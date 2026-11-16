Une astuce permet de jouer à GTA 6 dès le mercredi 18 novembre à midi sur Xbox Series, en réglant la console sur la Nouvelle-Zélande. Les joueurs PS5, eux, devront attendre la sortie française.
GTA 6 sort officiellement dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 novembre en France, mais les joueurs Xbox peuvent prendre douze heures d'avance. Comme le détaille Numerama, il suffit de faire croire à sa Xbox Series X|S qu'elle se trouve en Nouvelle-Zélande, le premier pays où le jeu se débloque. La manipulation prend deux minutes, Microsoft joue la carte du laissé faire, et les joueurs PS5, plus malheureux sur ce coup, devront patienter quelques heures supplémentaires.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Deux minutes de réglages pour jouer à GTA 6 plus tôt grâce au… décalage horaire !
Rockstar n'a pas choisi de lancer GTA 6 à la même seconde partout dans le monde. Le jeu se débloque à minuit, heure locale, pays par pays, comme Sony l'a confirmé sur le PlayStation Blog. Chaque joueur doit donc attendre que minuit sonne chez lui. Or, la Nouvelle-Zélande est l’un des tout premiers pays à changer de jour, comme il est chaque année le premier à passer à la nouvelle année et à nos offrir les premières images du feu d'artifice tiré pour l'occasion.
En novembre, c’est même l’été là-bas, puisque les saisons y sont inversées, et l’heure d’été lui donne carrément douze heures d’avance sur la France. Du coup, quand il sera minuit à Auckland, le jeudi 19 novembre, il ne sera que midi, le mercredi, à Paris. Autant vous dire que les spoilers et images risquent de circuler bien avant minuit chez nous, sur les réseaux sociaux notamment.
Pour en profiter, il faut une Xbox Series X ou S et une version numérique de GTA 6, déjà préchargée. Les acheteurs de la boîte, vendue depuis le 12 novembre sans disque mais avec un code, doivent donc l'avoir activé et téléchargé. Suivez ensuite le chemin Paramètres > Système > Langue et région : on choisit la Nouvelle-Zélande comme région, on redémarre la console, puis on lance le jeu mercredi à partir de midi. Il n'y a pas besoin de VPN ni de basculer la console en anglais, c'est le réglage de la région qui fait tout.
Microsoft ferme les yeux, Sony ferme la porte
Officiellement, Microsoft recommande de ne changer de région qu'en cas de déménagement durable, car certains contenus peuvent ne pas fonctionner d'une région à l'autre. Dans les faits et historiquement, le constructeur laisse faire tant que l'astuce ne sert pas à acheter des jeux moins chers, et aucun bannissement n'a d'ailleurs été signalé dans un tel cas, selon nos confrères. Xbox s'en est même amusé puisqu'en 2021, lors de l'accès anticipé à Forza Horizon 5, son compte australien et néo-zélandais souhaitait la bienvenue à « tous ceux qui ont déménagé en Nouvelle-Zélande la nuit dernière », un message un brin ironique qui en dit long.
Sur PS5, hélas, l'astuce tombe à l'eau, car c'est le pays du compte PlayStation Network qui compte, et il ne peut plus être modifié après sa création. Il faudrait donc un compte néo-zélandais, alimenté par un moyen de paiement local. Côté Xbox, évitez tout achat pendant l'essai, puisque la boutique peut afficher ses prix en dollars néo-zélandais. Si le jeu reste verrouillé, ne le rachetez pas, et fuyez les offres de « déblocage garanti » payant. Numerama assure qu'on peut repasser la console en France une fois le jeu lancé, mais d'autres sites appellent à la prudence, alors notre conseil qu'il vaut mieux attendre le déblocage français pour revenir. Pensez enfin à prévoir jusqu'à 212 Go libres selon la console, pour un jeu qui visera 30 FPS sur toutes les consoles.