Le dernier baromètre publié par l'Avere nous montre une claire décélération du nombre de nouvelles bornes de recharge en France. Au mois d'octobre, celles-ci ont été de 1 189 unités.

Ce qui donne, pour les dix premiers mois de l'année, 18 940 nouvelles bornes de recharge publique qui ont vu le jour en France. Un chiffre qui, quand il est comparé à celui des dix premiers mois de l'année 2025, à savoir plus de 26 000, fait clairement pâle figure.