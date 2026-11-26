Foire aux questions

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Quelle est la différence entre la rastérisation et le ray tracing pour calculer les ombres dans un jeu ?

La rastérisation calcule l’image en projetant des triangles sur l’écran, puis en appliquant des astuces (shadow maps, filtrage, biais) pour simuler les ombres à moindre coût. Le ray tracing, lui, lance des rayons dans la scène pour déterminer si un point est éclairé ou occulté, ce qui produit des ombres généralement plus cohérentes (contacts plus crédibles, pénombres mieux gérées). En pratique, le ray tracing est nettement plus gourmand en calcul et en bande passante mémoire, d’où des choix ciblés (activer certaines ombres RT et baisser d’autres réglages). Beaucoup de jeux combinent les deux : RT pour quelques effets « premium », rastérisation pour le reste afin de tenir une cadence stable.

À quoi servent l’upscaling (PSSR 2, FSR 4) et l’anticrénelage temporel (TAA) quand un jeu part d’une base en 720p ou 1440p ?

L’upscaling reconstruit une image de sortie (1080p/4K) à partir d’un rendu interne plus bas (720p/1440p) pour réduire la charge GPU tout en gardant une image détaillée. Le TAA (Temporal Anti-Aliasing) exploite plusieurs images successives et les vecteurs de mouvement pour lisser les bords et stabiliser le rendu, mais il peut introduire du flou ou des artefacts sur les fins détails. PSSR 2 (Sony) et FSR 4 (AMD) sont des techniques de reconstruction qui utilisent elles aussi des informations temporelles et spatiales, avec des approches et une qualité variables selon le contenu affiché. Le principe reste le même : économiser du calcul en rendu natif, puis « remonter » la définition pour viser une sortie 4K ou 1080p plus propre.

Pourquoi la densité de trafic et de piétons est-elle souvent réduite sur une console comme la Xbox Series S, même si la cible reste 30 FPS ?

La densité de trafic et de piétons ne dépend pas seulement du GPU : elle sollicite aussi le CPU (IA, comportement, navigation), la mémoire (assets, animations) et le streaming (chargement des modèles/variantes). Réduire le nombre d’entités à l’écran baisse mécaniquement le coût de simulation, les collisions, et la quantité de données à charger en continu, ce qui aide à stabiliser les temps de frame. À 30 FPS, l’objectif est surtout d’éviter les chutes et les saccades, pas uniquement d’atteindre un chiffre moyen. Sur une machine plus contrainte, ces réglages « monde » (foule, circulation, physique) peuvent peser autant, voire plus, que la résolution ou les textures.