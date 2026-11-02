Le vendredi 30 octobre, le Stade de France a publié un message sur ses réseaux sociaux, non pas pour parler des matchs à venir sur place, mais pour souhaiter « Welcome to Vice City ». Vidéo à l'appui, la plus grande enceinte du pays, avec près de 80 000 places, a décidé de se mettre aux couleurs de la ville fictive de GTA 6, à l'occasion de sa sortie le 19 novembre. Le stade des Bleus et du XV de France, habitué aux finales et aux concerts géants, laisse donc la vedette à Jason et Lucia, ce qui en dit long sur le poids marketing du jeu.