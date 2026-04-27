Bouygues Telecom annonce ce lundi deux nouveautés, avec l'extension de sa formule de financement de renouvellement de téléphone Smart Change à 24 mois, et Mega BiG, un forfait mobile 250 Go disponible dans plus de 150 destinations internationales.
Ce lundi 27 avril, Bouygues Telecom remonte encore d'un cran dans son année anniversaire. Après le jackpot de janvier, l'Extra Bbox de février et le mois de Ciné+ OCS d'avril, l'opérateur annonce deux nouvelles offres, avec Smart Change 24 mois, une formule de financement repensée autour du smartphone, et Mega BiG, un forfait mobile taillé pour les grands voyageurs et les gourmands de data. Deux offres aux profils très différents, mais qui témoignent de la stratégie commerciale toujours offensive de l'entreprise.
Offre partenaire
Profitez d'une offre de lancement exclusive sur ce nouveau smartphone avec des remise et un cadeau au choix
Offre partenaire
Bouygues Telecom étend Smart Change à 24 mois pour changer de smartphone sans contraintes
Bouygues Telecom avait surpris en septembre dernier en devenant le premier opérateur français à proposer Smart Change, un système qui permet de financer son smartphone et de l'échanger contre un modèle plus récent au bout d'un an seulement. Avec Smart Change 24 mois, l'opérateur élargit la formule à ceux qui préfèrent étaler sur deux ans, plutôt qu'un cycle de renouvellement annuel.
Dans le détail, pour en bénéficier, le client doit souscrire au forfait Confort (130 Go), payer un acompte au départ, puis rembourser le solde par mensualités fixes via un crédit sur 30 mois, à un TAEG de 11,69 %. Deux ans plus tard, l'abonné n'a qu'à simplement rapporter son téléphone en boutique pour choisir un nouveau modèle. Libre à lui de repartir ou non sur un Smart Change. Ensuite, Bouygues Telecom clôture le crédit restant, sans rien facturer de plus.
Et bonne nouvelle pour ceux qui sautent le pas rapidement : pendant quatre semaines à compter du lancement, le TAEG est à 0 %, un crédit sans intérêts. Quant à l'ancien téléphone rendu en boutique, il ne finit pas à la poubelle. Bouygues Telecom le remet en état pour lui offrir une seconde vie. Smart Change 12 mois, la formule annuelle réservée aux forfaits Intégral (250 Go) et Intégral+ (400 Go), continue par ailleurs d'exister.
Mega BiG, un forfait de 250 Go pensé pour les jeunes et les globe-trotters
Nouveau venu dans le catalogue de Bouygues Telecom, Mega BiG est un forfait mobile qui s'adresse aux jeunes, aux étudiants et à tous ceux qui consomment la data sans compter. Proposé à 19,99 euros/mois pour les clients BiG (29,99 €/mois pour les autres), il est disponible sans engagement ou avec abonnement de 24 mois si achat d'un smartphone.
Bouygues Telecom n'a pas l'intention ici de concurrencer frontalement Free et son forfait Free Max, mais l'opérateur voit large côté data. L'offre Meta BIG, c'est 250 Go utilisables en France, en Europe, dans les DOM et en Suisse, auxquels s'ajoutent 40 Go depuis plus de 150 destinations internationales. De quoi streamer ou travailler sans se soucier de sa connexion, que l'on soit au Maroc, aux États-Unis, en Turquie, au Canada ou en Tunisie.
Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis et vers la France, l'Europe, les DOM et la Suisse, de quoi rester joignable sans mauvaise surprise sur la facture. Bouygues Telecom, qui a terminé l'année 2025 à la première place du baromètre nPerf sur l'internet mobile en France, vise avec Mega BiG une génération jeune, hyperconnectée et peu disposée à se soucier des limitations de data. Un pari peu risqué qui étoffe un peu plus encore la proposition Bouygues Telecom auprès du grand public.