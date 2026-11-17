À deux jours de la sortie de GTA 6, Avast met en garde contre un faux téléchargement du jeu. Derrière une prétendue version complète circule actuellement un infostealer, un logiciel conçu pour voler les données des joueurs.
Un faux téléchargement du jeu le plus attendu de l'année, GTA 6, circule sur le Web, et il peut faire des dégâts. Les experts d'Avast nous indique ce mardi 17 novembre avoir identifié ce piège, qui mène d'un PDF d'apparence sérieuse jusqu'à une fausse page Google Drive, et en détaillent chaque étape. Il promet la version complète du jeu de Rockstar, mais livre en réalité un programme malveillant. L'arnaque est taillée sur mesure pour piéger les joueurs les plus impatients, à seulement deux jours d'une sortie attendue depuis treize ans.
Un GTA 6 gratuit trop beau pour être vrai
Le premier maillon de ce piège cyber autour de GTA 6 est un document PDF se fait passer pour un guide de téléchargement du jeu. Sur les captures transmises par Avast, rien ne cloche au premier regard. On a un large bouton « Download Now » (Télécharger maintenant), un résumé fidèle du jeu, qui cite Jason, Lucia et l’État de Leonida, et même un lien vers le site officiel de Rockstar. Le document pousse le culot jusqu’à recommander de vérifier la page avant de télécharger. Tout ce vernis de sérieux sert à endormir la méfiance des joueurs.
Le bouton renvoie vers un site baptisé getallsoft[.]co, alors que le PDF est signé… « Getarsoft ». La page, intitulée « Grand Theft Auto VI Download – Latest Version », est datée du 24 octobre. Avec ses rubriques Windows, Antivirus ou PC Games, le site se présente comme une vaste bibliothèque de logiciels gratuits, ce qui ressemble fort aux plateformes qui diffusent des copies piratées, souvent piégées. La page se trahit toute seule d'ailleurs, car elle reconnaît que GTA 6 ne sortira que le 19 novembre, et uniquement sur PS5 et Xbox Series, et elle propose quand même de le télécharger gratuitement dès aujourd’hui. Un jeu qui n'est pas encore sorti, et encore moins sur PC, ne peut évidemment pas se télécharger.
Un nouveau clic mène à une page qui imite Google Drive, rebaptisée « GDrive », où attend une archive ZIP présentée comme mise en ligne le 10 novembre. La page affiche un fichier scanné et un transfert soi-disant sécurisé, mais son adresse n'a rien à voir avec Google. Et l'archive pèse plus de 700 Mo, une goutte d'eau face aux 212 Go que réclame le vrai jeu, selon la console. À l'intérieur, vous l'aurez compris, il n'y a pas de Vice City, mais un infostealer, c'est-à-dire un voleur d'informations, dans le détail un programme qui fouille l'appareil pour en extraire des informations personnelles, comme des identifiants ou des mots de passe.
Aucun GTA 6 sur PC, et c'est le meilleur indice
On insiste, GTA 6 ne sort que sur PS5 et Xbox Series X|S, le jeudi 19 novembre à minuit, heure locale, et Rockstar n'a annoncé aucune version PC. Tout fichier qui prétend contenir le jeu complet avant cette date, a fortiori pour ordinateur, doit donc être considéré comme suspect. Les experts d'Avast expliquent que les escrocs profitent aussi des rumeurs de fuites pour rendre leurs pièges plus crédibles.
Ce n'est pas la première alerte en tout cas sur le jeu. Il y a quelques semaines, Avast avait déjà repéré plus de 200 noms de domaine liés à GTA 6 en seulement 24 heures, dont près de 10 % présentaient un risque élevé ou moyen. Dans le lot, on retrouvait de fausses précommandes, des sites imitant les boutiques de Rockstar ou de PlayStation, des téléchargements frauduleux et des faux jeux-concours. Les arnaqueurs du Web exploitent toutes les facettes d'un jeu dont les précommandes numériques frôlent désormais les 15 millions d'exemplaires.
Pour jouer sans risque, il n'existe qu'une voie, celle des boutiques officielles de Sony et Microsoft, ou les revendeurs habituels, dont les boîtes ne contiennent d'ailleurs qu'un code de téléchargement. Ceux qui veulent vraiment prendre de l'avance ont une option à disposition. Sur Xbox Series, l'astuce de la Nouvelle-Zélande permet, en principe, de lancer le jeu dès mercredi midi. Et si vous avez déjà ouvert un fichier douteux, ne traînez pas et lancez une analyse antivirus, changez vos mots de passe depuis un autre appareil, en commençant par votre messagerie et vos comptes de jeu.