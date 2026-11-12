Une belle performance pour Sony, qui place d’ailleurs pas moins de quatre générations de PlayStation dans ce club très convoité des 100 millions.

Un succès qui intervient alors même que le fabricant (et même le marché dans son ensemble) évolue dans un contexte économique très particulier, avec des consoles et des jeux toujours plus chers (sans parler de la fin du disque prévue chez PlayStation en janvier 2028).