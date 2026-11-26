Les cabinets de Roland Lescure, ministre de l'Économie, et de Maud Bregeon, ministre chargée de l'Énergie, ont présenté à la presse la fin anticipée des contrats « S06 » et « S10 », du nom des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010. Dans l'amendement II-1168, déposé jeudi au Sénat, le Gouvernement résilierait d'abord, au plus tard le 1er février 2027, les contrats des centrales de 500 kWc et plus, puis ceux des installations de 100 à 500 kWc le 1er juillet. Le 1er novembre, ce serait le tour des installations de moins de 100 kWc, soit 217 000 des quelque 222 000 contrats recensés par le gouvernement. Les contrats signés en Corse et en outre-mer, reliés à des réseaux électriques isolés, sont épargnés.

Si vous avez fait poser des panneaux sur votre toit entre 2006 et 2010, vous vendez votre électricité à un tarif garanti pendant vingt ans, jusqu'à 0,58 euro le kilowattheure pour les petites installations intégrées au bâti, selon Bevolt. Après la résiliation, vous pourriez signer un nouveau contrat jusqu'à la date de fin prévue à l'origine, à un tarif fixé par arrêté et plafonné à 100 euros le mégawattheure, soit 0,10 euro le kilowattheure. Lors de sa présentation à la presse, le gouvernement évoquait encore un plafond compris entre 100 et 200 euros, d'après Tecsol Quotidien.

Avec une toiture de 3 kWc qui produit 3 300 kWh par an, vous toucheriez ainsi au mieux 330 euros par an, contre près de 2 000 euros aujourd'hui. Selon la date de mise en service de vos panneaux, vous perdriez entre quelques mois et quatre ans de tarif garanti. Les exploitants d'installations de plus de 100 kWc devront vendre leur électricité sur le marché, sans aide publique, à un prix moyen d'environ 60 euros le mégawattheure cette année, d'après Bevolt.