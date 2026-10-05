Bouygues Telecom lance deux nouveaux forfaits mobiles sans engagement B&YOU qui intègrent Amazon Prime ou Deezer Premium, dès 17,99 euros par mois. Ils rejoignent ainsi le Pack beIN SPORTS au sein d'une gamme baptisée Les Packs.
Depuis ce lundi 5 octobre, Bouygues Telecom propose deux nouveaux forfaits mobiles B&YOU sans engagement qui incluent directement un abonnement à Amazon Prime ou à Deezer Premium. Facturés respectivement 17,99 et 19,99 euros par mois, ils comprennent 170 Go de data en 5G et rejoignent le Pack beIN SPORTS lancé en juin, construit sur le même modèle. L'opérateur affirme être le premier à proposer ce type d'offre, une revendication discutable, et les conditions de souscription comportent plusieurs points à connaître avant de se lancer.
Amazon Prime et Deezer s'invitent dans les forfaits mobiles B&YOU
Les trois Packs désormais proposés par B&YOU partagent exactement le même forfait mobile. Chacun offre une enveloppe de 170 Go d'internet mobile en 5G par mois, dont 60 Go utilisables lors d'un séjour en Europe ou dans les DOM, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Seul le service inclus change d'un Pack à l'autre, et il n'y a rien à souscrire ni à payer à part. L'abonnement est compris dans le prix du forfait, figure sur la même facture et s'utilise aussi bien sur le téléphone que sur les autres écrans. Pour démarrer, comptez 1 euro pour la carte SIM et 1 euro de frais d'activation, prélevé une seule fois sur la première facture. Et si l'on décide de partir, la résiliation coûte 5 euros, comme pour le reste de la gamme B&YOU.
Le Pack Amazon Prime, disponible dès aujourd'hui, ouvre le bal à 17,99 euros par mois, ce qui en fait le moins cher du trio. Le forfait embarque les avantages habituels de l'abonnement, à commencer par la livraison Premium gratuite sur des millions d'articles éligibles. On peut évidemment y ajouter les films et séries de Prime Video, dont les productions Amazon Originals, des offres réservées aux membres et un accès anticipé aux Ventes Flash sur la partie e-commerce. Les adeptes du clic du dimanche soir apprécieront.
Le Pack Deezer, à 19,99 euros, parle davantage aux amateurs de musique, proposée en illimité et en meilleure qualité, avec des recommandations signées à la fois par l'algorithme et par les experts de la plateforme. Ceux qui arrivent d'un autre service peuvent transférer leur ancienne bibliothèque en quelques clics, et le pack promet en prime des événements exclusifs et des places de concert à gagner. Lancé au mois de juin, le Pack beIN SPORTS donne quant à lui accès à la chaîne sportive sur tous les écrans, de la TV connectée au smartphone, ainsi qu'à plus de 180 chaînes via l'application b.tv, utilisable sur deux écrans en simultané au maximum. Son tarif a été fixé à 24,99 euros par mois.
Un forfait packagé vraiment malin, ou simplement bien emballé ?
Bouygues Telecom présente Les Packs comme une nouvelle catégorie d'offres et se décrit comme le premier opérateur à loger un service numérique au cœur du forfait mobile. Une primauté qui souffre d'un petit bémol toutefois puisque dès 2010, Orange incluait Deezer Premium dans son forfait Origami Style. Marc Laurier, le directeur marketing grand public de Bouygues Telecom, salue dans tous les cas, et il a raison de le faire, « une nouvelle étape » pour B&YOU, la marque dite à bas prix de l'opérateur. Ce dernier justifie le lancement de ses forfaits par le fait que 86 % des clients dits « digitaux autonomes » possèdent un abonnement SVOD, 31 % un service de streaming musical, et 52 % regardent ou écoutent chaque jour vidéos, TV ou musique sur leur mobile, selon une étude IPSOS datant de 2024.
Quoi qu'il en soit, est-ce une bonne affaire ? Dans la gamme B&YOU, le 200 Go Voyage, présenté comme le forfait du moment, s'affiche à 15,99 euros. Face à lui, le Pack Amazon Prime revient à s'offrir l'abonnement pour environ 2 euros de plus par mois, avec 30 Go de moins en France et 60 Go d'itinérance en Europe et dans les DOM, contre 40 Go valables dans plus de 160 destinations. Pour Deezer, l'écart monte à 4 euros. Pour qui paie déjà l'un de ces services à côté, il faudra bien calculer.
Attention toutefois aux petites lignes. Le service inclus disparaît en cas de résiliation du forfait, mais aussi au moindre changement d'offre, même vers un autre forfait B&YOU. Les Packs sont réservés à une première souscription, pour une nouvelle ligne ouverte sur bouyguestelecom.fr, et une fois l'enveloppe épuisée, l'internet mobile ainsi que les MMS hors France métropolitaine sont facturés aux tarifs en vigueur. Quant aux personnes déjà abonnées à Amazon Prime ou Deezer, l'opérateur évoque des « conditions » renvoyées vers sa FAQ, sans plus de précisions. Mieux vaut donc bien se renseigner avant et bien savoir à quoi vous êtes déjà abonné ou pas.
Et la concurrence, dans tout ça ? D'après nos recherches, ni Orange, ni SFR, ni Free ne proposent aujourd'hui de forfait mobile intégrant durablement un service tiers comme Amazon Prime ou Deezer. Le forfait Free Max mise sur des services maison, avec l'application Free TV+ et ses plus de 300 chaînes, un VPN intégré ou l'option eSIM Watch, et SFR inclut de son côté son propre service SFR TV. Orange et SFR proposent bien Deezer Premium à leurs abonnés mobiles, mais en option payante, avec des promotions ponctuelles (quelques mois offerts ou facturés 1 euro) avant un retour au plein tarif de 11,99 euros par mois. Quant à Netflix, Disney+ ou Prime Video, Free ne les inclut, dans leur version avec publicité, qu'avec sa Freebox Ultra, et non avec un forfait mobile seul.