C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment voyager que l'annonce de Sosh. La marque de téléphonie mobile lance en effet un forfait mobile taillé pour les voyages sans fin.
Aujourd'hui, avec la multitude d'offres, il est difficile de ne pas trouver son bonheur du côté des différents forfaits mobiles, que l'on souhaite dépenser le moins possible ou que l'on veuille avoir une offre extrêmement performante. Et d'autres s'adaptent plutôt à certains types de profils, à l'image de ce que Sosh vient de sortir.
Sosh frappe fort avec son forfait fait pour les voyages
Vous hésitiez à changer de forfait ? Et vous aimez prendre l'avion pour découvrir une nouvelle destination exotique ? Eh bien, vous devriez vraiment jeter un œil à ce que Sosh propose aujourd'hui.
La marque de téléphonie mobile spécialisée dans le sans engagement vient en effet de mettre sur le marché une nouvelle offre 5G comprenant 200 Go de données en France, à 15,99 €. Un cadeau quand c'est sans engagement, et ce, surtout que l'offre propose aussi 40 Go de données quand vous vous trouvez à l'étranger.
Une offre qui s'applique à des destinations comme le Japon ou la Chine
Et ça n'est pas simplement pour attirer l'œil du chaland, puisque ces 40 Go seront accessibles dans 130 pays au total. Sosh réussit à couvrir des pays très prisés par les touristes, mais qui ne sont généralement pas vraiment couverts par les autres opérateurs, comme le Japon, ou la Chine.
Mais attention, pour ceux qui seraient intéressés, les appels et les SMS restent eux surtaxés à l'étranger selon les tarifs habituels. Et dépasser la consommation à laquelle vous avez droit coûte très cher, avec un coût fixé à 13,31 euros le Mo. Pour le moment, l'offre n'est disponible que pour les nouveaux abonnés, ou pour ceux qui auraient quitté Sosh depuis un longtemps. Des informations contradictoires émanant des réseaux sociaux semblent indiquer que certains abonnés Sosh se sont aussi vu proposer l'offre, même si aucune réponse officielle n'a pour le moment été fournie.