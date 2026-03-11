Sonos a récemment levé le voile sur deux nouvelles enceintes destinées à relancer sa gamme : la Play et l’Era 100 SL. Si la première a fuité il y a quelques jours, et qu'elle vise un usage nomade, la seconde se concentre sur l’essentiel. Cette déclinaison de l’Era 100 fait l’impasse sur les microphones et les assistants vocaux, une décision qui permet à la marque américaine de proposer un tarif plus accessible

Oui, vous avez bien lu, les microphones disparaissent de l’appareil, tout comme la prise en charge des assistants vocaux. Ce choix n’est évidemment pas anodin. En retirant ces composants, Sonos réduit le coût de fabrication et peut ainsi proposer une enceinte moins chère. L’Era 100 SL est en effet annoncée à 199 euros, ce qui en fait l’enceinte fixe la plus abordable du catalogue de la marque.