Pour en profiter, il faut une Xbox Series X ou S et une version numérique de GTA 6 , déjà préchargée. Les acheteurs de la boîte, vendue depuis le 12 novembre sans disque mais avec un code, doivent donc l'avoir activé et téléchargé. Suivez ensuite le chemin Paramètres > Système > Langue et région : on choisit la Nouvelle-Zélande comme région, on redémarre la console, puis on lance le jeu mercredi à partir de midi. Il n'y a pas besoin de VPN ni de basculer la console en anglais, c'est le réglage de la région qui fait tout.