Bouygues Telecom va faire des heureux. Il sort en effet un nouveau forfait Autum Edition chez B&You qui devrait attirer tous ceux qui veulent payer peu. Ce dernier vous propose ainsi de règler 7,99 €/mois pour bénéficier de 80 Go de données en France.

Et si vous souhaitez partir en voyage, le nouveau forfait 4G permet de bénéficier d'une enveloppe de 30 Go de données quand vous vous trouvez en Europe, dans les DOM ainsi que des pays comme le Maroc, la Suisse ou les États-Unis. Au total, plus de 110 destinations sont couvertes.