travers la planète
Counterpoint vient de produire les derniers chiffres des smartphones vendus lors du second trimestre 2026 au niveau mondial. Et le partage entre Android, iOS (et Harmony) n'est pas extrêmement étonnant.
Android affiche ainsi 75% des appareils vendus durant cette période, contre 20% pour iOS, et 5% pour Harmony. Mais si l'on compare avec la même période il y a un an, on peut observer que la part d'Android est en fait en recul, passant de 79 à 75%. Du côté d'iOS, c'est l'inverse, puisque sur an, on peut au contraire noter une hausse de 3% de la part de marché (17 à 20%).
iOS maintient la parité aux USA et fait une petite percée en Chine
Si au niveau mondial, il y a une vraie disparité, on peut aussi voir que dans son pays natal, aux États-Unis, iOS (et donc les iPhone) représente à lui seul quasiment la moitié des téléphones achetés dans le pays. Lors du second trimestre 2025, on voit ainsi un partage 51% (Android) et 49% (iOS) se faire.
Du côté du grand rival chinois, là encore, si Android est le numéro 1 (avec 58%), il affiche une tendance qui va en déclinant avec le temps. HarmonyOS, le système de Huawei, représente un peu moins d'un cinquième des ventes de smartphones dans la deuxième économie mondiale. Et enfin, Apple avec iOS affiche une part de marché inédite ces dernières années, avec une part de marché en nette hausse sur un an (de 17 à 24%).
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