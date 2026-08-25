Quand un événement tant attendu approche, les escrocs ne sont jamais loin. Avec GTA 6 qui arrive à la fin de l'année, les arnaques se multiplient, dans le seul but de pirater vos données.
Un pirate profite de l’engouement autour des fuites de Grand Theft Auto 6 pour diffuser une fausse démo du jeu, qui s’avère être un logiciel malveillant. L’entreprise de cybersécurité Malwarebytes a identifié ce programme, baptisé gta6_installer.exe, conçu pour voler des mots de passe et des cookies stockés sur les ordinateurs des utilisateurs.
De faux sites imitant Rockstar Games
La fausse version démo est proposée sur deux sites frauduleux, gta6demo[.]eu et gta6demo[.]us, qui reproduisent l’apparence du site officiel de Rockstar Games. Ces pages mentionnent la prochaine diffusion d’une bande-annonce étendue de GTA 6, prévue pour le jeudi suivant, et affichent un bouton "Play Now" (Jouer maintenant). En cliquant dessus, les visiteurs téléchargent automatiquement un fichier de 1,1 Mo, présenté comme une version d’essai du jeu. Le poids en lui-même est tellement léger qu'il devrait appeler à ne jamais ouvrir le fichier.
Selon Malwarebytes, ce fichier est en réalité un malware de type "info-stealer" (voleur d’informations), capable de récupérer les identifiants enregistrés dans les navigateurs, les cookies et les sessions authentifiées.
Comme les sessions volées peuvent parfois être réutilisées sans passer par le processus de connexion habituel, même l’authentification à deux facteurs (2FA) peut ne pas suffire à les bloquer - Malwarebytes
Les deux sites frauduleux étaient toujours actifs au moment de la publication, et l’un d’eux apparaissait même dans les résultats de recherche Google pour des requêtes liées à une démo de GTA 6.
Des protections existantes mais pas absolues
Le navigateur Chrome signale le fichier comme malveillant, et plus de 40 éditeurs d’antivirus le détectent comme une menace. Malgré ces garde-fous, Malwarebytes invite les internautes à la prudence dans leurs recherches concernant GTA 6, surtout depuis la diffusion de nouvelles vidéos de gameplay par un groupe nommé CyberLeek. Ces images, apparemment issues d’une version de test du jeu avant sa sortie prévue le 19 novembre, ont relancé l’intérêt pour le titre.
D’autres pirates en profitent pour diffuser de faux fichiers, comme un prétendu torrent de 113 Go présenté comme une copie du jeu, mais contenant lui aussi un malware.
Il est utile de rappeler qu'à ce jour, GTA 6 ne sera disponible qu’en version console (PS5 et Xbox Series X/S) à sa sortie. Aucune date n’a été annoncée pour une version PC.
Rockstar Games propose déjà GTA 6 en précommande sur ses plateformes officielles. Contrairement aux fichiers frauduleux, cette version ne contient aucun logiciel malveillant.
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