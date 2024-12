J'ai testé pour Clubic des dizaines d'aspirateurs robot. Ecovacs, Roborock, iRobot ou encore Dreame, j'ai pu essayer de nombreuses références et un constat s'impose : les aspirateurs robot sont de plus avancés, mais aussi de plus en plus chers. Le marché est dominé aujourd'hui par des appareils haut-de-gamme et tout-en-un, qui proposent toujours plus de puissance et de capacités pour laver le sol, se nettoyer seuls comme des grands, et bien entendu de l'intelligence artificielle pour analyser les déchets et les pièces de la maison.

Les constructeurs misent beaucoup sur cette montée en gamme, mais bon nombre de consommateurs n'ont pas tous 600, 800 ou même 1 500 euros à mettre dans leur aspirateur. Lorsque mes amis me donnent un conseil d'achat, leur budget ne monte jamais au-dessus des 300€.

Je n'avais pourtant jamais entendu parler du Lefant M210, ni de cette marque en général, mais cela fait de nombreux mois que ce modèle est en tête des ventes sur les sites e-commerce, à commencer par Amazon. Son atout : un prix imbattable de 99€ lors du Black Friday ou d'autres opérations commerciales.

Un aspirateur robot à moins de 100€, et avec de bons avis, voilà qui est intrigant. Peut-on recommander un appareil aussi abordable, et les résultats sont-ils présents ? J'ai testé le Lefant M210 dans mon appartement durant une semaine, et voici mes impressions.