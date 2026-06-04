Dévoilé ce même 4 juin, le B&YOU Pack beIN SPORTS embarque donc une généreuse enveloppe data de 170 Go en 5G pour à peine moins de 22 euros par mois, sans engagement, précision utile. Ici, pas de double abonnement, pas de mauvaise surprise sur la facture. Le pack de chaînes beIN SPORTS est directement inclus dans le forfait 5G sans engagement, ce qui positionne B&YOU comme le premier opérateur à proposer ce type d'offre qui combine le mobile et un service sportif en natif.