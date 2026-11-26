Une fuite des réglages graphiques de GTA 6 détaille plein de petits détails techniques sur les versions du jeu comme les ombres en ray tracing de la PS5 Pro. Sur Xbox Series S, les compromis iraient même jusqu’à réduire le trafic et le nombre de piétons dans Vice City.
Les différences entre les versions console de GTA 6 se verraient jusque dans les embouteillages de Vice City. Rockstar vise 30 images par seconde sur les quatre machines, et un relevé de réglages que le dataminer Tex2 dit avoir tiré des fichiers du jeu donne un aperçu des compromis faits pour tenir cette cadence.
Partagé le 25 novembre sur X par Tex2, le document a depuis disparu du réseau social. Heureusement, certains sites comme MP1st, ont pu reproduire les tableaux des réglages graphiques de GTA 6, console par console.
La PS5 Pro gagne des ombres en ray tracing
Dans ces tableaux, la PS5 standard et la Xbox Series X partagent les mêmes réglages graphiques. Les textures et la tessellation, qui subdivise les surfaces pour affiner leur géométrie, y sont réglées sur « élevé ». L’illumination globale, le calcul des rebonds de la lumière entre les surfaces, reste sur « moyen ». Rockstar avait déjà précisé que les deux consoles calculent leur image en 1440p avant de la reconstruire en 4K avec le même algorithme maison d’anticrénelage temporel, ou TAA.
La PS5 Pro conserve les textures en qualité élevée et part elle aussi du 1440p. Elle s’appuie sur le PSSR 2 de Sony pour reconstruire l’image en 4K. Rockstar avait déjà confirmé qu’elle serait la seule à calculer des ombres en ray tracing.
D’après le relevé, l’illumination globale passerait sur « élevé ». Le lancer de rayons servirait à calculer l’ombre d’un arbre au soleil aussi bien que celle d’un passant sous un lampadaire. Les réglages correspondants, pour les ombres directionnelles et les ombres liées aux sources de lumière locales, seraient tous deux sur « élevé ». Leurs équivalents calculés par rastérisation passeraient sur « faible ».
La Xbox Series S réduit aussi la circulation
Sur Series S, Rockstar part d’une image en 720p que le FSR 4 d’AMD reconstruit en 1080p. Les développeurs disent avoir tenu à conserver l’illumination globale en ray tracing malgré la mémoire plus limitée de la console. D’après les tableaux, la qualité des textures et celle de la simulation de l’eau et des vagues reculeraient à « moyen ». La tessellation, elle, tomberait sur « faible ».
L’écart se verrait aussi dans la rue. Sur Series S, la densité des piétons et celle du trafic seraient toutes deux réglées sur « moyen », contre « élevé » sur les trois autres consoles. Le même écart apparaît dans les réglages de la physique et dans plusieurs paramètres de l’IA. Comme quoi, même à Vice City, le diable se cache dans les détails.
La rastérisation calcule l’image en projetant des triangles sur l’écran, puis en appliquant des astuces (shadow maps, filtrage, biais) pour simuler les ombres à moindre coût. Le ray tracing, lui, lance des rayons dans la scène pour déterminer si un point est éclairé ou occulté, ce qui produit des ombres généralement plus cohérentes (contacts plus crédibles, pénombres mieux gérées). En pratique, le ray tracing est nettement plus gourmand en calcul et en bande passante mémoire, d’où des choix ciblés (activer certaines ombres RT et baisser d’autres réglages). Beaucoup de jeux combinent les deux : RT pour quelques effets « premium », rastérisation pour le reste afin de tenir une cadence stable.
L’upscaling reconstruit une image de sortie (1080p/4K) à partir d’un rendu interne plus bas (720p/1440p) pour réduire la charge GPU tout en gardant une image détaillée. Le TAA (Temporal Anti-Aliasing) exploite plusieurs images successives et les vecteurs de mouvement pour lisser les bords et stabiliser le rendu, mais il peut introduire du flou ou des artefacts sur les fins détails. PSSR 2 (Sony) et FSR 4 (AMD) sont des techniques de reconstruction qui utilisent elles aussi des informations temporelles et spatiales, avec des approches et une qualité variables selon le contenu affiché. Le principe reste le même : économiser du calcul en rendu natif, puis « remonter » la définition pour viser une sortie 4K ou 1080p plus propre.
La densité de trafic et de piétons ne dépend pas seulement du GPU : elle sollicite aussi le CPU (IA, comportement, navigation), la mémoire (assets, animations) et le streaming (chargement des modèles/variantes). Réduire le nombre d’entités à l’écran baisse mécaniquement le coût de simulation, les collisions, et la quantité de données à charger en continu, ce qui aide à stabiliser les temps de frame. À 30 FPS, l’objectif est surtout d’éviter les chutes et les saccades, pas uniquement d’atteindre un chiffre moyen. Sur une machine plus contrainte, ces réglages « monde » (foule, circulation, physique) peuvent peser autant, voire plus, que la résolution ou les textures.