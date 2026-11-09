Bouygues Telecom commercialise depuis ce lundi One, un pack box et forfait mobile destiné aux personnes vivant seules. Proposée à 54,99 euros par mois, l'offre associe fibre, 250 Go et Amazon Prime. Nous l'avons décortiquée.
Bouygues Telecom a dévoilé ce lundi 9 novembre 2026 « One », son premier pack qui regroupe box internet et forfait, et qui est spécifiquement conçu pour les personnes qui vivent seules. L'offre, qui est disponible en boutique et en ligne, regroupe une Bbox must fibre, un forfait mobile et même un abonnement Amazon Prime sur la même seule facture. L'opérateur propose ainsi un moyen d'alléger le budget des solos (plus de 300 euros d'économies par an annoncés), mais au-delà de la belle offre sur le papier, ses conditions et les tarifs de Free, Orange et SFR invitent à relativiser l'économie annoncée.
Bouygues Telecom lance One, son premier pack pensé pour les personnes qui vivent seules
Le pack One lancé par Bouygues Telecom ce lundi au tarif de 54,99 euros par mois est composé d'une Bbox must fibre pour l'internet fixe à 36,99 euros/mois, d'un forfait Mega de 250 Go pour le mobile à 18 euros, et de l'abonnement Amazon Prime pour zéro euro, qui on le rappelle inclut la plateforme Prime Video et la livraison en un jour ouvré compris sur le site d'e-commerce. La Bbox propose des débits jusqu'à 2 Gbit/s en réception (en téléchargement), 900 Mbit/s en envoi, du Wi-Fi 7, un répéteur sur demande, un décodeur 4K et plus de 180 chaînes TV. Côté mobile, les appels et SMS sont illimités, et les 250 Go valent en France comme en Europe, avec une enveloppe de 40 Go utilisables dans plus de 160 destinations, du Maroc aux États-Unis. De quoi, promet Bruno Duarte, directeur Marchés entreprises et grand public, « se faire plaisir, sans pour autant se ruiner ».
Bouygues Telecom explique que prises séparément, ces offres coûteraient à un consommateur 80,97 euros au plein tarif, ce qui représente ainsi 311,76 euros gagnés sur un an. Mais hors pack, la Bbox must coûte déjà 36,99 euros la première année, ce que l'opérateur concède en note de bas de page, et elle reste à ce prix avec un forfait Bouygues d'au moins 20 Go. Quant au Mega BiG, quasi-jumeau de 250 Go, il est donné à 19,99 euros aux abonnés Bbox.
Pour qui prendrait de toute façon sa box et son mobile chez Bouygues, la vraie comparaison s'établit donc à 63,97 euros par mois (36,99 euros pour la box, 19,99 euros pour le forfait et 6,99 euros pour Amazon Prime), contre 54,99 euros avec One. L'écart tombe à environ 9 euros par mois, soit 108 euros par an, près de trois fois moins que les 311,76 euros annoncés. Et pour qui se passerait d'Amazon Prime, il ne reste que 2 euros par mois, soit une vingtaine d'euros sur l'année.
Les petits caractères réservent d'autres précisions. One vise en effet une première souscription, exige que le logement soit bien équipé en fibre optique, et ajoute que l'offre n'ouvre pas droit aux économies BiG, et qu'elle ne se cumule avec aucune promotion. Prévoyez en outre 48 euros de mise en service, un an d'engagement sur la box et 69 euros de frais de résiliation. Le forfait se prend sans engagement (5 euros pour partir) ou sur 24 mois, mais gare au divorce, car résilier la box ou le mobile fait perdre toutes les remises, ce qui est assez courant chez les opérateurs. Ajoutons que le prix de la box est révisé chaque année selon un indice de l'Insee, et les 2 Gbit/s retombent à 1 Gbit/s avec un boîtier optique externe. Quant à Amazon Prime, l'abonnement doit être activé sous trois mois et reste hors de portée des abonnements facturés par un tiers ou ayant profité d'une promotion Amazon dans l'année écoulée.
On a comparé l'offre One avec celles des concurrents de Bouygues Telecom
Bouygues Telecom dit vouloir proposer « des services premium à un prix plus accessible ». On a comparé avec les concurrents, et chez Free, la Freebox Pop ainsi qu'un forfait Free 5G+ coûtent 39,98 euros par mois la première année, puis 49,98 euros, sans engagement, avec 5 Gbit/s partagés, du Wi-Fi 7 et plus de 300 chaînes, sans oublier la data illimitée en France métropolitaine. Ajoutez Prime à son tarif plein (6,99 euros) après trois mois offerts, et la facture ne dépasse One que de 2 euros à partir du treizième mois. La Freebox Ultra, elle, inclut Prime, ainsi que Netflix et Disney+ avec publicité, pour 59,98 euros avec ce même forfait, mais au tarif de 75,98 euros dès la deuxième année. Plutôt un bon point pour Bouygues Telecom, mine de rien.
Orange mise tout sur la première année. Une Livebox Classic (2 Gbit/s, Wi-Fi 7) et 130 Go en 5G reviennent à 46,98 euros, avant que la box ne remonte à 42,99 euros, soit 59,98 euros au total. SFR réclame 51,98 euros pour sa box Power (2 Gbit/s, Wi-Fi 6, un an d'engagement) et 200 Go, sans hausse programmée. Prime ajouté, comptez 53,97 euros la première année chez Orange, 66,97 euros ensuite, et 58,97 euros chez SFR. À équipement comparable, One reprend encore l'avantage sur la durée.
Les budgets plus serrés regarderont peut-être du côté de RED by SFR, où 38,98 euros chaque mois suffisent pour la fibre et 250 Go en 5G, sans engagement, mais à 1 Gbit/s et sans télévision de série. One vise moins le prix plancher que le tout-en-un, après les familles ciblées par BiG en 2024. À niveau de vie égal, une personne seule a théoriquement besoin d'environ 33 % de ressources en plus que chaque membre d'un couple, selon l'échelle de l'Insee. D'après une étude Ipsos, 53 % des solos réclament une meilleure prise en compte de ce surcoût, et leur nombre pourrait passer de 10,8 à 14,2 millions d'ici 2050. Autant de foyers aux « contraintes budgétaires spécifiques », pour reprendre Bruno Duarte, à qui personne ne refera l'addition. Pour qui veut vraiment Amazon Prime et un pack tout-en-un chez Bouygues, One est une offre carrément intéressante. Sans Prime, l’avantage devient minime, et Free reste un peu plus avantageux la première année.