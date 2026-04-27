Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis et vers la France, l'Europe, les DOM et la Suisse, de quoi rester joignable sans mauvaise surprise sur la facture. Bouygues Telecom, qui a terminé l'année 2025 à la première place du baromètre nPerf sur l'internet mobile en France, vise avec Mega BiG une génération jeune, hyperconnectée et peu disposée à se soucier des limitations de data. Un pari peu risqué qui étoffe un peu plus encore la proposition Bouygues Telecom auprès du grand public.