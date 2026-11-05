Toutes ces trouvailles finissent dans une véritable fiche de police, enregistrée sous le nom Identity_Report.txt. On y retrouve tout un tas d'éléments, avec votre localisation et votre adresse, votre employeur et le nom de domaine de votre entreprise, comme celui de votre adresse mail professionnelle, votre année de naissance probable et les quatre derniers chiffres de votre carte bancaire. Mais aussi les espaces de la messagerie de groupe Slack auxquels vous êtes connecté, le nom d'auteur que les logiciels de bureautique glissent discrètement dans vos documents, ou encore la trace d'une sauvegarde d'iPhone sur le PC. Shane Barney, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Keeper Security, nous alerte en nous disant que « VOLTA montre que l'IA est utilisée pour évaluer la valeur des identités volées ». Car ce dossier a un premier lecteur, et vous allez voir qu'il n'est pas humain.