Les petits caractères réservent d'autres précisions. One vise en effet une première souscription, exige que le logement soit bien équipé en fibre optique, et ajoute que l'offre n'ouvre pas droit aux économies BiG, et qu'elle ne se cumule avec aucune promotion. Prévoyez en outre 48 euros de mise en service, un an d'engagement sur la box et 69 euros de frais de résiliation. Le forfait se prend sans engagement (5 euros pour partir) ou sur 24 mois, mais gare au divorce, car résilier la box ou le mobile fait perdre toutes les remises, ce qui est assez courant chez les opérateurs. Ajoutons que le prix de la box est révisé chaque année selon un indice de l'Insee, et les 2 Gbit/s retombent à 1 Gbit/s avec un boîtier optique externe. Quant à Amazon Prime, l'abonnement doit être activé sous trois mois et reste hors de portée des abonnements facturés par un tiers ou ayant profité d'une promotion Amazon dans l'année écoulée.