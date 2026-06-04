Juste avant la Coupe du monde, B&YOU lance le Pack beIN SPORTS pour ses 15 ans, un forfait mobile 5G de 170 Go à 21,99 euros par mois, avec beIN SPORTS inclus. Une première chez un opérateur en France.
Pour marquer ses 15 ans, B&YOU, la marque sans engagement de Bouygues Telecom a lancé ce jeudi 4 juin le « Pack beIN SPORTS ». Il s'agit d'un forfait mobile compatible 5G de 170 Go à 21,99 euros par mois, qui intègre directement beIN SPORTS, sans abonnement séparé, via l'application b.tv. Un lancement stratégique et plutôt bien vu, à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde de football 2026.
B&YOU lance un nouveau forfait mobile événement
Dévoilé ce même 4 juin, le B&YOU Pack beIN SPORTS embarque donc une généreuse enveloppe data de 170 Go en 5G pour à peine moins de 22 euros par mois, sans engagement, précision utile. Ici, pas de double abonnement, pas de mauvaise surprise sur la facture. Le pack de chaînes beIN SPORTS est directement inclus dans le forfait 5G sans engagement, ce qui positionne B&YOU comme le premier opérateur à proposer ce type d'offre qui combine le mobile et un service sportif en natif.
Concrètement, les contenus sont accessibles via l'application b.tv, sur smartphone, tablette, TV connectée ou PC, jusqu'à deux écrans simultanément. L'offre tombe à point nommé, puisque la Coupe du monde débute jeudi prochain, avec l'intégralité des matchs diffusés exclusivement sur beIN SPORTS. Les amateurs de ballon rond sont prévenus.
Décidément, outre B&YOU, Bouygues Telecom vit une semaine riche en annonces. Mardi, on apprenait le lancement de 11 nouvelles chaînes TV gratuites pour les détenteurs d'un décodeur Bbox. Et mercredi, l'opérateur annonçait devenir le premier à tester la traduction automatique de sous-titres TV par IA. Bouygues Telecom fête ses 30 ans cette année, B&YOU ses 15 printemps, et ça leur réussit plutôt bien.