Le principe des DBSC consiste à rattacher cryptographiquement une session web à l’appareil sur lequel elle a été ouverte, en mobilisant le TPM sous Windows et, à terme, le Secure Enclave sur macOS. Ces composants génèrent une paire de clés publique et privée, dont la clé privée ne peut pas être extraite de la machine.

Jusqu’ici, lorsqu’un malware mettait la main sur un cookie de session, il pouvait le transmettre à un attaquant, qui l’utilisait ensuite pour accéder au compte depuis une autre machine, sans avoir besoin du mot de passe. Avec les DBSC, ce jeton ne suffit plus à lui seul. Pour prolonger la session, Chrome doit en effet présenter au site ou au service en ligne une preuve de possession de la clé privée associée avant que de nouveaux cookies de courte durée soient émis. Or, comme cette clé reste liée à l’appareil d’origine, le jeton récupéré par un infostealer finit rapidement par ne plus servir à grand-chose.

Le but n’est donc pas d’empêcher à tout prix le vol du cookie, ni d’attendre qu’il soit repéré pour réagir, mais de faire en sorte qu’une fois exfiltré de l’appareil sur lequel la session a été ouverte, il ne suffise plus à maintenir durablement l’accès au compte.