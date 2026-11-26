Bercy veut mettre fin en 2027 aux contrats de rachat d'électricité solaire signés entre 2006 et 2010, payés jusqu'à 0,60 euro le kilowattheure. Environ 222 000 installations sont concernées, dont les panneaux posés à l'époque sur le toit de nombreux particuliers, à qui l'État proposerait un tarif plafonné à 0,10 euro.
En 2020, le gouvernement voulait seulement baisser le tarif des contrats d'environ 800 centrales solaires de plus de 250 kWc, signés avant 2011. Le Parlement a voté la baisse, mais le Conseil d'État a annulé en 2023 l'arrêté qui l'appliquait, car la France avait omis de notifier ces aides à la Commission européenne. Et Bruxelles a prévenu qu'une notification tardive l'obligerait à examiner toutes les aides françaises aux énergies renouvelables accordées depuis le début des années 2000, d'après le rapport de la commission des finances du Sénat. Pour sortir de ce blocage, le gouvernement propose de résilier tous ces contrats, du toit d'une maison à la centrale au sol.
Black Friday Roborock
Profitez du meilleur du nettoyage et bénéficiez de meilleures offres et services : plus de points Cadeau, réductions sur les packs, assurance transport gratuite, paiement en plusieurs fois sans frais, prix garantis pendant 30 jours
Les toitures des particuliers perdraient leur tarif garanti le 1er novembre 2027
Les cabinets de Roland Lescure, ministre de l'Économie, et de Maud Bregeon, ministre chargée de l'Énergie, ont présenté à la presse la fin anticipée des contrats « S06 » et « S10 », du nom des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010. Dans l'amendement II-1168, déposé jeudi au Sénat, le Gouvernement résilierait d'abord, au plus tard le 1er février 2027, les contrats des centrales de 500 kWc et plus, puis ceux des installations de 100 à 500 kWc le 1er juillet. Le 1er novembre, ce serait le tour des installations de moins de 100 kWc, soit 217 000 des quelque 222 000 contrats recensés par le gouvernement. Les contrats signés en Corse et en outre-mer, reliés à des réseaux électriques isolés, sont épargnés.
Si vous avez fait poser des panneaux sur votre toit entre 2006 et 2010, vous vendez votre électricité à un tarif garanti pendant vingt ans, jusqu'à 0,58 euro le kilowattheure pour les petites installations intégrées au bâti, selon Bevolt. Après la résiliation, vous pourriez signer un nouveau contrat jusqu'à la date de fin prévue à l'origine, à un tarif fixé par arrêté et plafonné à 100 euros le mégawattheure, soit 0,10 euro le kilowattheure. Lors de sa présentation à la presse, le gouvernement évoquait encore un plafond compris entre 100 et 200 euros, d'après Tecsol Quotidien.
Avec une toiture de 3 kWc qui produit 3 300 kWh par an, vous toucheriez ainsi au mieux 330 euros par an, contre près de 2 000 euros aujourd'hui. Selon la date de mise en service de vos panneaux, vous perdriez entre quelques mois et quatre ans de tarif garanti. Les exploitants d'installations de plus de 100 kWc devront vendre leur électricité sur le marché, sans aide publique, à un prix moyen d'environ 60 euros le mégawattheure cette année, d'après Bevolt.
Les sénateurs débattront de la résiliation le 30 novembre
Selon l'exposé des motifs de l'amendement, l'État a consacré à ces installations 60 % de son soutien au photovoltaïque en 2025, soit 1,8 milliard d'euros par an, pour 5 % de l'électricité solaire produite en France. Le gouvernement évoque une rémunération d'environ 500 euros le mégawattheure, voire davantage, et des taux de rentabilité de 10 à 20 % pour la plupart des installations, d'après des estimations de 2010.
En résiliant tous les contrats, quelle que soit leur rentabilité, le gouvernement espère éviter de notifier ces aides à Bruxelles. Une source gouvernementale, citée anonymement par Tecsol Quotidien, assure que cette méthode offre plus de sécurité juridique, après des échanges avec le Conseil d'État et la Commission européenne. Mais dans son rapport sur la version initiale du texte, la commission des finances du Sénat signale que l'administration admet un doute sur ce point.
Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire, dénoncent « la brutalité et l'irresponsabilité d'une telle approche » et demandent aux sénateurs de rejeter la proposition « en bloc ». D'après les deux syndicats, au moins 80 % des projets sont financés par des emprunts bancaires, et une résiliation sans clause de sauvegarde mettrait de nombreux producteurs en défaut auprès de leurs banques.
Au Sénat, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a demandé la suppression de tout l'article 82 du projet de loi de finances pour 2027, qui porte ces mesures. En 2020, les sénateurs avaient supprimé à l'unanimité la baisse de tarif, avant que l'Assemblée nationale la rétablisse. Si la mesure est adoptée, les producteurs pourront encore saisir le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, rappelle Bevolt.