Plus gourmand que les géants Netflix et YouTube réunis, le téléchargement de GTA 6 a mobilisé jusqu'à 40 % du trafic chez Bouygues Telecom, ces dernières heures. L'opérateur a battu son record de trafic, sans encombre pour ses abonnés.
Le téléchargement de GTA 6 a pesé jusqu'à 40 % du trafic total du réseau Bouygues Telecom en journée, loin devant Netflix et YouTube, qui en représentent d'ordinaire environ 20 % chacun, apprend-on ce jeudi 19 novembre 2026. Mercredi soir, à quelques heures de la sortie du jeu, l'opérateur avait même enregistré son pic de trafic le plus élevé de l'année. Bouygues Telecom assure pourtant que cette activité, conforme à ses prévisions, s'est déroulée sans mauvaise conséquence pour ses clients.
« Un pic jamais atteint », Bouygues Telecom raconte la déferlante GTA 6 sur son réseau
Bouygues Telecom a enregistré « un pic de trafic jamais atteint » sur son réseau, supérieur de 10 % à celui des journées habituellement les plus chargées, à commencer par le dimanche. Le sommet a été atteint mercredi soir vers 21h30, à quelques heures du déblocage, porté par les retardataires qui téléchargeaient encore le jeu et ses jusqu'à 212 Go. Sans livrer de chiffre précis, Jérôme Latrille, le directeur technique et plan réseau de Bouygues Telecom, confirme « qu'il s'agit du pic de trafic le plus élevé de l'année ».
Depuis l'ouverture du préchargement de GTA VI le 10 novembre, Bouygues Telecom a aligné plusieurs pics historiques, le 10, le 12, date de l'arrivée des boîtes contenant un code de téléchargement, puis le 18. « Ces dix derniers jours ont été particulièrement chargés en journée du fait du téléchargement du jeu », résume le responsable. Et ce flot de connectivité a débordé sur la fin de soirée, et ce sont ces débordements qui ont fait tomber les records.
Rapporté à l'ensemble du réseau, c'est encore autre chose. En journée, le téléchargement de GTA 6 a représenté jusqu'à 40 % du trafic total, et jusqu'à 25 % encore mercredi soir, « soit davantage que Netflix et YouTube réunis ». Les deux plateformes, d'ordinaire les plus gourmandes, pèsent chacune environ 20 %. Sur une semaine entière, l'opérateur dit avoir écoulé 20 % de trafic de plus que lors de ses semaines habituellement les plus chargées de l'année.
Pourquoi le réseau de Bouygues Telecom n'a pas flanché
L'opérateur a traversé tranquillement cette phase mouvementée. « Ce pic exceptionnel, aussi spectaculaire soit-il, est conforme à nos prévisions et s'est déroulé sans encombre pour nos clients », assure Jérôme Latrille. Bouygues Telecom suit depuis des années l'essor des téléchargements de jeux vidéo, un usage en très forte croissance, et l'opérateur l'intègre à ses projections pour dimensionner son réseau. Jeudi matin, le trafic revenait déjà progressivement à la normale. L'essentiel des téléchargements a eu lieu pendant le préchargement et la nuit de la sortie, et l'opérateur n' pas constaté « à ce stade de prolongement de ce pic exceptionnel ».
Le préchargement mis en place par Rockstar Games aura servi de soupape, en étalant une grande partie de la demande avant la sortie. C'est grâce à ces téléchargements anticipés, selon Bouygues, que le pic de mercredi soir est resté « dans la fourchette que nous avions envisagée ». Les opérateurs français planchent aussi ensemble, au sein de l'AF2M, sur un guide de bonnes pratiques destiné aux éditeurs de services et aux CDN, ces réseaux qui distribuent les contenus au plus près des internautes. L'idée est de leur suggérer des optimisations, sans aucun impact pour les utilisateurs, afin d'aplanir ces pics. PlayStation et Rockstar en auraient déjà appliqué certaines, comme « diluer le trafic sur une période de pré-chargement assez longue et éviter les heures de grande écoute pour les mises à disposition finales ».
Bouygues Telecom n'est en tout cas pas le seul opérateur à avoir pris ses précautions. Free a renforcé sa bande passante, mobilisé des équipes dédiées et gelé son réseau les 18 et 19 novembre, tandis qu'Orange a vu son trafic doubler, sans incident. Le vrai couac est venu d'ailleurs, avec la panne du PlayStation Network mercredi soir, résorbée vers 20h30. Bouygues espère que les travaux de l'AF2M permettront aux opérateurs de nouer « un dialogue structuré avec les éditeurs de jeux vidéo », pour réduire encore l'intensité de ces pics « dans les années à venir ». GTA 6 ne sera sans doute pas le dernier poids lourd à débarquer.