Les trois Packs désormais proposés par B&YOU partagent exactement le même forfait mobile. Chacun offre une enveloppe de 170 Go d'internet mobile en 5G par mois, dont 60 Go utilisables lors d'un séjour en Europe ou dans les DOM, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Seul le service inclus change d'un Pack à l'autre, et il n'y a rien à souscrire ni à payer à part. L'abonnement est compris dans le prix du forfait, figure sur la même facture et s'utilise aussi bien sur le téléphone que sur les autres écrans. Pour démarrer, comptez 1 euro pour la carte SIM et 1 euro de frais d'activation, prélevé une seule fois sur la première facture. Et si l'on décide de partir, la résiliation coûte 5 euros, comme pour le reste de la gamme B&YOU.