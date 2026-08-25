D’autres pirates en profitent pour diffuser de faux fichiers, comme un prétendu torrent de 113 Go présenté comme une copie du jeu, mais contenant lui aussi un malware.

Il est utile de rappeler qu'à ce jour, GTA 6 ne sera disponible qu’en version console (PS5 et Xbox Series X/S) à sa sortie. Aucune date n’a été annoncée pour une version PC.