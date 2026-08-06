Le « Hey Google » de votre téléphone va changer de cerveau. À compter du 4 septembre, Google commencera à retirer son assistant vocal des smartphones et tablettes Android encore équipés de l'ancien service. Annoncée par courriel à certains utilisateurs et relayée par 9to5Google, l'opération devrait prendre plusieurs semaines. Une fois leur appareil migré, ils ne pourront plus utiliser Google Assistant ni le rétablir dans les réglages.

Gemini prendra définitivement la main

Sur les appareils éligibles et dans les pays où le service est disponible, Gemini deviendra automatiquement l'assistant fourni par Google. La commande « Hey Google » et l'appui prolongé sur le bouton d'alimentation resteront valables, mais réveilleront désormais Gemini.

L'application réclame actuellement Android 9 au minimum et au moins 2 Go de mémoire vive. Les smartphones sous Android Go ne sont pas compatibles. Google préparait cette transition depuis mars 2025, mais son achèvement, initialement prévu avant la fin de cette même année, a finalement été repoussé à 2026.

Cette extinction touchera également les montres connectées Wear OS, les écouteurs sans fil compatibles et les véhicules utilisant Android Auto depuis un smartphone. Les voitures dotées de Google intégré conserveront en revanche Google Assistant pour le moment. Les enceintes et écrans Google Home ainsi que les appareils Google TV suivent, eux aussi, un calendrier distinct.