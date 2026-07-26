Entre l'augmentation constante des tarifs de l'électricité et la prolifération des solutions solaires grand public, optimiser sa facture d'énergie n'a jamais été aussi séduisant. Mais entre les promesses marketing parfois extravagantes et la réalité technique du terrain, comment véritablement repenser sa gestion énergétique domestique ? De la mesure précise de votre talon de consommation aux batteries intelligentes nouvelle génération, nous avons décortiqué les meilleures stratégies matérielles et logicielles pour vous aider à reprendre le contrôle de votre compteur.
Les prix de l’électricité sont devenus une cible mouvante. Après plusieurs années de fortes hausses, les tarifs réglementés ont connu des évolutions plus contrastées, tandis que les fournisseurs multiplient les options tarifaires et que les fabricants promettent parfois des économies spectaculaires grâce au solaire ou aux batteries.
Dans le même temps, la gestion énergétique domestique s’est largement démocratisée. Il n’est plus nécessaire de monter un serveur Home Assistant, de câbler des cartes électroniques ou de développer ses propres automatisations pour suivre sa consommation. Un compteur Linky, quelques prises mesurantes ou un capteur installé près du disjoncteur permettent déjà de comprendre ce qui se passe dans le logement.
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La production solaire a suivi le même chemin. Les kits prêts à brancher se sont multipliés, les panneaux photovoltaïques ont gagné en puissance et les batteries résidentielles peuvent désormais venir compléter une installation existante sans remplacer tout le système. Cette accessibilité a toutefois un revers : elle donne l’impression qu’il suffirait d’empiler les équipements pour faire disparaître sa facture.
En réalité, un panneau mal placé, une batterie surdimensionnée ou une offre de stockage mal comprise peuvent immobiliser beaucoup d’argent pour un résultat décevant. Le meilleur équipement n’est donc pas forcément le plus puissant ou le plus sophistiqué. C’est celui qui correspond au profil de consommation du foyer et à l’objectif recherché.
Comprendre sa consommation : la mesure au cœur de la stratégie
Avant d’envisager une installation photovoltaïque ou une quelconque autonomie énergétique, une règle simple s’impose : on ne peut optimiser que ce que l’on mesure.
La première étape consiste à consulter les données de votre compteur Linky et de votre espace Enedis. Elles permettent déjà d’observer votre consommation quotidienne et de repérer les périodes les plus gourmandes. Mais pour comprendre ce qui se passe en temps réel dans le logement, un appareil dédié reste beaucoup plus pratique.
Parmi les solutions grand public les plus accessibles, Ecojoko conserve une place à part. L’appareil est proposé en deux versions. La première utilise une clé à brancher sur le port de télé-information du compteur Linky. C’est la solution la plus simple, notamment lorsque le compteur se trouve à proximité du logement, mais aussi car fonctionne aussi bien sur certaines installations monophasées que triphasées.
La seconde repose sur un capteur placé sur le disjoncteur principal, qui mesure directement l'électricité qui passe par le disjoncteur, mais ne fonctionne qu'en monophasé.
La clé Linky récupère la puissance apparente mesurée par le compteur, exprimée en voltampères, tandis que l'application affiche également une estimation de la puissance active en watts. Le capteur installé sur le disjoncteur estime quant à lui la consommation à partir du courant détecté. Dans les deux cas, l'objectif n'est pas d'obtenir une précision de laboratoire, mais une mesure suffisamment fiable pour comprendre ses usages.
Le talon de consommation, ce discret poids lourd
L’intérêt principal d’un tel appareil est de mettre en lumière le talon de consommation. Il s’agit de la puissance minimale appelée en permanence par le logement, y compris lorsque tout le monde dort.
Ce talon comprend la box internet, la VMC, le réfrigérateur, le congélateur, les équipements réseau, la domotique, les appareils en veille ou encore certains systèmes de chauffage. Il varie énormément d’un foyer à l’autre : 100 W peuvent être parfaitement normaux dans un petit logement, tandis qu’une maison très équipée peut facilement dépasser 250 ou 300 W.
Un talon permanent de 200 W représente tout de même :
0,2 kW × 8 760 heures = 1 752 kWh par an.
Avec un kilowattheure facturé autour de 19,4 centimes en option Base, cela correspond à environ 340 euros par an. Une consommation permanente de seulement 50 W représente déjà près de 85 euros annuels.
L’objectif n’est évidemment pas de tout éteindre. Un réfrigérateur ou une VMC ont de bonnes raisons de fonctionner. En revanche, la mesure permet de repérer un ancien congélateur trop gourmand, un ordinateur qui ne passe jamais en veille ou un ballon d’eau chaude qui chauffe au mauvais moment.
Heures Creuses : utiles, mais pas toujours décisives
L’analyse en temps réel permet aussi de mieux exploiter les Heures Creuses. Contrairement à une idée reçue, un appareil puissant n’est pas forcément très énergivore sur l’ensemble de son cycle.
Un lave-linge peut appeler environ 2 000 W lors de la chauffe de l’eau, mais seulement pendant quelques minutes. Le reste du programme consomme beaucoup moins. Le lancer la nuit permet donc de gagner quelques centimes, mais rarement davantage.
Le déplacement devient plus intéressant pour un chauffe-eau électrique, un sèche-linge ancien, un lave-vaisselle ou la recharge d’un véhicule électrique. Ces appareils consomment plusieurs kilowattheures et peuvent rester actifs pendant une longue période.
Dans la grille EDF applicable depuis février 2026, le kilowattheure est affiché à 20,65 centimes en Heures Pleines et 15,79 centimes en Heures Creuses. Il est donc utile de décaler les gros usages, sans pour autant organiser toute sa vie autour du lancement d’une machine à laver.
L’avantage d’un appareil comme l’Ecojoko, c’est qu’il vous indique non seulement votre consommation en direct mais aussi son historique, mais vous donne différents conseils pour mieux maîtriser votre consommation énergétique. C'est un premier pas et peut permettre de réelles économies, à conditions de ne pas s'attendre à voir votre facture diminuer par deux et de faire quelques concessions.
Niveau prix, l'Ecojoko est vendu environ 200 euros, mais peut également se louer à 8 euros par mois. Cette deuxième option est particulièrement intéressante si vous avez pour projet d'installer des batteries solaires, puisqu'elles disposent en général de leur propre capteur connecté.
L'aventure photovoltaïque : absorber le talon ou viser le stockage ?
Une fois la consommation domestique cartographiée, la production locale devient l’étape logique suivante, notamment en maison. Un balcon, une terrasse ou un jardin peuvent néanmoins suffire pour commencer avec un petit kit prêt à brancher, même en appartement.
Le fonctionnement d'un panneau photovoltaïque repose sur l'effet photoélectrique : les photons de la lumière du soleil frappent les cellules en silicium, libérant des électrons créant ainsi un courant continu. Ce courant est ensuite transformé en courant alternatif synchrone avec votre réseau grâce à un micro-onduleur ou un onduleur central.
Le marché a beaucoup progressé ces dernières années. Les modules monocristallins résidentiels dépassent régulièrement les 20 % de rendement, tandis que certains panneaux haut de gamme vont beaucoup plus loin.
La gamme Aiko Neostar, par exemple, comprend des modèles résidentiels de 480 à 495 Wc atteignant jusqu’à 24,8 % de rendement. L’intérêt principal d’un tel rendement est de produire davantage sur une surface réduite. Il ne faut toutefois pas en conclure que ces panneaux réalisent des miracles sous la pluie ou dans une zone fortement ombragée.
Aiko n’est évidemment pas seul sur ce marché. Trina Solar, LONGi, JA Solar ou Voltec Solar proposent également des panneaux performants, avec des positionnements différents en matière de prix, de garanties ou de lieu de fabrication.
Les kits prêts à brancher pour absorber le talon
La première stratégie consiste à installer une puissance limitée, généralement comprise entre 500 et 1 000 Wc, afin de couvrir une partie de la consommation permanente du logement. Bien entendu, l'utilisation des données de votre compteur Linky, de votre compte Enedis et surtout de votre Ecojoko pourront être très utile au dimensionnement de votre installation photovoltaïque.
C’est le terrain de jeu de solutions comme la Sunology PLAY, la Beem On, les kits Sunethic, les ensembles Anker SOLIX ou encore l’écosystème EcoFlow PowerStream. Selon la puissance, les fixations et les promotions, il faut généralement compter plusieurs centaines d’euros pour commencer.
Ces kits présentent un avantage évident : ils sont relativement simples à installer et ne demandent pas de travaux lourds. Une fois branchée, l’électricité produite est consommée en priorité par les appareils de la maison.
Ils ne produisent toutefois pas « exactement » ce dont le logement a besoin. Leur puissance varie avec le soleil, la température et les ombres. Lorsque les panneaux produisent davantage que la maison ne consomme, une petite quantité d’électricité peut être injectée sur le réseau, sauf en présence d’un dispositif de limitation adapté.
L’installation physique ne doit pas non plus être négligée. Un panneau posé au sol ou sur un toit plat doit être solidement lesté, tandis qu’un modèle fixé sur un mur ou un balcon doit pouvoir résister au vent. Les panneaux pliables sont pratiques pour un usage ponctuel ou nomade, mais ils ne sont pas toujours conçus pour rester dehors toute l’année.
Passer à une installation plus conséquente
La seconde stratégie vise une production beaucoup plus importante, généralement en toiture. Un kit de 3 à 6 kWc permet de couvrir une partie significative de la consommation d’une maison, surtout si le foyer peut déplacer certains usages pendant la journée.
Les panneaux peuvent alors être associés à des micro-onduleurs plus puissants. Un onduleur central ou hybride peut aussi être pertinent, même si leur usage est souvent plus fréquent lors de l'installation de panneaux par des professionnels. Les micro-onduleurs présentent l’avantage de gérer les panneaux individuellement. Ils sont particulièrement intéressants lorsque la toiture comporte plusieurs orientations ou quelques zones d’ombre.
La rentabilité dépend ensuite de nombreux paramètres : localisation, orientation, ombrage, prix du matériel, coût de la pose et surtout part de l’électricité consommée directement dans le logement. Une promesse universelle d’amortissement en quatre ans doit donc être prise avec beaucoup de prudence.
La revente du surplus perd de son intérêt
Le modèle économique du photovoltaïque résidentiel a profondément évolué. Pour les nouvelles installations relevant du cadre publié en juin 2026, le tarif réglementé d’achat du surplus est fixé à seulement 1,1 centime d’euro par kWh hors taxes, avec une indexation annuelle. Les installations de moins de 9 kWc ne sont éligibles que dans le cadre de la vente du surplus. Les contrats plus anciens doivent naturellement être examinés selon leurs propres conditions.
Face à un kilowattheure acheté autour de 19 à 21 centimes, l’écart est considérable. Consommer directement sa production devient donc beaucoup plus intéressant que de la vendre.
Cela ne signifie pas pour autant qu’il faut absolument stocker chaque wattheure excédentaire. Une batterie coûte cher, perd une partie de l’énergie pendant la charge et la décharge, et se dégrade avec le temps. Avant d’en acheter une, mieux vaut commencer par lancer le chauffe-eau, le lave-vaisselle, la climatisation ou la recharge de la voiture pendant les heures de production.
Toutefois, selon l'espace disponible sur votre toit ou votre parcelle, la quantité de panneaux installés et votre production, le stockage peut s'avérer intéressant.
Des obligations vis à vis d'Enedis
Avant de passer à la partie stockage, rappelons que toute installation de production doit être déclarée auprès d’Enedis, y compris en autoconsommation sans injection. Un Consuel est notamment demandé lorsque l'installation dépasse un certain seuil ou dès lors qu'une batterie est présente, avec certaines dispenses possibles pour les équipements prêts à brancher déjà assemblés et conformes. Il convient donc de bien vérifier les dispositions et obligations des produits que vous achetez pour éviter des d
La batterie virtuelle : stocker dans le « cloud » sans investir dans du matériel
Pour contourner le coût d'achat des accumulateurs physiques et faire face au tarif d'achat dérisoire du surplus, une solution séduit un nombre croissant d'autoconsommateurs : le stockage virtuel, parfois appelé e-batterie.
Le principe est simple : lorsque les panneaux produisent un surplus, celui-ci est injecté sur le réseau et comptabilisé par votre fournisseur. Vous obtenez ensuite un crédit énergétique à utiliser plus tard.
Il ne s’agit donc pas de récupérer physiquement les mêmes électrons plusieurs mois après leur injection. La batterie virtuelle est avant tout un mécanisme comptable et contractuel.
Parmi les acteurs les plus connus, on retrouve Urban Solar Energy et mylight150. Urban Solar Energy facture notamment 299 euros de mise en service, puis un abonnement de stockage calculé selon la puissance photovoltaïque, actuellement affiché à 1 euro HT par kWc et par mois. Le kilowattheure récupéré reste soumis aux frais d’acheminement et aux taxes, pour un coût qui tourne autour de 10 à 11 centimes selon la période et les prélèvements applicables.
De son côté, mylight150 propose sa solution MySmartBattery à partir de 12,99 euros par mois, avec plusieurs niveaux d’offre et un écosystème de suivi connecté.
L’avantage est évident : aucune batterie à acheter, aucun encombrement et aucune cellule à remplacer après plusieurs années. Le stockage virtuel peut aussi reporter une production estivale vers l’automne ou l’hiver, selon les conditions du contrat.
En contrepartie, il faut généralement changer de fournisseur, payer un abonnement et rester dépendant de l’évolution de ses tarifs. Toutes les offres ne garantissent pas non plus une capacité ou une durée de conservation réellement illimitée.
Les batteries résidentielles nouvelle génération : le maillon fort du smart home
C'est précisément pour répondre aux limites de la batterie virtuelle et offrir un contrôle local total que le marché des batteries physiques domestiques s'est métamorphosé, porté par des acteurs majeurs comme Anker et Zendure, Beem et EcoFlow. Historiquement réservées aux installations isolées coûteuses ou aux bricoleurs experts manipulant des éléments LiFePO4 haute tension, les batteries résidentielles adoptent aujourd'hui un format modulaire, esthétique et entièrement plug and play.
Il faut avant tout distinguer deux types de batteries. Le premier est pensé comme un système associant directement panneaux et batterie et vient s'intercaler entre les panneaux et l'onduleur. C’est notamment le cas de l’Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro, qui réunit une batterie de 5 kWh, quatre entrées solaires MPPT et un onduleur bidirectionnel capable de délivrer jusqu’à 2 500 W. Le Zendure SolarFlow Hyper 2000 adopte une architecture comparable avec ses batteries modulaires AB2000, tandis que les EcoFlow STREAM Ultra et Ultra X regroupent elles aussi stockage et micro-onduleur dans un même appareil.
Ces solutions sont particulièrement intéressantes lorsqu’on constitue une installation à partir de zéro, par exemple avec quelques panneaux installés sur un balcon, une terrasse ou un abri de jardin. Les panneaux se raccordent directement à l’écosystème de la marque, qui prend ensuite en charge la production, le stockage et l’injection dans le logement.
En revanche, cette architecture peut être moins pratique lorsqu’une maison possède déjà plusieurs kilowatts-crête sur son toit, avec des micro-onduleurs ou un onduleur de chaîne parfaitement fonctionnels. C’est ici qu’intervient la seconde famille de produits : les batteries à couplage AC.
Les batteries à couplage AC
Passons ensuite au deuxième type de batterie, celle qui ne se branche pas aux panneaux solaires. En effet, une batterie AC comme l’Anker SOLIX Solarbank Max AC, la Zendure SolarFlow 2400 AC+ ou l’EcoFlow STREAM AC Pro n’est pas directement reliée aux panneaux. Elle se connecte au réseau électrique intérieur de la maison, après l’onduleur photovoltaïque.
Il n’est donc pas nécessaire de démonter l’installation solaire, de remplacer les micro-onduleurs ou de modifier le câblage présent sur le toit. Cette approche est intéressante avec un onduleur de chaîne relié à des panneaux montés en série : l’ajout d’une batterie classique du côté continu peut imposer de remplacer l’onduleur existant par un modèle hybride compatible, alors qu’une batterie AC travaille indépendamment de celui-ci. Anker et Zendure présentent ainsi leurs modèles comme compatibles aussi bien avec les installations de toiture à onduleur central qu’avec celles utilisant des micro-onduleurs.
Dans leur configuration la plus simple, certaines de ces batteries peuvent être raccordées à une prise 230 V et fonctionner à puissance limitée. Ce branchement ne doit cependant pas être confondu avec les modes à plusieurs kilowatts : pour délivrer 2 400 ou 3 500 W de manière continue, un circuit dédié ou un raccordement fixe au tableau électrique peut être nécessaire.
J’ai personnellement pu tester l’Anker SOLIX Solarbank Max AC, qui pousse cette logique particulièrement loin. Le modèle propose une capacité initiale de 7 kWh, extensible jusqu’à 42 kWh, et une puissance bidirectionnelle raccordée au réseau pouvant atteindre 3 500 W. Une telle réserve permet d’absorber un important surplus produit par une installation de toiture et de couvrir le soir des consommations élevées, comme celles d’un four, d’un lave-linge ou d’un lave-vaisselle.
Cette puissance de 3 500 W ne doit cependant pas être utilisée sur une prise murale quelconque, mais bien un circuit dédié avec une section câble suffisante.
Un compteur intelligent pour suivre le surplus en temps réel
Peu importe le type de batterie que vous choisissez, le cœur du dispositif repose sur l’interaction entre la batterie et un compteur intelligent installé dans le tableau électrique. Celui-ci utilise généralement une ou plusieurs pinces ampèremétriques afin de mesurer en permanence le sens et l’intensité du courant à l’entrée du logement.
Le système sait ainsi si la maison achète de l’électricité au réseau ou, au contraire, si les panneaux injectent un surplus. Anker propose son propre compteur et prend également en charge certains modèles Shelly. Zendure est compatible avec ses compteurs 3CT, mais aussi avec plusieurs appareils Shelly, EverHome ou HomeWizard.
Prenons un exemple concret. En pleine journée, les panneaux produisent 3 000 W, tandis que la maison n’en consomme que 2 400. Le compteur intelligent détecte donc environ 600 W partant vers le réseau Enedis. La batterie commence alors à se charger avec l’équivalent de ce surplus, de façon à ramener l’injection aussi près que possible de zéro.
La nuit tombée, le processus s’inverse. Si les éclairages, la télévision et les autres appareils demandent 450 W, la batterie fournit environ 450 W au réseau intérieur du logement. Si un réfrigérateur démarre et que la demande augmente, elle ajuste automatiquement sa puissance quelques instants plus tard.
Sa sortie peut ainsi évoluer de quelques dizaines de watts à plusieurs centaines de watts, voire plusieurs kilowatts selon le modèle et le raccordement. La batterie n’alimente donc pas un appareil précis : elle équilibre en permanence l’ensemble de la maison afin de limiter les échanges avec le réseau public.
L'autre avantage d'une batterie est également de pouvoir l'utiliser en cas de panne de courant, tout en gardant en tête qu'il faudra utiliser la prise de secours dédiée. En effet, il est strictement interdit d'injecter de l'énergie sur le réseau en cas de coupure, cela pouvant électrocuter un technicien en cours d'intervention.
L'arbritrage des heures creuses, utile selon votre abonnement
Mais la pertinence de ces écosystèmes ne s'arrête pas au bel été ensoleillé. En période hivernale, lorsque le gisement solaire chute drastiquement et ne suffit plus à recharger les accumulateurs, ces systèmes intelligents déploient un second niveau d'optimisation axé sur l'arbitrage tarifaire. Grâce à la programmation horaire ou au pilotage par API domotique, la batterie peut être configurée pour se charger directement sur le réseau électrique pendant la nuit, durant la fenêtre des Heures Creuses. Durant la journée suivante, lors des pics de consommation calés sur les Heures Pleines (facturées environ 0,20 € à 0,21 € le kWh), la batterie prend le relais et alimente le logement avec cette énergie stockée à bas coût.
Sur une saison hivernale complète, ce décalage de charge répété quotidiennement sur une capacité de 3 kWh à 5 kWh permet d'épargner une somme considérable sur sa facture globale, amortissant l'équipement tout au long de l'année, quelle que soit la météo.
Cette approche peut être particulièrement utile pour les clients Tempo ou EJP, afin de recharger en heure creuse et d'éviter de subir les tarifs prohibitifs de ces 22 jours par an.
Stations d'énergie portables et panneaux pliables : l'autonomie en version nomade
Pour compléter cet écosystème énergétique et répondre aux besoins d'autonomie hors du domicile, une autre catégorie de matériel s'est imposée dans le paysage tech : les stations d'énergie portables (souvent désignées sous l'acronyme PPS pour Portable Power Stations) associées aux panneaux solaires pliables. Si plusieurs acteurs se disputent ce marché, le géant de la charge Anker s'est hissé en véritable référence avec sa division Anker SOLIX, déclinant des générateurs solaires transportables d'une fiabilité et d'une densité énergétique impressionnantes.
La concurrence est particulièrement active aussi, avec l’EcoFlow DELTA qui offre 1 024 Wh et 1 800 W, tandis que la Bluetti AC180 associe environ 1 152 Wh à une puissance de 1 800 W.
Mais que renferme exactement cette boîte noire ? Contrairement aux batteries de stockage fixe connectées directement à votre tableau électrique, une station portable comme l'Anker SOLIX C1000 (1 056 Wh pour environ 800 € à 900 €) ou sa grande sœur l'Anker SOLIX F2000 (2 048 Wh pour environ 1 600 € à 1 800 €) intègre dans un seul châssis ultra-renforcé un pack de cellules chimiques LiFePO4 garantissant plus de 3 000 cycles de charge et une durée de vie de 10 ans, un régulateur de charge solaire MPPT à haut rendement, un onduleur à onde sinusoïdale pure délivrant du 230 V, ainsi qu'une pléthore de sorties USB-C Power Delivery (jusqu'à 100 W ou 140 W), USB-A et prises 12 V. Associées à des panneaux solaires pliables, ces stations se métamorphosent en de véritables centrales électriques nomades à glisser dans le coffre d'une voiture.
L'usage le plus séduisant de ces ensembles légers réside évidemment dans les déplacements et les activités de plein air. En camping, en van aménagé ou lors d'une sortie nature, coupler un panneau pliable de 200 W ou 400 W à une station d'une capacité de 1000 Wh à 2000 Wh permet de faire fonctionner des appareils habituellement réservés au confort domestique. Il devient parfaitement envisageable d'alimenter une plaque de cuisson à induction portative consommant 1 500 W pour préparer un repas en pleine nature. Une énergie qui sera ensuite restituée en quelques heures de soleil direct une fois les panneaux dépliés au sol.
Au-delà du nomadisme récréatif, ces stations portables Anker constituent également une excellente solution de secours à domicile. Grâce à leur fonction d'alimentation sans coupure (EPS / UPS) affichant un temps de basculement ultra-rapide inférieur à 20 millisecondes, elles s'intercalent idéalement entre la prise secteur et vos équipements sensibles. En cas de coupure de courant réseau ou lors d'opérations d'entretien nécessitant de couper le disjoncteur général, la station prend le relais instantanément pour alimenter sans redémarrage vos équipements critiques : congélateur, dispositif médical, ou poste de travail complet avec moniteurs et serveur NAS.
Bâtir son écosystème énergétique sur-mesure
Optimiser sa gestion énergétique en 2026 n'a plus rien à voir avec une démarche d'austérité punitive ou le bricolage complexe réservé aux seuls initiés. C'est avant tout une stratégie logique, progressive et hautement gratifiante.
La clé réside dans la cohérence de la chaîne d'équipement. Installer une batterie physique sans connaître son talon de consommation, c'est mettre la charrue avant les bœufs. La démarche gagnante commence toujours par la mesure précise via des capteurs TIC ou inductifs pour traquer les consommations parasites. Vient ensuite le choix d'une production photovoltaïque dimensionnée à sa juste mesure, qu'il s'agisse de couvrir son talon avec un kit plug and play sur prise ou d'équiper sa toiture.
Enfin, la brique du stockage apporte cette flexibilité indispensable : la batterie virtuelle offre une réserve inter-saisonnière sans investissement lourd, tandis que les batteries physiques AC de nouvelle génération autorisent un pilotage fin en temps réel et un arbitrage HC/HP redoutable durant l'hiver. Ajoutez-y une station nomade pour vos sorties outdoor ou parer aux coupures de réseau, et vous obtenez un foyer souverain, économe et résilient. Il ne vous reste plus qu'à observer votre compteur Linky et regarder votre facture perdre du poids !
Nous n'avons ici pas évoqué d'autres méthodes de production, comme l'éolien ou l'hydraulique, au vu de l'accessibilité du photovoltaïque, mais ces dernières sont tout aussi valables et peuvent également fonctionner avec des batteries de stockage. N'hésitez donc pas à vous y intéressez si vous êtes équipé d'un autre système de production d'énergie renouvelable.