Six ans après son lancement, la PlayStation 5 vient de franchir un cap symbolique, celui des 100 millions de consoles distribuées dans le monde. Un joli succès pour Sony, qui pourrait même connaître un certain regain de demande avec l’arrivée de GTA VI.
La PlayStation 5 n’aura finalement pas manqué son rendez-vous avec l’histoire. Lancée en novembre 2020 dans un contexte particulièrement compliqué, entre COVID, pénurie de composants, difficultés d’approvisionnement et flambée des prix, la console de Sony vient officiellement de dépasser les 100 millions d’exemplaires distribués à travers le monde.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
La PS5 rejoint sept consoles de légende
C’est ce 10 novembre 2026 que ce seuil a été franchi, selon les données publiées par Sony Interactive Entertainment sur son site officiel. Un chiffre d’autant plus symbolique que la PS5 affichait encore 97,9 millions d’unités distribuées au 30 septembre dernier. La machine aura donc trouvé plus de deux millions de nouveaux foyers dans le monde en à peine quarante jours.
Avec ce nouveau cap, la PlayStation 5 intègre un cercle particulièrement fermé. Elle devient la huitième console de l’histoire à atteindre les 100 millions d’exemplaires, aux côtés de sept machines qui ont marqué leur époque.
Les consoles ayant atteint les 100 millions de ventes :
- PlayStation 2 : 160 millions
- Nintendo Switch : 156,59 millions
- Nintendo DS : 154,02 millions
- Game Boy / Game Boy Color : 118,69 millions
- PlayStation 4 : 117,2 millions
- PlayStation : 102,4 millions
- Nintendo Wii : 101,63 millions
- PlayStation 5 : plus de 100 millions
Une belle performance pour Sony, qui place d’ailleurs pas moins de quatre générations de PlayStation dans ce club très convoité des 100 millions.
Un succès qui intervient alors même que le fabricant (et même le marché dans son ensemble) évolue dans un contexte économique très particulier, avec des consoles et des jeux toujours plus chers (sans parler de la fin du disque prévue chez PlayStation en janvier 2028).
Une performance qui confirme la solidité de l’écosystème PlayStation, qui continue de générer des résultats financiers particulièrement solides.
GTA VI pourrait transformer la PS5 en console difficile à trouver
Mais Sony n’a peut-être pas encore dit son dernier mot en 2026. Car un certain GTA VI se profile à l’horizon, et son arrivée pourrait bien redistribuer les cartes sur le marché des consoles.
Attendu sur PS5 et Xbox Series, le blockbuster de Rockstar Games pourrait représenter un formidable moteur d’achat pour les fêtes de fin d’année, en particulier sur PlayStation, qui reste historiquement la terre d’accueil privilégiée de la saga GTA. Une partie des joueurs qui n’ont pas encore franchi le pas pourrait être tentée de s’équiper spécialement pour découvrir les aventures de Lucia et Jason.
Dans ce contexte particulier, la PS5 pourrait bien devenir un objet particulièrement convoité, voire difficile à trouver dans certaines boutiques à l’approche de Noël.
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique
- La meilleure solution pour le Remote Play PS5
- La prise en mains (et les fonctions DualSense)
- La configuration, simplissime