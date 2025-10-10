Vous hésitiez à changer de forfait ? Et vous aimez prendre l'avion pour découvrir une nouvelle destination exotique ? Eh bien, vous devriez vraiment jeter un œil à ce que Sosh propose aujourd'hui.

La marque de téléphonie mobile spécialisée dans le sans engagement vient en effet de mettre sur le marché une nouvelle offre 5G comprenant 200 Go de données en France, à 15,99 €. Un cadeau quand c'est sans engagement, et ce, surtout que l'offre propose aussi 40 Go de données quand vous vous trouvez à l'étranger.