Le préchargement mis en place par Rockstar Games aura servi de soupape, en étalant une grande partie de la demande avant la sortie. C'est grâce à ces téléchargements anticipés, selon Bouygues, que le pic de mercredi soir est resté « dans la fourchette que nous avions envisagée ». Les opérateurs français planchent aussi ensemble, au sein de l'AF2M, sur un guide de bonnes pratiques destiné aux éditeurs de services et aux CDN, ces réseaux qui distribuent les contenus au plus près des internautes. L'idée est de leur suggérer des optimisations, sans aucun impact pour les utilisateurs, afin d'aplanir ces pics. PlayStation et Rockstar en auraient déjà appliqué certaines, comme « diluer le trafic sur une période de pré-chargement assez longue et éviter les heures de grande écoute pour les mises à disposition finales ».