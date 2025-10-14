Bouygues Telecom répond du tac au tac à Sosh. Le géant propose dorénavant un nouvel abonnement B&You qui va vous permettre de bénéficier d'une belle enveloppe de données en voyage.
Il y a quelques jours, on voyait Sosh frapper un grand coup dans le monde des offres de forfait mobile, avec un nouvel abonnement offrant des données dans près de 130 pays. Du côté du géant des télécoms Bouygues Telecom, on n'a semble-t-il pas voulu laisser passer ce défi, et très rapidement, une réponse a été apportée pour ceux qui apprécient cet opérateur des télécommunications.
Un forfait fait pour le voyage est dorénavant disponible chez Bouygues Telecom
Bouygues Telecom va faire des heureux. Il sort en effet un nouveau forfait Autum Edition chez B&You qui devrait attirer tous ceux qui veulent payer peu. Ce dernier vous propose ainsi de règler 7,99 €/mois pour bénéficier de 80 Go de données en France.
Et si vous souhaitez partir en voyage, le nouveau forfait 4G permet de bénéficier d'une enveloppe de 30 Go de données quand vous vous trouvez en Europe, dans les DOM ainsi que des pays comme le Maroc, la Suisse ou les États-Unis. Au total, plus de 110 destinations sont couvertes.
Une version dopée est disponible, à 19,99 €/mois
Il faut rappeler ici qu'il s'agit d'un forfait 4G, ceux souhaitant passer à la 5G doivent mettre 3 euros en plus par mois. Par ailleurs, le tarif de 7,99 €/mois ne s'applique que durant les 12 premiers mois, pour ensuite passer à 10,99 €/mois. Mais comme il s'agit d'un forfait sans engagement, vous pouvez décider d'y mettre fin quand vous le souhaitez (et donc quand le pris se met à changer).
À noter pour ceux qui veulent plus encore et sont de très gros voyageurs qu'un forfait B&You spécial voyage à 19,99 €/mois existe aussi. Il vous propose ainsi 300 Go de données en France, ainsi que 40 Go de données à l'étranger, avec des destinations éligibles aussi exotiques que le Brésil, le Mexique, le Japon, la Corée du Sud ou bien la Chine.