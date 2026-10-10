Entre les faux cracks, les fausses précommandes et les faux concours, les ressorts sont divers et certains sites copient même le logo et la mise en page de Rockstar ou de PlayStation pour paraître authentiques. Alors, pour éviter le piège, Avast conseille d’abord de n’acheter le jeu que sur les boutiques officielles, et de fuir toute promesse de téléchargement gratuit ou anticipé sur PC, une version qui n’existe pas. Il est aussi important de ne jamais relier son portefeuille crypto, l’application qui stocke vos cryptomonnaies, à un site de jeu, sous peine de lui ouvrir l’accès à vos fonds. Avant de taper un mot de passe ou un numéro de carte, il suffit souvent d'un petit coup d’œil à l’adresse affichée dans le navigateur pour démasquer l’imposteur. Les plus impatients n’ont de toute façon plus longtemps à attendre, puisque le préchargement de la version numérique, qui permet d’installer le jeu à l’avance pour y jouer dès minuit le jour J, ouvrira le 12 novembre.