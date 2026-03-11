Après une période agitée, Sonos relance sa gamme avec deux nouvelles enceintes annoncées pour la fin mars. Le constructeur californien mise sur une enceinte portable polyvalente et l’Era 100 SL, une déclinaison plus accessible de son modèle phare.
Ces deux dernières années n'ont pas été de tout repos pour Sonos. Le géant américain, spécialisé dans la conception d'équipements audio, s'est retrouvé dans une situation pour le moins compliquée suite à la déconfiture de sa nouvelle application. Mais, vous savez ce que l'on dit : après la pluie vient le beau temps. L'entreprise vient de dévoiler deux nouveaux produits, dont un qui pourrait bien faire chavirer les cœurs.
Sonos dévoile une version simplifiée (et moins chère) de l'Era 100
Sonos a récemment levé le voile sur deux nouvelles enceintes destinées à relancer sa gamme : la Play et l’Era 100 SL. Si la première a fuité il y a quelques jours, et qu'elle vise un usage nomade, la seconde se concentre sur l’essentiel. Cette déclinaison de l’Era 100 fait l’impasse sur les microphones et les assistants vocaux, une décision qui permet à la marque américaine de proposer un tarif plus accessible
Oui, vous avez bien lu, les microphones disparaissent de l’appareil, tout comme la prise en charge des assistants vocaux. Ce choix n’est évidemment pas anodin. En retirant ces composants, Sonos réduit le coût de fabrication et peut ainsi proposer une enceinte moins chère. L’Era 100 SL est en effet annoncée à 199 euros, ce qui en fait l’enceinte fixe la plus abordable du catalogue de la marque.
Era 100 SL et Sonos Play : une nouvelle porte d’entrée vers l’écosystème Sonos ?
Avec l’Era 100 SL, le constructeur tente aussi de simplifier l’entrée dans son univers audio. Jusqu’à présent, les modèles domestiques de la marque restaient relativement coûteux pour les nouveaux utilisateurs. Ce nouveau modèle pourrait donc potentiellement tenir le rôle d'un premier achat. Une logique d'ailleurs évoquée par le directeur général de Sonos, Tom Conrad, qui explique que la nouvelle enceinte portable Play doit servir de « nouvelle porte d’entrée » vers le système Sonos.
De son côté, la Play se situe entre la Roam 2 et la Move 2 dans la gamme du constructeur. Alimentée par batterie, elle fonctionne à la fois en Wi-Fi et en Bluetooth et promet jusqu’à 24 heures d’autonomie. Elle est aussi compatible AirPlay 2 et bénéficie d’une certification IP67. Cela étant, l’Era 100 SL reste actuellement le modèle le plus accessible pour un usage domestique. Sa sortie est prévue le 31 mars prochain, soit le même jour que la Play.