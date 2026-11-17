Un nouveau clic mène à une page qui imite Google Drive, rebaptisée « GDrive », où attend une archive ZIP présentée comme mise en ligne le 10 novembre. La page affiche un fichier scanné et un transfert soi-disant sécurisé, mais son adresse n'a rien à voir avec Google. Et l'archive pèse plus de 700 Mo, une goutte d'eau face aux 212 Go que réclame le vrai jeu, selon la console. À l'intérieur, vous l'aurez compris, il n'y a pas de Vice City, mais un infostealer, c'est-à-dire un voleur d'informations, dans le détail un programme qui fouille l'appareil pour en extraire des informations personnelles, comme des identifiants ou des mots de passe.