Pour l'électrification de la flotte automobile française, il va falloir bénéficier d'une infrastructure solide. Mais le déploiement fait face à des problèmes aujourd'hui évidents !
En France, le gouvernement espère pouvoir atteindre les 400 000 bornes de recharge publique pour automobiles électriques à l'horizon 2030. Mais pour cela, il faut pouvoir tenir une forte cadence d'installations de nouvelles bornes de recharge, et faire en sorte que le réseau existant fonctionne bien. Or, nous avons encore des problèmes sur ces deux points.
Le nombre de nouvelles bornes de recharge installées bien plus faible en 2026 que l'année précédente
Le dernier baromètre publié par l'Avere nous montre une claire décélération du nombre de nouvelles bornes de recharge en France. Au mois d'octobre, celles-ci ont été de 1 189 unités.
Ce qui donne, pour les dix premiers mois de l'année, 18 940 nouvelles bornes de recharge publique qui ont vu le jour en France. Un chiffre qui, quand il est comparé à celui des dix premiers mois de l'année 2025, à savoir plus de 26 000, fait clairement pâle figure.
Le volume de bornes de recharge indisponibles plus de 7 jours consécutifs atteint un record
Si l'on regarde l'ensemble du réseau, on peut comptabiliser à la fin du mois d'octobre 2026 un ensemble de 203 993 bornes de recharge électrique - ce qui peut apparaître intéressant, mais aussi encore clairement très loin des fameux 400 000 bornes d'ici 2030.
Et en plus, il faut ajouter que le réseau existant est aujourd'hui malheureusement la victime d'une explosion de vols de câble durant l'année 2026. Plus de 850 sites ont ainsi été touchés depuis le début de l'année. Résultat, la part des points de recharge électrique indisponibles durant plus de 7 jours consécutifs a pour la toute première fois atteint les 10%. Autant dire qu'il y a clairement devant nous un phénomène qui va demander de nouvelles réponses.